«Барса» хочет назначить Де Дзерби, если не придется платить «Брайтону» отступные в 10 млн евро. Боссы считают, что итальянец «соответствует ДНК клуба» (As)

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Барселона» определилась с преемником Хави.

По информации As, кандидатура Роберто Де Дзерби одобрена президентом клуба Жоана Лапорты и спортивным директором Деку.

В среду португальский менеджер провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби. 

Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с «Брайтоном» – 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили «Барселону» проявить терпение – они попытаются достичь соглашения с английским клубом. 

В свою очередь руководители «блауграны» пообещали назначить Роберто главным тренером с 1 июля, если  отступные платить не придется. В спортивном руководстве «Барсы» считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба. 

Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» действует до 2026 года. 

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90 комментариев
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Барселона хочет взять Холанда, если не придётся платить 200 миллионов Манчестер Сити. Лапорта и Деку одобрили кандидатуру норвежца (As)
+149
-5
+144
А как, заставят Де Дзерби самому доплачивать за работу в Барсе ?
+51
-7
+44
Ответ Vlad Zhadejko
Таких вариантов просто нет на рынке, из реальных опций де Дзерби - один из лучших вариантов, как по мне.
Флик, отступные платить не надо, с опытом в гранде, брал требл.
+33
-4
+29
Ответ Vlad Zhadejko
Нет, попросить Роберто самому выкупить контракт, за это, вероятно, ему увеличат зарплату.
А потом попросят ее снизить
+22
0
+22
Барса стала настолько нищая, что 10 лямов - это препятствие?
+22
-1
+21
у Барсы нет денег на выкуп контракта тренера,я реально это читаю?)
+21
-2
+19
Ответ Куба99
Подскажите, что входит в ДНК бчк? 🤨 Не дать им забить 6 - входит? 8-2 в ЛЧ - входит? Эвребе входит? Рычаги входят? Просто хочу разобраться
не дать им забить 6 входит в днк Реала же. плаваете в материале, приходите летом
+24
-6
+18
Ответ Bazilic
Лично я - против Хотелось бы увидеть человека с опытом в гранде. Де Дзерби - кот в мешке, никто понятия не имеет, как он будет работать под безумным давлением
Таких вариантов просто нет на рынке, из реальных опций де Дзерби - один из лучших вариантов, как по мне.
+23
-6
+17
А еще Барселона подпишет Холанда, если не придется платить Сити за трансфер и Месси, если не придется платить тому зарплату.
+12
-2
+10
Думаю Брайтон никак не отпустить без отступные
+10
-3
+7
если не придется платить «Брайтону» отступные в 10 млн евро, специалист соответствует ДНК каталонского клуба, если придется платить, то не соответствует
+7
0
+7
Ответ Кирилл Дубасов
Для Де Дзерби конечно заманчиво, но надеюсь он не согласится. Последний тренер, который не потух после Барсы был Пеп. Остальных всех выхолащивала работа с этим "грандом"
Ну да, Лучо вон до сих без работы сидит невостребованный.
+7
0
+7
Ответ alik055
Как Де Дзерби унаследовал «ДНК Барселоны»?
вариант один: Лапорта изменял Барсе, болея за Шахтер
+8
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+6
Ответ Милдронат Бромантанов
Флик, отступные платить не надо, с опытом в гранде, брал требл.
Флик - кот в мешке, у него был один супер сезон и всё, больше он ничего не добился.
+9
-4
+5
Лично я - против
Хотелось бы увидеть человека с опытом в гранде. Де Дзерби - кот в мешке, никто понятия не имеет, как он будет работать под безумным давлением
+19
-14
+5
Интересный вариант, точно лучше Консейсау
+7
-2
+5
Ответ Кирилл Дубасов
Для Де Дзерби конечно заманчиво, но надеюсь он не согласится. Последний тренер, который не потух после Барсы был Пеп. Остальных всех выхолащивала работа с этим "грандом"
ну вальверде сейчас вполне успешно с атлетиком работает
+5
0
+5
надоели с этим днк нет ни какой днк просто управлюшие тупые как в юнайтед
+5
-1
+4
Ответ Bazilic
Лично я - против Хотелось бы увидеть человека с опытом в гранде. Де Дзерби - кот в мешке, никто понятия не имеет, как он будет работать под безумным давлением
да будем честны: Клоппа все мы хотим. жалко, что Клопп нас не хочет...
+5
-2
+3
Ответ Милдронат Бромантанов
Флик, отступные платить не надо, с опытом в гранде, брал требл.
Но в сборной под давлением всё-таки провалился
+4
-1
+3
Ответ Роман
Хорошо. А чем можно заманить прийти играть либо тренировать в такой клуб как Барселона? - Шансы на сокращение зарплаты сразу возрастают. - Фанбаза будет давить своей токсичностью. - Давление на тренеров и игроков максимальное, ведь там от БЧК ждут чуть ли не требл.
Так может руководству адекватно себя вести? Защищать тренера, ставить реальные спортивные задачи
А не едой кидаться
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
Барселона хочет взять Холанда, если не придётся платить 200 миллионов Манчестер Сити. Лапорта и Деку одобрили кандидатуру норвежца (As)
Хорошо. А чем можно заманить прийти играть либо тренировать в такой клуб как Барселона?
- Шансы на сокращение зарплаты сразу возрастают.
- Фанбаза будет давить своей токсичностью.
- Давление на тренеров и игроков максимальное, ведь там от БЧК ждут чуть ли не требл.
+12
-9
+3
Ответ Oleg Olegov
Барселона хочет взять Холанда, если не придётся платить 200 миллионов Манчестер Сити. Лапорта и Деку одобрили кандидатуру норвежца (As)
Барселона хочет взять Сутормина, если не придется платить 50 тысяч рублей)
+3
-1
+2
Почему кстати отступные тренеров такие мизерные?
+2
0
+2
Как Де Дзерби унаследовал «ДНК Барселоны»?
+4
-2
+2
Интересно, Лапорта и правда настолько туп, что продолжает заливать про ДНК и больше, чем клуб, хотя всем уже давно понятно, что это не работает со времён Пепа.
Чудак явно потерялся в своём мире популизма, в котором у него и его дружков в руководстве всё прекрасно, а Хави вот вот выиграет лигу чемпионов.
+2
0
+2
а что ДНК Хави просроченной оказался ? )))
+2
0
+2
Для Де Дзерби конечно заманчиво, но надеюсь он не согласится. Последний тренер, который не потух после Барсы был Пеп. Остальных всех выхолащивала работа с этим "грандом"
+6
-4
+2
Ответ Bazilic
Лично я - против Хотелось бы увидеть человека с опытом в гранде. Де Дзерби - кот в мешке, никто понятия не имеет, как он будет работать под безумным давлением
это да, но как будто опыт в больших клубах прям гарантия. кому-то опыта не хватает, кому-то уровня мастерства, кто-то давление плохо держит. кого бы ни назначили (кроме Пепа, котоырй не пойдёт), это будет далеко не 100% вариант
+2
0
+2
Барселона: "Мы берем Де Дзерби!"
Брайтон: "Как на счет отступных?’
Барселона: "Ну, если вы так настаиваете, можете заодно и отступные нам выплатить! 10 миллионов - и мы в полном расчете!"
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+2
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