«Барса» хочет назначить Де Дзерби, если не придется платить «Брайтону» отступные в 10 млн евро. Боссы считают, что итальянец «соответствует ДНК клуба» (As)
«Барселона» определилась с преемником Хави.
По информации As, кандидатура Роберто Де Дзерби одобрена президентом клуба Жоана Лапорты и спортивным директором Деку.
В среду португальский менеджер провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби.
Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с «Брайтоном» – 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили «Барселону» проявить терпение – они попытаются достичь соглашения с английским клубом.
В свою очередь руководители «блауграны» пообещали назначить Роберто главным тренером с 1 июля, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве «Барсы» считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба.
Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» действует до 2026 года.
Хотелось бы увидеть человека с опытом в гранде. Де Дзерби - кот в мешке, никто понятия не имеет, как он будет работать под безумным давлением
А не едой кидаться
- Шансы на сокращение зарплаты сразу возрастают.
- Фанбаза будет давить своей токсичностью.
- Давление на тренеров и игроков максимальное, ведь там от БЧК ждут чуть ли не требл.
Чудак явно потерялся в своём мире популизма, в котором у него и его дружков в руководстве всё прекрасно, а Хави вот вот выиграет лигу чемпионов.
Брайтон: "Как на счет отступных?’
Барселона: "Ну, если вы так настаиваете, можете заодно и отступные нам выплатить! 10 миллионов - и мы в полном расчете!"