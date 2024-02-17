«Барса» хочет назначить Де Дзерби, если не придется платить «Брайтону» отступные в 10 млн евро. Боссы считают, что итальянец «соответствует ДНК клуба» (As)

«Барселона» определилась с преемником Хави.

По информации As, кандидатура одобрена президентом клуба и спортивным директором .

В среду португальский менеджер провел трехчасовую встречу с агентами тренера. Хотя главной темой разговора было продление контракта с Рональдом Араухо, стороны обсудили и возможное назначение Де Дзерби.

Главным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных по контракту Де Дзерби с «Брайтоном» – 10 миллионов евро. Представители итальянца попросили «Барселону» проявить терпение – они попытаются достичь соглашения с английским клубом.

В свою очередь руководители «блауграны» пообещали назначить Роберто главным тренером с 1 июля, если отступные платить не придется. В спортивном руководстве «Барсы» считают, что 44-летний специалист соответствует ДНК каталонского клуба.

Контракт Де Дзерби с « » действует до 2026 года.