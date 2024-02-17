Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Семиков, Якимушкин, Спицов пробегут классический масс-старт на 50 км
17 февраля на Спартакиаде лыжники выступят в классическом масс-старте на 50 км.
Лыжные гонки
Спартакиада-2024
Тюмень
Мужчины
50 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Александр Большунов
2. Савелий Коростелев
3. Илья Семиков
4. Илья Порошкин
5. Сергей Ардашев
6. Иван Якимушкин
7. Алексей Червоткин
8. Александр Ившин
9. Денис Спицов
10. Евгений Белов
11. Антон Тимашов
12. Ермил Вокуев
13. Сергей Волков
14. Иван Горбунов
15. Сергей Забалуев
16. Максим Зубцов
17. Дмитрий Жуль
18. Александр Гребенько
19. Андрей Собакарев
20. Сергей Устюгов
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
Ну очень интересно, ради чего он пропустил КС где серебро шло прямо в руки
По-детски наивный манси сдал и себя и Брагина с головой своим высказыванием. Вот те "многие", которые говорили - это и есть Брагин. Ну а сережа взял и сделал как говорили.
Будет забавно, если Гансгстер сглазил сам себя и результат в спринте будет для него самым высоким за Спартакиаду😅
Во-во, все знают что у него откровенно слабая классика, и что марафоны он не просто не любит - он их даже не бегал никогда и в лучшие-то годы.
А тут нате вам, и Большунова обогнал, и Червоткина обогнал. Чудеса да и только.