Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Семиков, Якимушкин, Спицов пробегут классический масс-старт на 50 км

17 февраля на Спартакиаде лыжники выступят в классическом масс-старте на 50 км.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Илья Семиков

4. Илья Порошкин

5. Сергей Ардашев

6. Иван Якимушкин

7. Алексей Червоткин

8. Александр Ившин

9. Денис Спицов

10. Евгений Белов

11. Антон Тимашов

12. Ермил Вокуев

13. Сергей Волков

14. Иван Горбунов

15. Сергей Забалуев

16. Максим Зубцов

17. Дмитрий Жуль

18. Александр Гребенько

19. Андрей Собакарев

20. Сергей Устюгов

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024