Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Семиков, Якимушкин, Спицов пробегут классический масс-старт на 50 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Сергей Волков Евгений Белов марафон Сергей Устюгов Ермил Вокуев Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Александр Гребенько Максим Зубцов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Сергей Забалуев Лыжи

17 февраля на Спартакиаде лыжники выступят в классическом масс-старте на 50 км.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Илья Семиков

4. Илья Порошкин

5. Сергей Ардашев

6. Иван Якимушкин

7. Алексей Червоткин

8. Александр Ившин

9. Денис Спицов

10. Евгений Белов

11. Антон Тимашов

12. Ермил Вокуев

13. Сергей Волков

14. Иван Горбунов

15. Сергей Забалуев

16. Максим Зубцов

17. Дмитрий Жуль

18. Александр Гребенько

19. Андрей Собакарев

20. Сергей Устюгов

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

37 комментариев
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губа закругляй шарманку
+12
0
+12
Ответ Дядя Степа
Вот это да. Говорят, Устюг завтра повторит.
Ага, повторит. Он не готов
Ну очень интересно, ради чего он пропустил КС где серебро шло прямо в руки
+9
-1
+8
Губер жук навозный!)) Вонял несколько минут про лыжи
+8
0
+8
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
При всем своем таланте КМ он не сумел взять в свой пиковый сезон, а почему? Да потому что он не может держать форму ВЕСь сезон, таких в мире единицы- Большунов, Клэбо, отчасти Крюгер. Минусы Крюгера- отсутствие финиша, минусы Устюгова - максимум 2 пика за сезон и откровенно слабая классика, именно из-за нее кубок мира и уплыл. Да Устюгов способен и 50 км классикой пробежать гениально как в прошлом сезоне, но если честно все понимают, что Большунов был вообще не в форме, а когда он в форме, убежать от него нереально, разве что на финише.
+10
-4
+6
Сегодня без сюрпризов. Надеюсь форма Червоткина позволит ему побороться за подиум.
+6
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+6
Находящегося в весьма бодрой форме Тиунова тоже следовало бы включить в шорт-лист.
+5
0
+5
Наконец-то Большунов под 1 номером
+5
0
+5
Ответ imaxim
Ага, повторит. Он не готов Ну очень интересно, ради чего он пропустил КС где серебро шло прямо в руки
Ну скорее всего цель просто доехать в соревновательном режиме, чтобы проработаться и проще было на ЧР бороться за тройку.
+4
0
+4
Ответ Lenhen
Брагин ИМХО какую-то агрессию вносил, видно было по интервью, эти рамсы в спринтах от настроя спортсмена тоже зависят, не только от техники. А моё мнение, в марафоне Саня просто показал, что ближе чем на минуту к Серёге не приблизится, после Красногорского спринта. Так что, думаю, что определённое участие Брагина в том марафоне есть, но не то, что вы подозреваете. Чтоб Саня просто так марафон проиграл и даже не запыхался на финише - не верю.
Агрессию вносил это совершенно точно. Я бы сказал больше - он подзуживал. Устюгов же как говорил? Что вы меня обвиняете, это случайность была, потому что мне давно многие говорили что ты с этим Большуновым цацкаешься, сбрось его в кювет, да и все дела. А я же не такой.

По-детски наивный манси сдал и себя и Брагина с головой своим высказыванием. Вот те "многие", которые говорили - это и есть Брагин. Ну а сережа взял и сделал как говорили.
+6
-2
+4
Ответ iSurfer
Губер жук навозный!)) Вонял несколько минут про лыжи
Сколько же де..ма в губошлёпе. Лезет из него и лезет, за пару минут на лыжников вылил ушат за то, что старт не задержали
+3
0
+3
Утро у нас многообещающее: -34 С
+3
0
+3
Интересно ещё результат Вокуева будет посмотреть.
+3
0
+3
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Кстати, если оценивать кубок России, то Савелий пока не проваливался явно. Чёт правда в спринте слаб стал. В прошлом году выигрывал даже спринте, но опять же нынешний Большунов ещё сильнее, чем когда либо как по мне.
+4
-1
+3
Ответ SkierNSK
Как там, теплеет? Вроде 22 сейчас показывают.
да, сейчас теплее, солнце яркое, -22, но ощущается холоднее
+2
0
+2
Большунов, Семиков, Червоткин (если самочувствие улучшилось) основные кандидаты на тройку, если гулять не будут.
Будет забавно, если Гансгстер сглазил сам себя и результат в спринте будет для него самым высоким за Спартакиаду😅
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Итешин
При всем своем таланте КМ он не сумел взять в свой пиковый сезон, а почему? Да потому что он не может держать форму ВЕСь сезон, таких в мире единицы- Большунов, Клэбо, отчасти Крюгер. Минусы Крюгера- отсутствие финиша, минусы Устюгова - максимум 2 пика за сезон и откровенно слабая классика, именно из-за нее кубок мира и уплыл. Да Устюгов способен и 50 км классикой пробежать гениально как в прошлом сезоне, но если честно все понимают, что Большунов был вообще не в форме, а когда он в форме, убежать от него нереально, разве что на финише.
откровенно слабая классика

Во-во, все знают что у него откровенно слабая классика, и что марафоны он не просто не любит - он их даже не бегал никогда и в лучшие-то годы.

А тут нате вам, и Большунова обогнал, и Червоткина обогнал. Чудеса да и только.
+5
-3
+2
Ответ F242
Где марафон то, на матчах биатлон?
Щас переключатся
+1
0
+1
Ответ lyublyu Costornaya
по идее Устюгов 3-4 минуты привезёт всем как обычно
Ага, 15 )))
+1
0
+1
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Капец его всего дергало после финиша 50 км , аж страшно было)
+2
-1
+1
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Брагин ИМХО какую-то агрессию вносил, видно было по интервью, эти рамсы в спринтах от настроя спортсмена тоже зависят, не только от техники. А моё мнение, в марафоне Саня просто показал, что ближе чем на минуту к Серёге не приблизится, после Красногорского спринта. Так что, думаю, что определённое участие Брагина в том марафоне есть, но не то, что вы подозреваете. Чтоб Саня просто так марафон проиграл и даже не запыхался на финише - не верю.
+1
0
+1
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Когда ты пишешь ежедневные опусы и в них обвиняешь заслуженных спортсменов каких-то махинациях приводи . достоверные факты о которых ты трундишь ежедневно
+1
0
+1
Вот это да. Говорят, Устюг завтра повторит.
+3
-2
+1
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Просто нет мотивации у Устюгова и ничего более. Не тренировался он как следует сам же и говорил
+5
-4
+1
За лыжников Республики Коми и Сергея Устюгова!
+2
-1
+1
Где марафон то, на матчах биатлон?
+1
0
+1
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Опять поиска?
0
0
0
Ответ Мультик
Между прочим Брагин куда-то пропал. Помните такого? В прошлом году каждый шаг сереженькин комментировал, каждый его чих. То есть товарищ явно был при делах. А нынче не у дел. А ведь именно Брагина я обвинял сами знаете в чем. Обвинял бездоказательно, под свою ответственность, на страх и риск, руководствуясь только интуицией и теорией Ломброзо. И что же получается? В прошлом году был Брагин и были непостижимые и необъяснимые успехи. А в этом году нет Брагина. И успехи - как ветром сдуло. А для чего сереженьке было отказываться от столь сверх продуктивного сотрудничества и брать этого... как его... Ермолаева!? Зачем Ермолаев, если есть Брагин, который доказал свою сверхэффективность? На ум приходят и другие случае плодотворного сотрудничества, которое внезапно рвалось, хотя по логике должно было продолжаться. Первый случай это совместная подготовка Клэбо и Иверсена к чемпионату мира в Оберсдорфе. Помните наверное? Эти два деятеля погонялись в Руке и свинтили на подготовку под благовидным предлогом ковида. Уточняю, что тот Клэбо - это не нынешний Клэбо. Тот Клэбо скиатлоны с марафонами не бегал. А после подготовки с Иверсеном очень сильно прибавил. И казалось бы, почему столь успешное (для обоих) сотрудничество не продолжить? Но нет, их пути-дорожки диаметрально разошлись. А второй случай - это сотрудничество Клэбо и его сервисера, Педерсена. Педерсен мазал лыжи так, что все только диву давались - как это вообще возможно?? Чем он их ему мажет? Они же летят просто! И ни единой осечки! Ни разу не замазывал. И вот этого кудесника - за ушко и на солнышко. Гуляй, кудесник. Совершенно случайно это совпало с введением фтор-контроля. Разумеется чисто случайное совпадение, но на мысли определенные наводит. Вот и с Брагиным такая же петрушка, что хотите делайте.
Меня поражает старина Голберг, на спринте классикой он никакой , а на 20 км классикой он царь, как так?) Помнится видео Большунов в окружении 6 норвежцев доехал до финиша, но проиграл все тому же Голбергу, злой гений какой-то ) Марафон в Осло должен забирать, а может и на ЧМ, хотя там я думаю Нисканен ушатает всех темпом
+2
-2
0
Ответ Lenhen
Утро у нас многообещающее: -34 С
Как там, теплеет? Вроде 22 сейчас показывают.
0
0
0
кажется сереженька закончил выступление)
0
0
0
Ответ Россия будет свободной
погода солнечная - к 13 часам воздух прогрелся бы как весной. почему так рано начинает гонку эта самодурша?
К 13 захочется кушать, какой бег на сытый желудок, да и свежести уже не будет в организме.
0
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0
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