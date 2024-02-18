Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде на турнире UFC 298 и стал чемпионом полулегкого веса
На UFC 298 в главном событии турнира прошел бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Илией Топурией.
Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал чемпионом полулегкого веса.
Волкановски ни разу не проигрывал в полулегком весе и провел уже седьмой титульник.
Топурия выступает в UFC с 2020 года. За это время он провел шесть боев и ни разу не проиграл.
Дерзил Конору и шутил про красные трусики. Он – главная угроза для Волкановски
Главное, дальше держать уровень и выигрывать бои.
Рад, что уважительно отнеслись друг к другу.
Волк получается остается звездным бойцом, но с кем ему дальше биться?