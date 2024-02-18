Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде на турнире UFC 298 и стал чемпионом полулегкого веса

Теги UFC MMA Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

На UFC 298 в главном событии турнира прошел бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Илией Топурией.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал чемпионом полулегкого веса.

Волкановски ни разу не проигрывал в полулегком весе и провел уже седьмой титульник.

Топурия выступает в UFC с 2020 года. За это время он провел шесть боев и ни разу не проиграл.

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73 комментария
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Теперь дочка будет боятся двух воров…
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+34
Похоже Волк все...
+23
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Волк, Волк… разьарабанил всю свою карьеру двумя опрометчивыми поступками. Сначала без подготовки вышел против Махачева, и теперь, толком не восстановившись, вышел против добротного панчера. Проиграл самому себе. Проиграл, потому что слишком долго выигрывал, слишком поверил в себя. Так в истории происходит с великими, допускают глупые ошибки и теряют все. Жаль, так Волк и закончил свою славную эпоху.
+20
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Цукерберг новый Дрейк в ufc
+13
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Ответ Moonwa1ker
Похоже Волк все...
Просто новая звезда пришла
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Ответ Костя Петров
Просто новая звезда пришла
Согласен, Топурия силен. Как мне думается, Волкановский слишком быстро вышел в октагон после накаута от Ислама.
+10
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Волк заслужил реванш
+7
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Красава, дури в руках полно. Волку на заслуженную пенсию
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Илия напомнил мне Коди Гарбранта в свое время, такой же чёткий, правая рука пушка вообще. Главное, дальше держать уровень и выигрывать бои.
Каждому Коди найдется свой Ти Джей
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Включите свет сказал Санёк
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Поторопился Волановски с боем после нокаута. Жаль
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Это называется - не надо одного сильного опускать а другого превозносить. Потому что Топурия натурально силен, а местные Петросяны из него делали грушу для битья
+5
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+4
Илия напомнил мне Коди Гарбранта в свое время, такой же чёткий, правая рука пушка вообще.

Главное, дальше держать уровень и выигрывать бои.
+4
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Сразу было видно что Волкановски уже не тот
+4
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+4
Ответ Друг Джордана
Илия заслуженно забрал пояс. Как мне кажется, Волку нужно было более собранным быть, разбивать на дистанции, что у него неплохо выходило. Но молодость и взрывной прорыв все порешали. Рад, что уважительно отнеслись друг к другу. Волк получается остается звездным бойцом, но с кем ему дальше биться?
пускай отдохнёт год-полтора, восстановится, а там видно будет
+2
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Ответ JhonWhick
Теперь дочка будет боятся двух воров…
В голос)))
+2
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+2
Илия заслуженно забрал пояс. Как мне кажется, Волку нужно было более собранным быть, разбивать на дистанции, что у него неплохо выходило. Но молодость и взрывной прорыв все порешали.
Рад, что уважительно отнеслись друг к другу.

Волк получается остается звездным бойцом, но с кем ему дальше биться?
+2
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Топурия пахарь, без поражений и заслуженно стал образцовым чемпионом . Волканавски пора на отдых
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Ответ Azamat Abdukadyroff
В ЮФС не осталось доминирующих чемпионов,Иззи,Усман,Волк,Шевченко, Нуньес... все надежда на Ислама
Джонс.
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Ответ Мишаня Кашников
Волк всё, возраст берёт своё. С Евлоевым интересно глянуть будет
Никто не даст ему титульник. У Даны уже есть головная боль в виде Белала и Мераба. Третья десижен машина - это уже перебор)
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Ответ Gdy tak siedzimy
Волк, Волк… разьарабанил всю свою карьеру двумя опрометчивыми поступками. Сначала без подготовки вышел против Махачева, и теперь, толком не восстановившись, вышел против добротного панчера. Проиграл самому себе. Проиграл, потому что слишком долго выигрывал, слишком поверил в себя. Так в истории происходит с великими, допускают глупые ошибки и теряют все. Жаль, так Волк и закончил свою славную эпоху.
Не стоит принижать Волка и его заслуги. Карьера действительно шикарная, он являлся доминирующим чемпионом. Поражения бывают у всех и оно не перечеркнет тот объем побед и его величие в полулегком.
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Камару Усман, теперь вот и Волк. Похоже что 35 лет в современном ММА,если это не супертяжи, это предпенсионка уже. Думаю реванш то Волку однозначно дадут за предыдущие заслуги, если не на следующий же бой, то через бой точно.
+1
0
+1
Ответ JhonWhick
Теперь дочка будет боятся двух воров…
😂
+1
0
+1
В ЮФС не осталось доминирующих чемпионов,Иззи,Усман,Волк,Шевченко, Нуньес... все надежда на Ислама
+2
-1
+1
По движение Волка была сегодня о его нокаут дело времени.
+1
0
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Илия напомнил мне Коди Гарбранта в свое время, такой же чёткий, правая рука пушка вообще. Главное, дальше держать уровень и выигрывать бои.
Коди был еще более впечатляющим, в бою с Крузом он выглядел практически как сверхчеловек. Многим тогда казалось, что это чемпион надолго и будущий величайший боец легчайшего.
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Ответ Bullet91
вот начнется сейчас этот бред, то что Илия победил а Алекс проиграл никак не относится к бою с Исламом, Алекс хорошо вел бой, но Илия попал и неважно что было до, этот удар Алекс не выдержал бы и раньше
как раз хорошо относится,у Волка как минимум пошатнулась его уверенность,не говоря уже о тяжелом нокауте,отсюда быстрое возвращение и результат который мы сегодня имеем
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Ответ Bullet91
вот начнется сейчас этот бред, то что Илия победил а Алекс проиграл никак не относится к бою с Исламом, Алекс хорошо вел бой, но Илия попал и неважно что было до, этот удар Алекс не выдержал бы и раньше
Наивно думать что нокауты проходят бесследно. Я давно сказал что держак у Волка теперь под вопросом
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Ответ Ivan Girugamesh
Ислам забрал душу Волка также как и Хабиб у Конора.
вот начнется сейчас этот бред, то что Илия победил а Алекс проиграл никак не относится к бою с Исламом, Алекс хорошо вел бой, но Илия попал и неважно что было до, этот удар Алекс не выдержал бы и раньше
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Мощно конечно рубанул старого волчару.
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