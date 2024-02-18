Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде на турнире UFC 298 и стал чемпионом полулегкого веса

На UFC 298 в главном событии турнира прошел бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Илией Топурией.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал чемпионом полулегкого веса.

Волкановски ни разу не проигрывал в полулегком весе и провел уже седьмой титульник.

Топурия выступает в UFC с 2020 года. За это время он провел шесть боев и ни разу не проиграл.

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