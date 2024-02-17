Спартакиада. Петросян, Синицына, Горбачева, Фролова, Гущина и Яметова выступят с короткими программами
17 февраля фигуристки выступят с короткими программами на Спартакиаде.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Женщины
Короткая программа
Начало – 16:15 по московскому времени (17 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала
Первая разминка
1. Ксения Синицына
2. Дарья Садкова
3. Людмила Фурсова
4. Мария Агаева
5. Вероника Яметова
Вторая разминка
6. Аделия Петросян
7. Анна Фролова
8. Ксения Гущина
9. София Захарова
10. Елизавета Куликова
11. Алина Горбачева
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
1. Чистые пробы до и после
2. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере
3. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы
4. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех.
Всем желаю выступить успешно и решить все свои задачи: исполнить ультра-си, попасть в состав оставшихся шоу-турниров, в резерв сборной... Пьедестала желаю Аделии, Даше и Алине!
и это - со всеми травмами (соник, мура), демотивированными/завершившими примами (призерки ои, туктик), дисквалификациями (валиева).
что ж, посмотрим.
зы.синичка, вперед!