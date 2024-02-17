Спартакиада. Петросян, Синицына, Горбачева, Фролова, Гущина и Яметова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты Спартакиада женское катание Ксения Синицына Анна Фролова Алина Горбачева Аделия Петросян Дарья Садкова Елизавета Куликова Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Людмила Фурсова Фигурное катание

17 февраля фигуристки выступят с короткими программами на Спартакиаде.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Женщины

Короткая программа

Начало – 16:15 по московскому времени (17 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Дарья Садкова

3. Людмила Фурсова

4. Мария Агаева

5. Вероника Яметова

Вторая разминка

6. Аделия Петросян

7. Анна Фролова

8. Ксения Гущина 

9. София Захарова

10. Елизавета Куликова

11. Алина Горбачева

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

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87 комментариев
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Адель из милой девочки превратилась в красивую и яркую девушку. На жеребьевке затмила всех, красота, жгучая брюнетка! Очень хороша
+40
-12
+28
Ответ garovatat
Адель из милой девочки превратилась в красивую и яркую девушку. На жеребьевке затмила всех, красота, жгучая брюнетка! Очень хороша
Дааа, элегантная, статная, очень красивая девушка
+23
-4
+19
Желаю чистых прокатов Даше Садковой, в особенности, в короткой программе, которая её подвела, сейчас самое время собраться, выдать максимум и пьедестал обеспечен, удачи!
+29
-11
+18
Поболею за Синичку и Анечку Фролову! Всем девочкам чистых прокатов!
+24
-6
+18
Всем девочкам чистых прокатов. Особенно хочется чистых прокатов от Петросян, садковой и Горбачевой.
+24
-11
+13
Удачи и отличных прокатов Аделии и Даше.
+25
-13
+12
Всем, кто заявит ультра-си, желаю их сделать.
+14
-2
+12
У Ксении Синицыной первый стартовый номер, пусть это не собьёт боевой настрой, и хотелось бы чтобы судьи не придерживали ей баллы искусственно, особенно вторую оценку
+14
-4
+10
Мурочки нет, очень жаль.
+29
-20
+9
Поболею за Петросян и Садкову!
+13
-6
+7
Ксюше Синицыной, Анечке Фроловой и Ксюше Гущиной красивых и чистых прокатов. Не робеть!
+11
-4
+7
Ответ Competition Score
Уважаемые глаза и уши болельщиков, которые смотрят и слушают все эти местечковые междусобойчики с заранее утвержденными протоколами! Вы - герои! Именно вы, а не головы, которые заставляют вас так страдать. Готова внести вклад в установку памятника: "Уберите нас от экранов и больше никогда не заставляйте это видеть и слышать!"
В чем проблема, что вы так убиваетесь и возмущаетесь, не нравиться, не смотри, решение простое. Что больше не чем заняться ? Показывают эти НАТОвские чемапионаты, смотрите их и некоторые так делают и очень довольны или там не так интересно?
+11
-4
+7
Мне и болеть не за кого,ни Камилы,ни Сони Муравьевой
+13
-6
+7
Хочется сильных прокатов с ультра-си Горбачевой и ее борьбы с Аделией и Дашей Садковой.
+7
-1
+6
Ответ Oksana bask
а где Муравьева?
Заболела
+7
-1
+6
Без Сони Муравьёвой исчезла интрига и я потеряла интерес к соревнованиям. Я ни на секунду не сомневаюсь, что без веской причины Соня бы не пропустила это мероприятие. Она не раз доказывала, что настоящий боец и при этом милая искренняя девочка. Пусть выздоравливает и восстанавливается поскорее!
+18
-12
+6
Мура 😭
+13
-7
+6
Главная и пожалуй единственная "щука" в нашем пруду заболела или якобы заболела, которая заставляла , опять же теперь главного карася не дремать, а остальным карасям оставила хорошую возможность проявить себя и постоять на пьедестале, хотя место на пьедестале надо завоевывать и независимо от наличия соперников. Удачи всем карасям и чистых прокатов.
+15
-10
+5
Всем девушкам чистых прокатов и удачи. Аделии победы!
+12
-7
+5
За Синицыну и Яметову!!!
+14
-9
+5
Очень хотела видеть Муравьӗву. Скорейшего возвращения Соне!. Но борьба будет очень интересная.
+17
-13
+4
Ответ garovatat
присоединяюсь! и отправляю заказ на фк-олимп о таком же пьедестале)) между 2 и 3 местом допускается междусобойный чендж
Еще хочется, чтобы адекватно оценивали всех. Гущина не настолько хуже Фроловой и синицыной , чтобы там была такая разница была. Хочу девочек с квадами на пьедестале, гущину и яметову в шестерке. А так всем чистых прокатов.
+8
-4
+4
От всей души желаю Аделии подтвердить статус сильнейшей фигуристки России, а Даше - реабилитироваться за ЧР и подняться на пьедестал второго по значимости российского старта! Удачи!
+4
0
+4
Ответ И это все о нем
Подставу доказать не удалось, так о каких 100% вы говорите и ещё хотите это обсудить.
Подставу делают не для того чтобы засветиться на камере или были свидетели. В пользу подставы говорят факты;
1. Чистые пробы до и после
2. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере
3. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы
4. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех.
+7
-4
+3
У девушек интрига насчёт 2 и 3 мест,--претендуют Садкова, Горбачёва, Фролова, Синицына.
Всем желаю выступить успешно и решить все свои задачи: исполнить ультра-си, попасть в состав оставшихся шоу-турниров, в резерв сборной... Пьедестала желаю Аделии, Даше и Алине!
+9
-6
+3
очередное первенство очередной российской водокачки каким-то образом собрало состав (читай контент) на зависть этим вашим че/ччк/фгп.
и это - со всеми травмами (соник, мура), демотивированными/завершившими примами (призерки ои, туктик), дисквалификациями (валиева).
что ж, посмотрим.
зы.синичка, вперед!
+6
-3
+3
АЛине Горбачевой -успехов и не волноваться!
+10
-7
+3
Пожалуй пожелаю удачи Ксюше.
+4
-1
+3
Ответ missis-Zima
А что в Яметовой такого есть,что нет в Гущиной и других.Принадлежность к регионам если только.
В этом сезоне Вероника, к сожалению, не блещет,--в рост пошла уже. Жаль, так и не увидим от неё у-си, которые она разучивала до травмы (триксель и ещё какой-то квад тренировала)
+4
-2
+2
Ответ alexnew
1) Чистые пробы до и после у абсолютного большинства допингистов. 2) Проходной двор в зоне спортсменов в Питере вообще не причем, так как доказано, что прием был ранее. 3) Это говорит о том, что подстава если и была, то в ней участвовали РУСАДА и шведская лаборатория. 4) Была ли бы она намного сильнее всех без допинга, если предположить, что он принимался?
Нигде и ничем не доказано, когда тм попал Ками, одни спекулятивные гипотезы. Понятно, что вам как фану Щербаковой подсознательно неприятно, что она стала чемпионкой по счастливому стечению обстоятельств будучи самой слабой.
+5
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+2
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