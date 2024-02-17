Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» в гостях у «Сельты»
«Вильярреал» поделил очки с «Хетафе» (1:1) в стартовом матче 25-го тура Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде.
В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Мальоркой».
Завершится тур в понедельник матчем «Атлетик» – «Жирона».
25-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 16.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 17 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 18 февраля, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 24 Максимович, 1:1 – 56 Альберто Морено.
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Вильярреал –
Йоргенсен, Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Куэнка, 72), Алекс Баэна (Траоре, 84), Коклен (Парехо, 71), Комесанья (Капу, 71), Ахомаш (Моралес, 60), Гедеш, Жерар Морено.
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Хетафе –
Сория, Иглесиас (Альварес, 60), Джене, Альдерете, Рико, Хорди (Аленья, 31), Максимович, Милья, Гринвуд, Мата (Мориба, 60), Майораль (Латаса, 86).
- Предупреждение:
- Иглесиас (38).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.