Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» в гостях у «Сельты»

«Вильярреал» поделил очки с «Хетафе» (1:1) в стартовом матче 25-го тура Ла Лиги.

В субботу « » примет « », « » сыграет с «Сельтой» на выезде.

В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с « », « » Арсена Захаряна – с «Мальоркой».

Завершится тур в понедельник матчем «Атлетик» – « ».

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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