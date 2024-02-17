Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» в гостях у «Сельты»

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«Вильярреал» поделил очки с «Хетафе» (1:1) в стартовом матче 25-го тура Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде.

В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Мальоркой». 

Завершится тур в понедельник матчем «Атлетик» – «Жирона». 

Чемпионат Испании

25-й тур

Атлетико – Лас-Пальмас
Дата проведения
17 февраля, 16.00, «Метрополитано»
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Осасуна – Кадис
Дата проведения
17 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Барселона
Дата проведения
17 февраля, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Севилья
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Реал Мадрид
Дата проведения
18 февраля, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Альмерия
Дата проведения
18 февраля, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Реал Сосьедад
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Алавес
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Жирона
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Хетафе 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Максимович, 1:1 – 56 Альберто Морено.
ВильярреалЙоргенсен, Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Куэнка, 72), Алекс Баэна (Траоре, 84), Коклен (Парехо, 71), Комесанья (Капу, 71), Ахомаш (Моралес, 60), Гедеш, Жерар Морено.
ХетафеСория, Иглесиас (Альварес, 60), Джене, Альдерете, Рико, Хорди (Аленья, 31), Максимович, Милья, Гринвуд, Мата (Мориба, 60), Майораль (Латаса, 86).
Предупреждение:
Иглесиас (38).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

21 комментарий
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Ответ Vlad Zhadejko
Извините, Вы за кого болеете? Судя по подпискам, за МЮ, Юве и Реал. Так ЗАЧЕМ Вы каждый раз оставляете оскорбительные комментарии о Барселоне, Вам это в кайф?
она больная
+3
0
+3
Ответ Bleck Ridermen
Сегодня Сельта будет делать сальто над БПМФ) потом опять Реал будет виноват🤣🤣🤣
судейский мчк реал пока ещё не чемпион Испании, пока не прикалыввйся юрка
+3
0
+3
Ответ Bleck Ridermen
Сегодня Сельта будет делать сальто над БПМФ) потом опять Реал будет виноват🤣🤣🤣
Извините, Вы за кого болеете? Судя по подпискам, за МЮ, Юве и Реал. Так ЗАЧЕМ Вы каждый раз оставляете оскорбительные комментарии о Барселоне, Вам это в кайф?
+2
0
+2
Ответ predMBAPPE
Хала БАРСЕЛОНА 😎
хило мадрид)
+4
-3
+1
Ответ Дилшод
Комментарий удален модератором
С чего Вы взяли? У Реала в любой момент может случиться спад, так как они без центральных защитников играют.
+3
-2
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Извините, Вы за кого болеете? Судя по подпискам, за МЮ, Юве и Реал. Так ЗАЧЕМ Вы каждый раз оставляете оскорбительные комментарии о Барселоне, Вам это в кайф?
он просто дурак который собирает плюсы на помоях
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Удачи Барселоне! Впереди выезд к очень сложному сопернику, а лидеров отпускать нельзя.
Комментарий удален модератором
Ответ Дилшод
уже несколько матч играли без Цз но справились уже давно + Барса остаётся несколько очков меньше чем Реал Мадрид 😌💆
Когда грамотно писать начнём?)
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Ответ Andy2878
Не селЬта, а селта надо говорить, или тогда реалЬ, а не реал.
На испанском это звучит как что-то среднее между «ль» и «л»
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