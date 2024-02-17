Спартакиада. Команды Шевченко и Казакевич, Сливко и Нигматуллиной, Солы и Смольской, Резцовой и Носковой пробегут эстафету
17 февраля на Спартакиаде пройдет женская биатлонная эстафета.
Спартакиада-2024
Златоуст
Женщины
Эстафета
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)
2. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Виктория Сливко)
3. Беларусь (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко)
4. ХМАО-Югра (Владислава Гаврилова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина)
6. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)
8. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Василиса Марусова, Карина Талменева, Ульяна Черепанова)
9. ЯНАО (Лариса Куклина, Антонина Кирсанова, Валерия Каюмова, Кристина Токарева)
11. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Алиса Пугина, Анастасия Гореева)
Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
Носкову надо было на финишный этап ставить у нее стрельба лучше Каплиной и ногами она готова хорошо
Ни Каплина, ни Носкова, ни Гербулова не впечатляют в этом сезоне (((
Настя Гореева хотя бы что-то показывает, а парни - Карим и Даня, «разок блеснут», очень обидно, что-то совсем прям «просели», к сожалению…