Спартакиада. Команды Шевченко и Казакевич, Сливко и Нигматуллиной, Солы и Смольской, Резцовой и Носковой пробегут эстафету

Теги сборная России жен результаты Спартакиада сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина эстафета (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ирина Лещенко (Кривко) Динара Алимбекова-Смольская сборная Тюменской области жен Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Анна Сола сборная ХМАО-Югры жен Карина Талменева Ирина Казакевич Елизавета Каплина Ульяна Черепанова Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анна Григорьева Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Ксения Шнейдер Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Василиса Марусова Екатерина Кулакова Антонина Кирсанова Дарья Кудаева Юлия Шеллер Алиса Пугина Биатлон

17 февраля на Спартакиаде пройдет женская биатлонная эстафета.

Спартакиада-2024

Златоуст

Женщины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)

2. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Виктория Сливко)

3. Беларусь (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко)

4. ХМАО-Югра (Владислава Гаврилова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина)

6. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)

8. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Василиса Марусова, Карина Талменева, Ульяна Черепанова)

9. ЯНАО (Лариса Куклина, Антонина Кирсанова, Валерия Каюмова, Кристина Токарева)

11. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Алиса Пугина, Анастасия Гореева)

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

16 комментариев
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и вновь свердловские в приоритете
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Ну тут все понятно.
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Остяки,Беларусь- основные соперники Свердл.обл.Не менее сильные составы в борьбе за победу ,чем кажется наиболее сбалансированный состав у подопечных Шашилова.
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Если свердловчанки не выиграют, то завтра в Африке выпадет снег. 😀
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Женская Свердловская область - это совремнная мужская норвежская эстафетная четверка.
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Тут даже не интересно) Свердловская область легко победит. У остальных очень неровные и слабые составы
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Свердловская область ,по-хорошему,первая.. Ханты,Красноярск,Тюмень и др,наверное,будет бороться за 2-3 место
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Ханты и Беларусь могут побороться со Свердловском за первое место.
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Ответ heivani
Остяки,Беларусь- основные соперники Свердл.обл.Не менее сильные составы в борьбе за победу ,чем кажется наиболее сбалансированный состав у подопечных Шашилова.
Белоруссия претендент сняться как круговые
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иванова соазу 2 минуты на первом привезет( шевнину надо было ставить, до 4го этапа круговыми будут. гореевой можнл не выходить в принципе завтра
Носкову надо было на финишный этап ставить у нее стрельба лучше Каплиной и ногами она готова хорошо
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Можно было бы сказать, что Ханты бы поборолись, но группа Истомина что-то слабовато готова к Спартакиаде, к сожалению, посмотрим, что будет на ЧР.

Ни Каплина, ни Носкова, ни Гербулова не впечатляют в этом сезоне (((
Настя Гореева хотя бы что-то показывает, а парни - Карим и Даня, «разок блеснут», очень обидно, что-то совсем прям «просели», к сожалению…
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Ответ Афанасия
Тут даже не интересно) Свердловская область легко победит. У остальных очень неровные и слабые составы
Ещё неизвестно, Тома в каком состоянии. Здесь у неё результаты не айс. Но должна собраться.
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Ответ Олег Кучтраев
Белоруссия претендент сняться как круговые
А что не так со сб.Беларуси? Вас смутили 10,21,24,45 места их в индивидуальной гонке,не дающие право рассчитывать сегодня на успех.Да,Кудаева возможно наиболее слабое звено в их команде,но это все на бумаге.Я не сбрасываю их со счета,там три биатлонистки под стать нашим лучшим.
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Ответ ivan 07
Не надо во главе дуэт называть. Команда Сливко или пишите всех четверых. Нигматулина ничуть не лучше тех двоих. А так у Виктории только она сама. Остальные посредственны. Мизерные шансы на успех.
Что верно то верно остальные три гири а УЛЬЯНКА штанга
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