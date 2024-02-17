Роман Ротенберг: «СКА по доходам сможет соперничать с ведущими клубами мира, играя на новой арене. Сможем приблизиться к «Зениту»

Роман Ротенберг оценил экономический эффект от игры СКА на новой арене.

– С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в десять раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов. Мы используем еще не все возможности.

Много зависит от законодательства, от нашей работы со «СКА-Ареной». Потому что есть два разных юрлица – клуб СКА и «СКА-Арена». Тут только совместными усилиями мы можем двигаться вперед, добиваться максимального экономического эффекта. Но он и так уже очевиден, раз в Ледовом дворце мы продавали 12 тысяч билетов, а сейчас продаем 21 200, например. В два раза больше прибыль.

– Куда она будет направлена?

– На развитие хоккейного клуба СКА – наши школы, детский хоккей, все вертикали клуба. Это новый вызов для нас, что мотивирует. Там, в Ледовом дворце, мы были ограничены в своих возможностях, достигли потолка, не могли развиваться. На «СКА-Арене» пишется новая история.

Играя тут, клуб сможет выйти по размеру коммерческих доходов на уровень ведущих футбольных клубов России. Подойти ближе к «Зениту». И соперничать с ведущими хоккейными, футбольными клубами мира, – сказал главный тренер СКА.