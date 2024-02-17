Роман Ротенберг: «СКА по доходам сможет соперничать с ведущими клубами мира, играя на новой арене. Сможем приблизиться к «Зениту»
Роман Ротенберг оценил экономический эффект от игры СКА на новой арене.
– С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в десять раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов. Мы используем еще не все возможности.
Много зависит от законодательства, от нашей работы со «СКА-Ареной». Потому что есть два разных юрлица – клуб СКА и «СКА-Арена». Тут только совместными усилиями мы можем двигаться вперед, добиваться максимального экономического эффекта. Но он и так уже очевиден, раз в Ледовом дворце мы продавали 12 тысяч билетов, а сейчас продаем 21 200, например. В два раза больше прибыль.
– Куда она будет направлена?
– На развитие хоккейного клуба СКА – наши школы, детский хоккей, все вертикали клуба. Это новый вызов для нас, что мотивирует. Там, в Ледовом дворце, мы были ограничены в своих возможностях, достигли потолка, не могли развиваться. На «СКА-Арене» пишется новая история.
Играя тут, клуб сможет выйти по размеру коммерческих доходов на уровень ведущих футбольных клубов России. Подойти ближе к «Зениту». И соперничать с ведущими хоккейными, футбольными клубами мира, – сказал главный тренер СКА.
Лицимер!
А Газпром это гос компания, которая полностью управляется гос чиновниками.
Посещаемость, лед с северного полюса, а главное этот клятый Белл-центр в Монреале утереть.
Честно, лучше бы про Кубок Гагарина постоянно говорил, чем эту чушь порол вечную
Нет, много зрителей и выросший доход от матчдея - это здорово, без шуток, но что за горячечный бред про приближение по коммерческим доходам к ведущим мировым клубам? Мало того, что самые дорогие билеты на новую арену стоят пару десятков долларов, так ещё и телеконтракт микроскопический в стравнении с клубами НХЛ.
Если компания управляется гос чиновниками в СД, то они могут потратить деньги на что угодно - любые соц проекты, гос проекты, хоть газификация Луны и ни один из тех 49% акционеров ничего не сможет с этим поделать.