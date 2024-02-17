Роман Ротенберг: «СКА по доходам сможет соперничать с ведущими клубами мира, играя на новой арене. Сможем приблизиться к «Зениту»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия бизнес КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг оценил экономический эффект от игры СКА на новой арене.

– С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в десять раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов. Мы используем еще не все возможности.

Много зависит от законодательства, от нашей работы со «СКА-Ареной». Потому что есть два разных юрлица – клуб СКА и «СКА-Арена». Тут только совместными усилиями мы можем двигаться вперед, добиваться максимального экономического эффекта. Но он и так уже очевиден, раз в Ледовом дворце мы продавали 12 тысяч билетов, а сейчас продаем 21 200, например. В два раза больше прибыль.

– Куда она будет направлена?

– На развитие хоккейного клуба СКА – наши школы, детский хоккей, все вертикали клуба. Это новый вызов для нас, что мотивирует. Там, в Ледовом дворце, мы были ограничены в своих возможностях, достигли потолка, не могли развиваться. На «СКА-Арене» пишется новая история.

Играя тут, клуб сможет выйти по размеру коммерческих доходов на уровень ведущих футбольных клубов России. Подойти ближе к «Зениту». И соперничать с ведущими хоккейными, футбольными клубами мира, – сказал главный тренер СКА. 

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92 комментария
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Боже ,какой он 🤡🤡🤡🤡🤡
+108
-8
+100
Вы на 146% государственная команда, которая позволяет себе держать 70 человек на контрактах и раздает бесплатно билеты. Плевать вам на доходы, нет у вас цели зарабатывать. Народ все видит, людей не обманешь.
+101
-5
+96
Ответ Никита Михайлов
Боже ,какой он 🤡🤡🤡🤡🤡
Он такой потому что никто ему ничего не может сказать поперёк его мнения!! Никто не скажет ему - Рома ты идиот?!
+52
-2
+50
Скоро видимо и этот будет пачками завозить бразильцев.
+35
-2
+33
Йозе Марино скоро и в Зените станет главным тренером, как Семак уйдет
+28
-1
+27
Ответ Никита Михайлов
Боже ,какой он 🤡🤡🤡🤡🤡
Надо отдать ему должное - он действительно очень тупой человек
+17
0
+17
а у него с головой не все в порядке?то лидер по посещаемости ,то лидеры по доходам?ну судьба так распорядилась ты близкий к президенту ,ну живи ты спокойно
+15
-1
+14
Ответ Мадина Уйгурова
Вы на 146% государственная команда, которая позволяет себе держать 70 человек на контрактах и раздает бесплатно билеты. Плевать вам на доходы, нет у вас цели зарабатывать. Народ все видит, людей не обманешь.
Все видит,но ничего не предпринимает....
+13
0
+13
Почему Жамнова,Квартальнова и других нормальных тренеров мы читаем в день матчей,а этого петрушку каждый день?
+11
0
+11
Ответ Никита Михайлов
Может власть специально таких персонажей выпускает в массы,чтобы мы выпустили пар, посмеялись,а не наворотили чего-то худого для них))) 🤔🤔🤔🤔
К сожалению нет, такие люди нами и управляют. Остальные просто пользуются принципом молчать, чтобы сойти за умного.
+9
0
+9
Доход? это когда на арене бутылка воды, которая стоит 30 рублей в магазе, на арене по 200? в 7 раз дороже? я не нищеброд, но это же какой-то несерьезный подход. сделайте вы в 2 раза дешевле, общий доход выше будет, а то ваши кассиры и столики так и будут одиноко стоять. Даже кино на попкорне не так охеревает (но там зал на 200 человек, а у вас 20 тысяч).
+9
0
+9
🤡в квадрате
+11
-2
+9
Если бы на свои б деньги арену строили, то дохода бы не было лет сто!!!
Лицимер!
+9
-1
+8
Ответ Олег
Он скоро Карпина подседит в сборной России....😆
Великий стратег, тренер, герой России)))
+8
0
+8
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Конечный бенефициар всё равно Газпром. Хотя бенефициар может буть у прибыльного актива, здесь больше подойдёт конечный спонсор.
А Газпром это гос компания, которая полностью управляется гос чиновниками.
+8
-1
+7
Может власть специально таких персонажей выпускает в массы,чтобы мы выпустили пар, посмеялись,а не наворотили чего-то худого для них))) 🤔🤔🤔🤔
+6
0
+6
Ответ Евгений Куинджи
Йозе Марино скоро и в Зените станет главным тренером, как Семак уйдет
Он скоро Карпина подседит в сборной России....😆
+7
-1
+6
Он вообще учился в школе?
+6
0
+6
А я напоминаю, что мы бы не знали про Ротенбергов, если бы не их дружбан
+5
0
+5
Ответ Тимофей Панов
а у него с головой не все в порядке?то лидер по посещаемости ,то лидеры по доходам?ну судьба так распорядилась ты близкий к президенту ,ну живи ты спокойно
Да не будет он жить спокойно, амбиции не позволяют, да и окружение не поймёт.
+4
0
+4
У Роман Борисыча комплекс «нам нужно быть везде первым».
Посещаемость, лед с северного полюса, а главное этот клятый Белл-центр в Монреале утереть.

Честно, лучше бы про Кубок Гагарина постоянно говорил, чем эту чушь порол вечную
+4
0
+4
В можно уже заткнуть этого 🤡 и не публиковать тут его 💩💩💩
+4
0
+4
И тут Остапа понесло...
Нет, много зрителей и выросший доход от матчдея - это здорово, без шуток, но что за горячечный бред про приближение по коммерческим доходам к ведущим мировым клубам? Мало того, что самые дорогие билеты на новую арену стоят пару десятков долларов, так ещё и телеконтракт микроскопический в стравнении с клубами НХЛ.
+4
0
+4
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Это ты живёшь на Луне видимо, раз не понимаешь.
Если компания управляется гос чиновниками в СД, то они могут потратить деньги на что угодно - любые соц проекты, гос проекты, хоть газификация Луны и ни один из тех 49% акционеров ничего не сможет с этим поделать.
+6
-2
+4
не знаю что написать 🤣🤦🤡🤡🤡 по этому интервью финского стратега
+3
0
+3
Вторая экономика спортивного мира.
+4
-1
+3
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
А в чем чушь?
+3
0
+3
Ответ карабашка
Почему Жамнова,Квартальнова и других нормальных тренеров мы читаем в день матчей,а этого петрушку каждый день?
Потому что петрушка за бабки решил всех купить ...пожизненный хэйтк этому утырку
+3
0
+3
Ответ Сергей
Он вообще учился в школе?
Ага, вместе с албанцами
+2
0
+2
Ну вот проявился настоящий еврейский менталитет - доход, деньги, прибыль. А то все про хоккей, про хоккей.
+2
0
+2
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