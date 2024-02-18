Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 48 шайб в 52 играх
Остон Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче с «Анахаймом».
Форвард «Торонто» набрал 5 (3+2) очков и был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Дакс» (9:2).
Хет-трик стал для 26-летнего американца 6-м в текущем сезоне. Он во второй раз в этой регулярке забросил по 3 шайбы в 2 матчах подряд.
На счету Мэттьюса стало 48 шайб и 71 очко в 52 играх. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 9 голов – в активе занимающего 2-е место Сэма Райнхарта из «Флориды» 39 шайб в 55 играх.
На 3-м месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (36 в 55).
Любопытно, что с ним будет после 33 лет, но, до этого возраста он стабильно может забрасывать по 50-60 в среднем за сезон.
2) он один раз за карьеру забросил 50+. В этом сезоне будет второй. Чтоб догнать Сашу, ему надо ближайшие 10 сезонов забивать 50 и более шайб в среднем.
отнимите у негу Азверин!!! 🤷