Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 48 шайб в 52 играх

Остон Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче с «Анахаймом».

Форвард « » набрал 5 (3+2) очков и был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Дакс» (9:2).

Хет-трик стал для 26-летнего американца 6-м в текущем сезоне. Он во второй раз в этой регулярке забросил по 3 шайбы в 2 матчах подряд.

На счету стало 48 шайб и 71 очко в 52 играх. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 9 голов – в активе занимающего 2-е место из «Флориды» 39 шайб в 55 играх.

На 3-м месте идет из «Тампы» (36 в 55).