Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 48 шайб в 52 играх

Теги рейтинги Торонто Анахайм НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче с «Анахаймом».

Форвард «Торонто» набрал 5 (3+2) очков и был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Дакс» (9:2).  

Хет-трик стал для 26-летнего американца 6-м в текущем сезоне. Он во второй раз в этой регулярке забросил по 3 шайбы в 2 матчах подряд. 

На счету Мэттьюса стало 48 шайб и 71 очко в 52 играх. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 9 голов – в активе занимающего 2-е место Сэма Райнхарта из «Флориды» 39 шайб в 55 играх.

На 3-м месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (36 в 55).

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19 комментариев
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Очень интересно будет посмотреть на Мэттьюса в ближайшие 12-13 лет. Потому как ему только 25, сезон еще не закончен, а он уже положил 347. Темп заброшенных шайб в среднем за игру выше чем у Гретцки и Ови.
Любопытно, что с ним будет после 33 лет, но, до этого возраста он стабильно может забрасывать по 50-60 в среднем за сезон.
+12
-3
+9
Ответ Febanacci-88
Очень интересно будет посмотреть на Мэттьюса в ближайшие 12-13 лет. Потому как ему только 25, сезон еще не закончен, а он уже положил 347. Темп заброшенных шайб в среднем за игру выше чем у Гретцки и Ови. Любопытно, что с ним будет после 33 лет, но, до этого возраста он стабильно может забрасывать по 50-60 в среднем за сезон.
1) Ему 26, будет 27
2) он один раз за карьеру забросил 50+. В этом сезоне будет второй. Чтоб догнать Сашу, ему надо ближайшие 10 сезонов забивать 50 и более шайб в среднем.
+16
-8
+8
Вот это уровень! Впечатляет!
+5
0
+5
Ответ JohnySPB
Ови забивал в самые сухие времена в НХЛ, сейчас результативность выше, форму вратарям немного урезали. Пусть хоть 3 сезона подряд забьет для начала 50+
Ови не играл в "самые сухие времена в НХЛ". Почитайте про эпоху "мёртвой шайбы".
+4
0
+4
Ответ Рамиль Кизимов
У Мэтьюса щас 0,65 шайб за игру. У Гретцки в праймовые годы вообще было 0,8, потом сдал, после 30 вообще ни разу и 40 не положил за сезон. У Ови главная фишка стабильность, что в 20, что в 35 забивал одинаково, выкладывали стату, после первых 500 игр в карьере он 9-10 снайпер
Главная фишка ови это нетравматичность
+2
0
+2
Кто-нибудь,
отнимите у негу Азверин!!! 🤷
+1
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+1
НХЛ слишком сложная лига, чтобы выбить больше 800 голов, должно совпасть многое, здоровье, партнёры по команде, количество проведенных матчей, интересно сколько Мэттьюс забросит шайб к концу карьеры.
+1
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+1
Усы как обычно серийно
+1
0
+1
Своей уверенностью напоминает праймового Овечкина.
+2
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+1
Ответ Владимир Мизгинов
1) Ему 26, будет 27 2) он один раз за карьеру забросил 50+. В этом сезоне будет второй. Чтоб догнать Сашу, ему надо ближайшие 10 сезонов забивать 50 и более шайб в среднем.
У Мэттьюса уже было бы четыре полтинника, если бы не два сокращённых из-за ковида сезона (19/20 и 20/21). В обоих по графику он шёл на 50+ шайб (при 82 матчах).
0
0
0
Ответ Febanacci-88
Очень интересно будет посмотреть на Мэттьюса в ближайшие 12-13 лет. Потому как ему только 25, сезон еще не закончен, а он уже положил 347. Темп заброшенных шайб в среднем за игру выше чем у Гретцки и Ови. Любопытно, что с ним будет после 33 лет, но, до этого возраста он стабильно может забрасывать по 50-60 в среднем за сезон.
У Мэтьюса щас 0,65 шайб за игру. У Гретцки в праймовые годы вообще было 0,8, потом сдал, после 30 вообще ни разу и 40 не положил за сезон. У Ови главная фишка стабильность, что в 20, что в 35 забивал одинаково, выкладывали стату, после первых 500 игр в карьере он 9-10 снайпер
0
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0
Ответ JohnySPB
Ови забивал в самые сухие времена в НХЛ, сейчас результативность выше, форму вратарям немного урезали. Пусть хоть 3 сезона подряд забьет для начала 50+
Ови- это величайший спортсмен когда либо существовавший на планете Земля включая мезозойскую эру. По мнению жителей канатчиковой дачи. Это бесспорно 👍👍🙏
+1
-1
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Ответ JohnySPB
Ови забивал в самые сухие времена в НХЛ, сейчас результативность выше, форму вратарям немного урезали. Пусть хоть 3 сезона подряд забьет для начала 50+
Я бы не бросался такими фразами🙄 Похоже что этот парень может забить и три сезона подряд 60+
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Ответ Николай Ульянов
Вот кто действительно будет величайшим снайпером XXI века. Просто монстр.
"Знал бы прикуп жил бы в Сочи"
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Крутой Митя!
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Усач в огне
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Усы в огне
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