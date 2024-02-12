Дикая ничья «Барсы», «Канзас-Сити» выиграл Супербоул, 835-й гол Овечкина, победа СКА на новой арене, 6:0 от «Арсенала», гол Головина и ассист Миранчука, Кот-д’Ивуар взял Кубок Африки и другие новости

1. «Барселона» в безумном матче сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), уступая 1:2 и 2:3. 16-летний Ламин Ямаль сделал дубль, 35-летний Левандовски тоже забил. «Атлетико» проиграл «Севилье» на выезде – 0:1. Ромеро забил, а Мората получил травму.

2. Супербоул. «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» и стал чемпионом НФЛ второй год подряд (первый случай за 19 лет). Патрик Махоумс взял третий титул за 5 лет, Тейлор Свифт посетила матч.

3. КХЛ. СКА разгромил «Сочи» в первом матче на новой арене (пришел 21 481 болельщик – было заявлено о рекорде посещаемости для хоккейных арен, но это уже опровергают), перед матчем выступила Алина Загитова. «Авангард» забил 7 голов «Сибири», «Металлург» уступил «Динамо».

4. В АПЛ «Арсенал» разнес «Вест Хэм» в гостях (6:0), Сака сделал дубль, у Райса гол и 2 ассиста. «МЮ» выиграл у «Астон Виллы» (2:1) благодаря голу Скотта Мактоминея на 86-й минуте.

5. Александр Овечкин забил 835-й гол в НХЛ в матче с «Ванкувером» (впрочем,»Кэпиталс» проиграли в овертайме), до рекорда Гретцки – 59 шайб. У форварда «Вашингтона» голы в 5 матчах подряд, он набрал 36 (13+23) очков в сезоне НХЛ.

«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Монреалю», одна из них – на счету Алексея Торопченко, это его 8-й гол в сезоне. Тори Крюг сделал 5 ассистов и повторил клубные рекорды по очкам и передачам для защитников.

6. Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки, победив Нигерию в финале – 2:1. Победный мяч на 81-й минуте забил Себастьян Аллер.

7. Биатлонистка Виктория Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде в Златоусте, Казакевич – 2-я, Гореева – 3-я, Резцова – 5-я, Сола – 22-я. Эдуард Латыпов победил в мужском пасьюте, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Серохвостов – 4-й, Смольский – 10-й, Логинов – 11-й.

8. Жозе Моуринью хочет тренировать «Баварию». Он учит немецкий язык, пишет Bild.

9. Норвежец Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й. В женском пасьюте первенствовала француженка Жюлия Симон, Виттоцци – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я.

10. Джуд Беллингем выбыл на 2-3 недели. У хавбека «Реала» сильное растяжение связок голеностопа.

11. Норвежец Пол Гульберг победил в масс-старте на 20 км классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе, Клэбо – 2-й, Стенсхаген – 3-й. Шведка Фрида Карлссон выиграла женскую гонку, Нисканен – 2-я, Хайди Венг – 3-я.

12. НБА. «Бостон» в гостях обыграл «Майами», «Оклахома» была сильнее «Сакраменто».

13. Как там наши в Европе? Александр Головин забил за «Монако» впервые с ноября, а хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сделал голевой пас в игре с «Дженоа» – у него 2+3 в 2024 году.

14. «Милан» победил «Наполи» (1:0) в 24-м туре Серии А благодаря голу Тео Эрнандеса.

15. «Зенит» отдал полузащитника Алексея Сутормина «Сочи» в аренду до конца сезона.

16. Игроки академии «Крыльев Советов» ногами разбили стекло автомобиля участника СВО и записали это на видео. Они извинились, клуб ищет владельца машины, чтобы возместить ущерб.

17. Александра Трусова исполнила показательный номер на «Битве школ» в Москве. Ее представили серебряным призером чемпионата России.

18. «Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Црвены Звезды» принесли десятки флагов России на матч и спели песню на мотив «Калинки».

19. Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей «+39», ЦСКА в гостях проиграл «Парме».

20. Китайский пловец Пань Чжаньлэ установил мировой рекорд на 100 м вольным стилем

21. «Феррари» показала комбинезоны Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на 2024 год.

22. Российско-украинский состав Team Spirit выиграл крупный турнир по CS в польском Катовице и заработал 400 тысяч долларов.

Цитаты дня.

Зайцева о допинг-деле Сочи-2014: «Никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Видно, что это дело сшито белыми нитками»

«Месси – легенда, один из лучших вместе с Роналду и Неймаром. Но в 2023-м Холанд проявил себя ярче и взял больше трофеев». Бителло о The Best

Левицкий о допинге в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал на 500 долларов за отказ от таблеток. Я говорил врачу, что доиграется. Он попался через полгода после моего ухода»

Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется – дома папа включает его, так что это неизбежно»

Ротенберг после первого матча на «СКА-Арене»: «Вперед, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире»

Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану – монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе – это была бы бомба»