❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классическом масс-старте на 20 км, Нисканен – 2-я, Хайди Венг – 3-я

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Шведка Карлссон выиграла масс-старт классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

20 км, масс-старт, классический стиль

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 57.08,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1,6

3. Хайди Венг (Норвегия) – 8,1

4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 8,4

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 13,7

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 31,3

7. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 34,1

8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 35,8

9. Линн Сван (Швеция) – 41,8

10. Джесси Диггинс (США) – 42,3

11. Катарина Хенниг (Германия) – 45,7

12. Виктория Карл (Германия) – 45,9

13. Рози Бреннан (США) – 47,3

14. София Лаукли (США) – 50,4

15. Анне Кюлленен (Финляндия) – 52,4

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе

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52 комментария
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Поставлю на Фриду. Джесс на такой трассе классикой не потянет.

Сван тоже не вытянет.
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Да,гонка четкая,как и показ,до конца.А то у нас,финишируют первые,что в лыжах,что в биатлоне,и все - остальных не показывают.Начинают выдергивать на интервью по горячим следам,до других нет дела.
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Гонка супер
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Прекрасная гонка,надо сказать!
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Замечательная гонка! Вот бы все масс-старты были такие, эх...
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Ответ heivani
Самая выносливая конечно А.Слинн,но хватит ли ей сегодня сил на финишный спурт.
В итоге самой выносливой Фрида окажется
+4
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+4
Ответ heivani
Нет,Астрид марафоны на ski classics бегает.Там столько здоровья надо,чтобы регулярно 50 и больше км покорять.
Венг выбрала именно спину Шлинн
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+4
Фрида Чемпионка!
+4
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Ответ kudryashoff.denis-2000
В итоге самой выносливой Фрида окажется
Молодость,..она сказалась в конце-концов.
+3
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Ответ Грюденфельдер
Видимо решили что старый круг убьёт интригу , то есть 400 м убрали значит да и 3.75 не подходит под 20ку.
Нет, сразу в программе стоял круг 3,3 😅
Почему не сделать длинный масс-старт по сложному кругу 5 км, по нему даже разделку планировали? Неужели организаторы боялись что кое-кто не потянет классику по сложному кругу... У неё и так запас хороший. Что вообще немного удивительно, с учётом того, что она летом задумывалась о завершении карьеры до старта сезона.
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Ответ heivani
Молодость,..она сказалась в конце-концов.
Сказалось ее юниорское прошлое в спринтах.)
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гонка интересная, хорошо, что середнячку Диггинс отцепили, но у неё лыжи почти всегда на скольжение готовы супер, более 10сек на спусках отыгрывала, при корявой технике на спусках, хотя почему-то многие говорят, что она на спусках за счёт техники выигрывает
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Чувствуется дружба со Сван.
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Ответ gerr_max
Поставлю на Фриду. Джесс на такой трассе классикой не потянет. Сван тоже не вытянет.
Круг будет 3,3 км. Второй по сложности подъём убрали, будет только основной стартовый и небольшой на спусковой части.
По сути 6 подъёмов тяжёлых, но для классики должно хватить, если будут работать впереди разные лыжницы.
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Ответ Грюденфельдер
Кто то считал если Шистад выиграет все спринты сможет ли она обогнать в общем зачёте спринтов Сванн или уже все ? Если Сванн нацелилась на высокое место в тотале бежать все и обыгрывать Шистад в спринте будет сложно. С другой стороны и проиграть малый кубок тоже не хочется.
Даже если Шистад выиграет все оставшиеся спринты, Сванн достаточно в каждом оставшемся спринте 8 место занимать, чтобы сохранить лидерство. Плюс ещё бонусы за квалу, которую Шистад обычно не быстро проходит, плюс ком спринт ещё будет.
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Ответ Maxim Gector Gector
Слинд жаль. Она мощная гонщица, Хайди козлит, могла бы хоть бронзу ей уступить.
Да, спортсмены обычно так и поступают, отдают соперникам место на пьедестале, сами то просто погулять выходят.
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Ответ gerr_max
Поставлю на Фриду. Джесс на такой трассе классикой не потянет. Сван тоже не вытянет.
Я правда не знаю кто выстрелит, может и Керту, Хенниг и Рози как стандартный вариант ант, может и Фрида с Эббой, да и Хайди со Слинн. Джесс тоже поборется. Вообщем 10ка понятна.
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Ответ Листок яблони
А что это за слово такое - ортодоксальный?
Видимо по Панжинскому- единственно верный стиль прохождения на лыжах.
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Ответ heivani
Самая выносливая конечно А.Слинн,но хватит ли ей сегодня сил на финишный спурт.
Венг
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Ответ Malec 1990
Норвежки сегодня будут бороться за золото! Я верю в них!
Да ну вряд-ли
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Ответ gerr_max
Джесс встала
Такие не встают
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Ответ heivani
Нифига,Панжинский классику ортодоксальной назвал.)
А что это за слово такое - ортодоксальный?
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Ответ zzzeeerrrooo
Венг
Нет,Астрид марафоны на ski classics бегает.Там столько здоровья надо,чтобы регулярно 50 и больше км покорять.
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Кертту против Фриды
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Ответ Rygeek
Сказалось ее юниорское прошлое в спринтах.)
Да,мышечная память - она на всю жизнь.)
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Ответ Malec 1990
Хайди с бронзой!
Самая неприятная лыжница
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Швейцарку выключило в горах. Удивительно.
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Джесс встала
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Ответ zzzeeerrrooo
Венг выбрала именно спину Шлинн
Правильно сделала,и не прогадала.
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Ответ Юрий Костыгин
Швейцарку выключило в горах. Удивительно.
Считаете,швейцарские горы круче скалистых?
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