❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классическом масс-старте на 20 км, Нисканен – 2-я, Хайди Венг – 3-я
Шведка Карлссон выиграла масс-старт классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
7-й этап
Кэнмор, Канада
20 км, масс-старт, классический стиль
Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 57.08,2
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1,6
3. Хайди Венг (Норвегия) – 8,1
4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 8,4
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 13,7
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 31,3
7. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 34,1
8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 35,8
9. Линн Сван (Швеция) – 41,8
10. Джесси Диггинс (США) – 42,3
11. Катарина Хенниг (Германия) – 45,7
12. Виктория Карл (Германия) – 45,9
13. Рози Бреннан (США) – 47,3
14. София Лаукли (США) – 50,4
15. Анне Кюлленен (Финляндия) – 52,4
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе
Сван тоже не вытянет.
Почему не сделать длинный масс-старт по сложному кругу 5 км, по нему даже разделку планировали? Неужели организаторы боялись что кое-кто не потянет классику по сложному кругу... У неё и так запас хороший. Что вообще немного удивительно, с учётом того, что она летом задумывалась о завершении карьеры до старта сезона.
По сути 6 подъёмов тяжёлых, но для классики должно хватить, если будут работать впереди разные лыжницы.