❄️ Лыжи. Кубок мира. Карлссон победила в классическом масс-старте на 20 км, Нисканен – 2-я, Хайди Венг – 3-я

Шведка Карлссон выиграла масс-старт классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

20 км, масс-старт, классический стиль

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 57.08,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1,6

3. Хайди Венг (Норвегия) – 8,1

4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 8,4

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 13,7

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 31,3

7. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 34,1

8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 35,8

9. Линн Сван (Швеция) – 41,8

10. Джесси Диггинс (США) – 42,3

11. Катарина Хенниг (Германия) – 45,7

12. Виктория Карл (Германия) – 45,9

13. Рози Бреннан (США) – 47,3

14. София Лаукли (США) – 50,4

15. Анне Кюлленен (Финляндия) – 52,4

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе