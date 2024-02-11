НХЛ. «Вашингтон» принимает «Ванкувер», «Монреаль» против «Сент-Луиса»

Теги результаты матчей Монреаль Вашингтон Сент-Луис Ванкувер НХЛ Хоккей

«Вашингтон» принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В другой игре дня «Монреаль» встречается с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Сент-Луис 1:3 (1 период)
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Торопченко (Крюг, Сундквист)
0:2 – 5 Шенн (Капанен, Парайко)
1:2 – 10 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)
1:3 – 15 Кайру (Крюг, Томас)

 

Вашингтон – Ванкувер 1:0 (1 период)
Дата проведения
11 февраля, 21.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Дауд (Сандин, Обе-Кюбель)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вчера Овечкин в 32 - ой раз забил 4+шайбы подряд в матчах, в сезонах проведённых в НХЛ.
"Ванкуверу" дома забил 6 шайб в 12 матчах (6+6 очков), +/- = - 1, 47 бросков. 7 матчей выиграл "Вашингтон", 5 встреч выиграл "Ванкувер", 5 - ю (781-ю) 17.10.2022, открыл счёт в матче на первой минуте в большинстве 5* 4, с передачи Маркуса Юханссона.
6 - ю(782-ю) 17.10.2022, в равных составах 5*5 с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
+28
-8
+20
Александру - шайбу во второй игре за сутки!
+20
-6
+14
Слабо верится, что Ови забьет, тренер Ванкувера двинут на обороне. А с другой стороны после Бостона поверишь во что угодно..
+17
-5
+12
Овечкину хет трик!!!
+15
-8
+7
Ответ ABarca
Косатки сегодня много ваты съедят)
Покрошат укроп?
+6
-1
+5
Ови продлить голевую серию!
+4
0
+4
Ответ Pink Floyd1276
Комментарий скрыт
Не выдавай свои мечты за мои. Я пишу о спорте, а ты все время язвишь. Закончит карьеру Овечкин, есть и будут другие достойные хоккеисты. Но на СЕГОДНЯ, лично для меня, Овечкин номер один в хоккее в НХЛ.
+8
-4
+4
Вашингтону победить, Ови постараться забить! ✌
+7
-3
+4
Удачи Ови и Ко! 🤟
+4
-1
+3
Как только присел ипохондрящий Кузя, с прямолинейным, но бегучим Сгарбоссой вашики сразу оживились. Изящества и тонкости нет, но есть нужный объем работы, с которым можно перетерпеть соперника.
+3
0
+3
Как ириске анкету снесли, так Ови сразу голевую серию выдал, ггг.
+3
0
+3
Куда пропал Ирис с предматчевыми раскладами ?)
+3
0
+3
У Сани много поводов сегодня, китайский Новый год длится неделю + побитие рекорда в пустые, да и пацаны из программы неплохо реабилитацию проходят, поэтому сегодня Саня может и не сыграть
+3
0
+3
Как уже писал ранее, у Ванкувера есть козырь, который будет очень сложно перебить:
в воротах столичных сегодня Кюмпер, а это как минимум 3 пропущенные шайбы.
+3
-1
+2
че там по расписанию? добивание Шумова или Шмурнова?
+7
-5
+2
Ответ заблокированному пользователю
Почему оба матча в вечернее по Мск?
Супербоул сегодня.
+3
-1
+2
Шикарный проход от Торопченко в дебюте матча
+2
0
+2
Хаб сам въехал в борт, какие 5 минут??
+2
0
+2
Ответ e1ther - e1ther
че за Витя?) вялый?)
Малеев
+1
0
+1
Дауд! Ну это первый пик!
+2
-1
+1
Ванкувер пока не проснулся. Дауд - молодец.
+1
0
+1
Ответ e1ther - e1ther
че там по расписанию? добивание Шумова или Шмурнова?
Шумов конечно форменный дурачок я бы даже сказал образцовый
+5
-4
+1
Ответ Kaban
Человек просто с твоей матерью зависает. Подожди, устанет от неё и вернется
Тебе в графе возраст надо 20 отнять
+1
0
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Перелогинься, Стариканов :)
+5
-4
+1
Ответ Mephi027
Овечкину хет трик!!!
В голосину!!!
+5
-4
+1
Сашке не останавливаться, пора на дубли переходить, хотя ждем тройбан.
+3
-2
+1
Ответ Aleksandr
Учитывая какой андердог Вашингтон и как Ови пашет за Витю и Кузю, порядок может победить класс. Шансов немного, но играть на максимум надо!
че за Витя?) вялый?)
+2
-2
0
Ответ hhlg
Засох
Жаль. У него иногда неплохо получалось.иногда)
0
0
0
Ответ Bedard
Комментарий удален модератором
Как там мама?
0
0
0
Ответ e1ther - e1ther
че за Витя?) вялый?)
Вялый вроде Коля
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий