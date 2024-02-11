НХЛ. «Вашингтон» принимает «Ванкувер», «Монреаль» против «Сент-Луиса»
«Вашингтон» принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В другой игре дня «Монреаль» встречается с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 21.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 11 февраля, 21.30, «Capital One Arena»
- 1:0 – 1 Дауд (Сандин, Обе-Кюбель)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
"Ванкуверу" дома забил 6 шайб в 12 матчах (6+6 очков), +/- = - 1, 47 бросков. 7 матчей выиграл "Вашингтон", 5 встреч выиграл "Ванкувер", 5 - ю (781-ю) 17.10.2022, открыл счёт в матче на первой минуте в большинстве 5* 4, с передачи Маркуса Юханссона.
6 - ю(782-ю) 17.10.2022, в равных составах 5*5 с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
в воротах столичных сегодня Кюмпер, а это как минимум 3 пропущенные шайбы.