Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Лагрейд стартует первым, Йоханнес Бо – 2-я, Кристиансен – 3-м, Перро – 4-м, Самуэльссон – 5-м, Тарьей Бо – 6-м

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Италии сборная США Лукас Хофер Тарьей Бо сборная Латвии Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль гонка преследования Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Филипп Хорн Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Эрик Перро Кэмпбелл Райт Биатлон

11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Дата проведения
11 февраля, 19.05
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Стурла Хольм Лагрейд
2  Йоханнес Бо
3  Ветле Шостад Кристиансен
4  Эрик Перро
5  Себастьян Самуэльссон
6  Тарьей Бо
7  Йоханнес Дале-Шевдал
8  Кентен Фийон-Майе
9  Эмильен Жаклен
10  Мартин Понсилуома
11   Кэмпбелл Райт
12  Андрей Расторгуев
13  Бенедикт Долль
14  Йоханнес Кюн
15  Томмазо Джакомель
16  Филипп Наврат
17  Адам Раннелс
18  Лукас Хофер
19  Михал Крчмарж
20  Эндре Стремсхайм
21  Дмитрий Пидручный
22  Никлас Хартвег
23  Йеспер Нелин
24  Виктор Брандт
25  Филипп Хорн
26  Фабьен Клод
27  Яков Фак
28  Дидье Бьона
29  Давид Коматц
30  Тимофей Лапшин
31  Теро Сеппяля
32  Флоран Клод
33  Томаш Микишка
34  Ловро Планко
35  Александр Мухин
36  Рене Захна
37  Павел Магазеев
38  Джейк Браун
39  Антон Дудченко
40  Конрад Бадач
41  Якуб Штвртецки
42  Максим Макаров
43  Томас Каукенас
44  Шон Доэрти
45  Владислав Киреев
46  Жереми Финелло
47  Антон Видмар
48  Георг Мариан Колтеа
49  Феликс Ляйтнер
50  Себастьян Штальдер
51  Райдо Ранкель
52  Патрик Браунхофер
53  Патрик Якоб
54  Отто Инвениус
55  Хейкки Лайтинен
56  Витаутас Строля
57  Йоша Буркхальтер
58  Йонаш Маречек
59  Дмитрий Шамаев
60  Артем Прима

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Елена П.
Жаклену пора тоже что то зацепить. Не ломиться в начале гонки как лось, а грамотно разложиться.
Жаклен нулевой, его не хватает по дистанции, последние круги отвратительно бежит весь сезон, а в контактных гонках это особенно важно. Из французов какие-то шансы есть у Перро и Кентена, в Жаклена прям не верю
+4
-1
+3
Ответ gerr_max
Вспомнил тут. Вот Фуркад при всём своём величие на ОИ ни одной медали в спринте не выиграл. Ни в Ванкувере, ни в Сочи, ни в Пхёнчхане.
Ну всё же в Ванкувере Фуркад был совсем зелёным, да и спринт тогда выдался очень специфическим)
А вообще, рановато Мартен завершил карьеру. Вряд ли бы боролся за БХГ, но несколько побед за сезон и пару медалей ГС стабильно бы приносил.
+3
0
+3
Ответ ParovozovArkadij
Ну всё же в Ванкувере Фуркад был совсем зелёным, да и спринт тогда выдался очень специфическим) А вообще, рановато Мартен завершил карьеру. Вряд ли бы боролся за БХГ, но несколько побед за сезон и пару медалей ГС стабильно бы приносил.
Также считаю, что рановато он винтовку на гвоздь повесил, с его опытом вполне по силам всегда в десяточке быть, да и две-три победы по сезону. Эстафету французам бы усилил.
+2
0
+2
Ответ Асель Кабышева
Но на ГС только в порошком году выиграл. За все время
Ах, он ещё и порошок стал употреблять, сальбутамола мало оказалось? 😁🙆
+2
0
+2
Жаклену пора тоже что то зацепить. Не ломиться в начале гонки как лось, а грамотно разложиться.
+2
-1
+1
Выйдет в общем не 12,5, а 12,75 километров..
+1
0
+1
Трассу изменили, из за теплого ветра и дождя, будут круги по 3 километра и один подъем убрали.. Кому интересно, на Евроспорте можно почитать..
+1
0
+1
А мне кажется что сегодня будет гонка Й. Дале. Уж очень силен в этом сезоне, особенно ходом. А сегодня гонка контактная.
+1
0
+1
Ответ ParovozovArkadij
Эта гонка будет испытанием для Йоси. Тотального доминировния по скорости нет, с преследованиями на ГС он особо не дружит. Нужно брать опытом, а не грубой силой. Победит - лишний раз подтвердит величие
Он в этом году как раз выиграл пару пасьютов))
+1
-1
0
Ответ Xell
Он в этом году как раз выиграл пару пасьютов))
Но на ГС только в порошком году выиграл. За все время
+1
-1
0
Ответ ParovozovArkadij
Эта гонка будет испытанием для Йоси. Тотального доминировния по скорости нет, с преследованиями на ГС он особо не дружит. Нужно брать опытом, а не грубой силой. Победит - лишний раз подтвердит величие
Вспомнил тут. Вот Фуркад при всём своём величие на ОИ ни одной медали в спринте не выиграл.

Ни в Ванкувере, ни в Сочи, ни в Пхёнчхане.
0
0
0
Эта гонка будет испытанием для Йоси. Тотального доминировния по скорости нет, с преследованиями на ГС он особо не дружит. Нужно брать опытом, а не грубой силой. Победит - лишний раз подтвердит величие
+3
-3
0
Ответ Максим Пестов
Жаклен нулевой, его не хватает по дистанции, последние круги отвратительно бежит весь сезон, а в контактных гонках это особенно важно. Из французов какие-то шансы есть у Перро и Кентена, в Жаклена прям не верю
Я тоже не верю, но на чемпионате возможно все
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Трассу изменили, из за теплого ветра и дождя, будут круги по 3 километра и один подъем убрали.. Кому интересно, на Евроспорте можно почитать..
По 3 км? Так это же длиннее получается. Ну всё, теперь даже минимальные шансы законтрить норвежцев испарились.
0
0
0
Ответ Больное животное
По 3 км? Так это же длиннее получается. Ну всё, теперь даже минимальные шансы законтрить норвежцев испарились.
На 50 метров за круг длиннее, по трёхкилометровым кругам будут ехать.. Почитай на Евроспорте, я сам нихера не понял..😁✌️
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
На 50 метров за круг длиннее, по трёхкилометровым кругам будут ехать.. Почитай на Евроспорте, я сам нихера не понял..😁✌️
странно. обычно в преследовании круги 2,5 км. на каком Евроспорте почитать? евроспорт же закрыли.
0
0
0
Ответ Больное животное
странно. обычно в преследовании круги 2,5 км. на каком Евроспорте почитать? евроспорт же закрыли.
На немецком..В общем, круги по 2,5 километра не могут быть использованы, поэтому будет сделан крюк на трёхкилометровый круг, что в итоге увеличит расстояние..Как то так..
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
На немецком..В общем, круги по 2,5 километра не могут быть использованы, поэтому будет сделан крюк на трёхкилометровый круг, что в итоге увеличит расстояние..Как то так..
Всё. Зашла на немецкий евроспорт и прочитала. Хвала всем святым, пятнашку не побегут. Просто будут бегать по трехкилометровому кругу, но срезать этот круг (петлю подъема), и поэтому круг будет длиннее на 50 метров, а не на 500. Судя по статье, там еще и ветер. Надеюсь к гонкам утихнет.
0
0
0
Ответ Больное животное
Всё. Зашла на немецкий евроспорт и прочитала. Хвала всем святым, пятнашку не побегут. Просто будут бегать по трехкилометровому кругу, но срезать этот круг (петлю подъема), и поэтому круг будет длиннее на 50 метров, а не на 500. Судя по статье, там еще и ветер. Надеюсь к гонкам утихнет.
👌😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий