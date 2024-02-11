Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Лагрейд стартует первым, Йоханнес Бо – 2-я, Кристиансен – 3-м, Перро – 4-м, Самуэльссон – 5-м, Тарьей Бо – 6-м

11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Дата проведения 11 февраля, 19.05

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