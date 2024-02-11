Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Лагрейд стартует первым, Йоханнес Бо – 2-я, Кристиансен – 3-м, Перро – 4-м, Самуэльссон – 5-м, Тарьей Бо – 6-м
11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.05
А вообще, рановато Мартен завершил карьеру. Вряд ли бы боролся за БХГ, но несколько побед за сезон и пару медалей ГС стабильно бы приносил.
Ни в Ванкувере, ни в Сочи, ни в Пхёнчхане.