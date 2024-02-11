Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Симон убежит первой, Брезаз-Буше – 2-й, Жанмонно – 3-й, Шово – 4-й, Бендика – 5-й, Пройс – 6-й
11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская гонка преследования.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Гонка преследования
Женщины
Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
- Дата проведения
- 11 февраля, 16.30
и за вечно четвёртую или вторую с 0.1 Пройсс
Но рождение ребёнка как раз зачастую идёт на пользу физической форме. Пример Резцовой и других