Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Симон убежит первой, Брезаз-Буше – 2-й, Жанмонно – 3-й, Шово – 4-й, Бендика – 5-й, Пройс – 6-й

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11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Женщины

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Дата проведения
11 февраля, 16.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Жюлия Симон
2  Жюстин Брезаз-Буше
3  Лу Жанмонно
4  Софи Шово
5  Байба Бендика
6  Франциска Пройс
7  Лиза Виттоцци
8  Ханна Оберг
9  Эльвира Оберг
10  Доротея Вирер
11  Анна Гандлер
12  Кристина Дмитренко
13  Тамара Штайнер
14  Юни Арнеклейв
15  Жанна Ришар
16  Наталия Сидорович (Томашевска)
17  Маркета Давидова
18  Ванесса Фойгт
19  Ирина Петренко (Варвинец)
20  Анна Магнуссон
21  Юлия Джима
22  Ида Лиен
23  Йоанна Якела
24  Туули Томингас
25  Ингрид Ланмарк Тандревольд
26  Регина Эрмитс (Ойя)
27  Лотте Лие
28  София Шнайдер
29  Анастасия Меркушина
30  Дарья Виролайнен
31  Лена Репинч
32  Тереза Воборникова
33  Каролине Кноттен
34  Лиза Тереза Хаузер
35  Янина Хеттих-Вальц
36  Анамария Лампич
37  Самуэла Комола
38  Муна Брурссон
39  Дидра Ирвин
40  Люция Харватова
41  Сюзан Кюэльм
42  Екатерина Аввакумова
43  Галина Вишневская
44  Полона Клеменчич
45  Микела Каррара
46  Анна Мака
47  Суви Минккинен
48  Джессика Йислова
49  Ив Бувар
50  Элиза Гаспарин
51  Анна Юппе
52  Венла Лехтонен
53  Надя Мозер
54  Эми Басерга
55  Майя Клутенс
56  Наталья Кочергина
57  Эмили Диксон
58  Тара Герати-Моутс
59  Кайса Керанен
60  Лидия Жураускайте

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12 комментариев
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Вперед Франция! Опять будет полностью французский подиум😊
+8
-2
+6
Бреза всех уделает
+3
0
+3
Удачи Эльвире!
+3
-1
+2
подтоплю за Байбу, люблю андердогов
и за вечно четвёртую или вторую с 0.1 Пройсс
+2
0
+2
Хочу что-нибудь интересное. Байба давай!
+2
0
+2
Байба в спрнте уже заняла самое высокое место в истории женского биатлона Латвии. И это после рождения ребёнка! Ждём первых медалей. Пока они есть только у Илмара Брициса. ✌🇱🇻
+2
0
+2
Буду болеть за Лизу.
+1
0
+1
У Франции две лосихи - сейчас некому с ними тягаться по такой трассе.
+1
0
+1
Виролайнен делает себе хорошее досье, чтобы потом без проблем получить работу тренера.
+1
0
+1
Ответ Sergejs K
Байба в спрнте уже заняла самое высокое место в истории женского биатлона Латвии. И это после рождения ребёнка! Ждём первых медалей. Пока они есть только у Илмара Брициса. ✌🇱🇻
Оч крутой результат, да
Но рождение ребёнка как раз зачастую идёт на пользу физической форме. Пример Резцовой и других
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Ответ zommie
подтоплю за Байбу, люблю андердогов и за вечно четвёртую или вторую с 0.1 Пройсс
А я за бабу..😁
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Ответ Sergejs K
Байба в спрнте уже заняла самое высокое место в истории женского биатлона Латвии. И это после рождения ребёнка! Ждём первых медалей. Пока они есть только у Илмара Брициса. ✌🇱🇻
Увы, но сегодня будет застрел
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