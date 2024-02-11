Чемпионат мира по биатлону-2024. Гонка преследования. Симон убежит первой, Брезаз-Буше – 2-й, Жанмонно – 3-й, Шово – 4-й, Бендика – 5-й, Пройс – 6-й

11 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Женщины

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Дата проведения 11 февраля, 16.30

Стартовый лист