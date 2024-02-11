Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется – дома папа включает его, так что это неизбежно»
Алина Загитова рассказала о своем отношении к хоккею.
Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила перед началом первого матча на «СКА-Арене».
– Следите ли вы за хоккеем? Сколько его в жизни?
– Конечно. У меня хоккей в сердце с детства, потому что у меня папа тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Хоккей я постоянно смотрю, даже когда не хочется после сложных тренировок и съемок – я прихожу домой, а папа сидит возле телевизора и смотрит хоккей, так что это неизбежно.
– У тебя нет желания попробовать [сыграть в хоккей]?
– А я умею. Конечно, сложно было – первая тренировка с папой, я навернулась на коленку. У меня был огромный шишак, синяк, но мне понравилось. Мне нравится этот кураж, азарт, – сказала Загитова.
Через пол часа приём таблеток и отбой!
Кто-то все время про собачек говорит.