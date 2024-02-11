Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется – дома папа включает его, так что это неизбежно»

Теги КХЛ Алина Загитова СКА-Арена Хоккей

Алина Загитова рассказала о своем отношении к хоккею.

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила перед началом первого матча на «СКА-Арене». 

– Следите ли вы за хоккеем? Сколько его в жизни?

– Конечно. У меня хоккей в сердце с детства, потому что у меня папа тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Хоккей я постоянно смотрю, даже когда не хочется после сложных тренировок и съемок – я прихожу домой, а папа сидит возле телевизора и смотрит хоккей, так что это неизбежно.

– У тебя нет желания попробовать [сыграть в хоккей]?

– А я умею. Конечно, сложно было – первая тренировка с папой, я навернулась на коленку. У меня был огромный шишак, синяк, но мне понравилось. Мне нравится этот кураж, азарт, – сказала Загитова. 

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90 комментариев
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Неизбежно??? Где это она таких слов называлась? Есть же нормальное русское "безызбежно".
+85
-10
+75
Ответ kost68
она че до сих пор с папой живет?
А с кем ей ещё жить? Женихи все разбежались, а Ромина жена не разрешает с ними жить.
+89
-21
+68
И наверно все с детства болеют за ска ?!?
+25
-4
+21
она че до сих пор с папой живет?
+27
-10
+17
пачаму неизбежно-то)
+23
-7
+16
Ответ Маргарита Михайловна
После Алины Загитовой завершили карьеры уже два поколения фигуристок - ТЩК и ВУХ. А Алина по-прежнему действующая, царствующая и неоспоримая чемпионка!!
Маргарита Михайловна, вернитесь в палату.
Через пол часа приём таблеток и отбой!
+26
-10
+16
Один и тот же ответ на один и тот же вопрос. День сурка. Неужели ей так трудно запомнить что-то новое?
+24
-13
+11
Ответ kost68
она че до сих пор с папой живет?
Нет. Просто она не может запомнить новый текст ответа.
+23
-12
+11
Ответ Ольга Ив
Будут новые вопросы, будут другие ответы. Кто-то все время про собачек говорит.
Все вопросы заранее согласованны. Осилила бы новый текст, задали бы новый вопрос.
+21
-10
+11
Алина как реклама важности образования у подрастающих спортсменов..🙂
+13
-3
+10
Ответ Bulkina
Один и тот же ответ на один и тот же вопрос. День сурка. Неужели ей так трудно запомнить что-то новое?
видимо каждый раз на этот вопрос она должна выдумывать нового папу - хоккеиста ?
+11
-2
+9
Нас троллят, давайте не будем вестись
+11
-2
+9
В общем, безызбежно.
+19
-11
+8
Ответ Bulkina
Один и тот же ответ на один и тот же вопрос. День сурка. Неужели ей так трудно запомнить что-то новое?
Будут новые вопросы, будут другие ответы.
Кто-то все время про собачек говорит.
+20
-13
+7
Хороший, правильный папа у Алины.
+9
-4
+5
Ответ Bulkina
Все вопросы заранее согласованны. Осилила бы новый текст, задали бы новый вопрос.
Господи, что с вами, почему вас так корежит от Алины, вы тоже во время ОИ 2018 проиграли в букмекерских конторах все: заначку, машину, дом или квартиру, мужа, сделав ставку на победу Евгении?
+10
-6
+4
Ответ Anneta28
Она настолько любит хоккей, что даже катается в позе хоккеиста.😁
Как папа научил😀
+7
-3
+4
Ответ Anneta28
А с кем ей ещё жить? Женихи все разбежались, а Ромина жена не разрешает с ними жить.
Вы не нойте потом, когда про ваших любимиц так же напишут.
+5
-1
+4
Какая фигня в комментах. Хейтеры на подработке, вас обязали, но методические материалы не прислали, а с импровизацией хреново, да?
+5
-2
+3
Ответ asusp527
А я тут при чём? Кстати раньше хоккей смотрела с удовольствием...
Все течет, все изменяется и интересы людей тоже изменяются.
+3
0
+3
Ответ Светлана Толасова
Даже не удивлена, что здесь в комментах опять слет "ученых языковедов"😂
И главное, опять не так 😀🤦‍♀️
+4
-1
+3
Она настолько любит хоккей, что даже катается в позе хоккеиста.😁
+20
-17
+3
Ответ kost68
она че до сих пор с папой живет?
Сам давно от мамки съехал?))
+4
-2
+2
Ответ Ryan T.
Маргарита Михайловна, вернитесь в палату. Через пол часа приём таблеток и отбой!
там еще процедуры... электроток и все такое)
+9
-7
+2
Ответ Anneta28
Ныть - это ваше прерогатива.
Ошибаетесь. У нас всё великолепно.
+2
0
+2
Да Алина, что "заложили " к чему то любовь в детстве ребёнку своему -это остаётся с нами на всю жизнь почти всегда !
+3
-1
+2
Девятова(Anneta28) залогиньтесь.
+6
-4
+2
Хоть здесь орги не подвели. Задали старый вопрос, к которому она была готова.
+12
-10
+2
Ответ Anneta28
А с кем ей ещё жить? Женихи все разбежались, а Ромина жена не разрешает с ними жить.
Ахах, спасибо вам за незабываемый вечер🤣
+4
-3
+1
Аня28, а у вашей то куда жених делся, после Мальдив и не видать...
+6
-5
+1
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