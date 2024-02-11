Моуринью хочет тренировать «Баварию». Он учит немецкий (Bild)
Жозе Моуринью интересна работа в Германии.
Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что 61-летний специалист хочет возглавить мюнхенский клуб.
«Я слышал, что он учит немецкий. В прошлом он уже флиртовал с руководством [«Баварии»]. Он был бы готов [возглавить команду]», – сказал Фальк.
Португалец остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.
«Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на 5 очков после поражения от клуба из Леверкузена со счетом 0:3.
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Чемпионство с Челси.
С ним нормально смотрелись
А далее в ПСЖ на жирный контракт со сказками мол возьмем ЛЧ и прочей доминацией в стиле транзишна 😅
Сейчас Моуриньо в затяжном пике относительно себя в лучшие годы, это очевидно.