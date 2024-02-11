Моуринью хочет тренировать «Баварию». Он учит немецкий (Bild)

Теги Бавария Жозе Моуринью бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Жозе Моуринью интересна работа в Германии.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что 61-летний специалист хочет возглавить мюнхенский клуб.

«Я слышал, что он учит немецкий. В прошлом он уже флиртовал с руководством [«Баварии»]. Он был бы готов [возглавить команду]», – сказал Фальк.

Португалец остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.

«Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на 5 очков после поражения от клуба из Леверкузена со счетом 0:3.

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106 комментариев
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Представляю, как в 2026 Моур оставляет в раздевалке пиво с сосисками и надпись "Допьёте и съедите, когда станете мужиками!"
+181
-3
+178
Всего-то нужно выучить "я особенный" и "меня предали".
+79
-3
+76
Болельщики Баварии не готовы к этому 😅
+74
-4
+70
фанаты баварии свечки ставят , в надежде, что нет
+43
-4
+39
Ответ angry horse
Сбитый лётчик, который держится на плаву за счёт былых достижений. После Интера, по большому счёту, его пребывание в топ-тренерах закончилось 😎
Да прям уж после Интера
Сезон с Реалом со 100 очками и 121 забитых голов
Чемпионство с Челси.
+36
-3
+33
Ответ Максим Ачкасов
фанаты баварии свечки ставят , в надежде, что нет
Ректальные.
+25
0
+25
Баварию добить решили. хуже мауриньи трудно представить тренера для немцев
+46
-24
+22
Ответ Qqqubik
Шансы Байера и Боруссии делить чемпионство в течение следующих пары лет возрастают)
Не. Алонсо сманят, состав разберут. И будет Бавария снова единоличным лидером.
+20
-2
+18
Ответ Kubinec_
Баварию добить решили. хуже мауриньи трудно представить тренера для немцев
Тухель, Карпин, Семак
+17
-6
+11
В мире только Моуриньо и Мостовой выбирают себе новый клуб) представляю как он звонит в Баварию и говорит что будет тренировать их в следующем сезоне
+9
0
+9
Ответ Kubinec_
Баварию добить решили. хуже мауриньи трудно представить тренера для немцев
Конте, Аллегри, Поттер
+15
-6
+9
Ответ Kubinec_
Баварию добить решили. хуже мауриньи трудно представить тренера для немцев
Мостовой
+9
-1
+8
Игра Баварии вторым номером под руководством Тухеля-то не приветствуется, а тут и вовсе будет игра от обороны на постоянной основе. Сомневаюсь, что руководство клуба это допустит.
+6
0
+6
Ответ Сергей Орлов
Называть одного из величайших тренеров в истории сбитым летчиком это явный показатель небольшого ума.
Он уже давно таковым не является, инфоцыган, который трясет с каждого большого клуба неустойки на второй-третий сезон😁
+9
-3
+6
Лучше назначите Хайнкеса хуже уже не будет
+5
0
+5
Слышите, походу новый гегемон в Германии будет, который 3-0 вчера сделал)
+4
0
+4
Ответ angry horse
Сбитый лётчик, который держится на плаву за счёт былых достижений. После Интера, по большому счёту, его пребывание в топ-тренерах закончилось 😎
Называть одного из величайших тренеров в истории сбитым летчиком это явный показатель небольшого ума.
+12
-8
+4
Бедный Кейн😂
+4
0
+4
Да Флик наверное возглавит
С ним нормально смотрелись
+7
-4
+3
Ответ Олег Лисицын
Тухель, Карпин, Семак
Мостовой
+2
0
+2
Толмач решил на старости лет забрать мусорную салатницу 🤝
А далее в ПСЖ на жирный контракт со сказками мол возьмем ЛЧ и прочей доминацией в стиле транзишна 😅
+4
-2
+2
Так выпьем же за то, чтобы наши возможности, совпадали с нашими желаниями...
+3
-1
+2
Моуриньо хочет тренировать " любой Топ клуб"
+2
0
+2
Между он хочет , и его хотят, есть большая разница..
+1
0
+1
Шансы Байера и Боруссии делить чемпионство в течение следующих пары лет возрастают)
+5
-4
+1
Йзе Марин в Баварии, смотреть как Бавария громит Майнц, Кёльн со счетом 1:0 играя от защиты .
+1
0
+1
не плохо было бы! хотел бы на это посмотреть )))
+1
0
+1
это будет супер союз я считаю, выстроит трёхэтажный автомобиль и всех раскатает словно катком...
+1
0
+1
Ответ angry horse
Сбитый лётчик, который держится на плаву за счёт былых достижений. После Интера, по большому счёту, его пребывание в топ-тренерах закончилось 😎
Лига Европы с МЮ, с Ромой трофей, второй финал с Ромой.
+2
-1
+1
Ответ Сергей Орлов
Называть одного из величайших тренеров в истории сбитым летчиком это явный показатель небольшого ума.
Он конечно переборщил насчёт того что Жозе сдулся как тренер после Интера (конечно нет, он там только на взлёте был), но отрицать что любой топ-тренер может начать падать мВ результатах и быть "сбитым лётчик", тоже не особо показатель большого ума.
Сейчас Моуриньо в затяжном пике относительно себя в лучшие годы, это очевидно.
+1
0
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