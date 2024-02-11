Моуринью хочет тренировать «Баварию». Он учит немецкий (Bild)

Жозе Моуринью интересна работа в Германии.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что 61-летний специалист хочет возглавить мюнхенский клуб.

«Я слышал, что он учит немецкий. В прошлом он уже флиртовал с руководством [«Баварии»]. Он был бы готов [возглавить команду]», – сказал Фальк.

Португалец остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.

« » занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на 5 очков после поражения от клуба из Леверкузена со счетом 0:3.

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