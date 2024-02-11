Гол Мактоминея на 86-й принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» – 2:1. Он вышел на 73-й
«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Астон Виллу» (2:1) в 24-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Расмус Хейлунд открыл счет на 17-й минуте, забив в 5-м подряд матче за «МЮ». На 67-й Дуглас Луис забил ответный мяч. Скотт Мактоминей вновь вывел «Юнайтед» вперед на 86-й минуте, выйдя на замену на 73-й. Его гол стал победным.
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.30, «Вилла Парк»
- Голы:
- 0:1 – 17 Хейлунд, 1:1 – 67 Дуглас Луис, 1:2 – 86 Мактоминей.
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Астон Вилла –
Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Морено (Динь, 87), Макгинн (Дзаньоло, 87), Бэйли (Тилеманс, 73), Камара (Диаби, 65), Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу (Линделеф, 46), Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Амрабат, 90), Гарначо, Рэшфорд (Мактоминей, 73), Хейлунд (Эванс, 90).
Ты удивляешься, что атакующего игрока критикуют, когда он не забивает, и не критикуют, когда он забивает?
Что с тобой нет так? Это ведь просто нормально?
как-то уже не так радостно, как неделю назад
а так защитники на плечах висят, места мало, действовать быстро надо было, там уже как вышло так вышло
при одинаковом количестве ударов в створ такие цифры значили бы +7 по голам
66 опасных атак против 37 тоже откуда-то за уши притянуто
вы хотите сказать, что за 100 минут игры (49 + 51) команды умудрились 103 только опасные атаки провести?
сколько же тогда неопасных было?
сотни три-четыре?
как в лучшие годы