Гол Мактоминея на 86-й принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» – 2:1. Он вышел на 73-й

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Скотт Мактоминей Дуглас Луис Расмус Хейлунд онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Астон Виллу» (2:1) в 24-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расмус Хейлунд открыл счет на 17-й минуте, забив в 5-м подряд матче за «МЮ». На 67-й Дуглас Луис забил ответный мяч. Скотт Мактоминей вновь вывел «Юнайтед» вперед на 86-й минуте, выйдя на замену на 73-й. Его гол стал победным.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
11 февраля, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Хейлунд, 1:1 – 67 Дуглас Луис, 1:2 – 86 Мактоминей.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Морено (Динь, 87), Макгинн (Дзаньоло, 87), Бэйли (Тилеманс, 73), Камара (Диаби, 65), Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу (Линделеф, 46), Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Амрабат, 90), Гарначо, Рэшфорд (Мактоминей, 73), Хейлунд (Эванс, 90).
Предупреждения:
Каземиро (37), Майну (45), Лангле (45), Кэш (60), Диаби (71).

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104 комментария
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Мактоминэй - это Тен Хаговский Феллаини))
+34
-3
+31
Снова Антони не в старте - до сих пор это приносило результат
+18
-1
+17
Есть гол Хейлуна! С асиста Магуайра. Неужели они начали тренировать стандарты? Уже второй матч подряд удивляют. Еще бы научились защищаться на стандартах, вообще огонь был бы.
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-3
+14
Это тот самый случай, когда репутация Каземиро сказалась на получении желтой. Знатно нырнул игрок Астон Виллы, профессионально. Только с повтора можно увидеть нырок, в динамике казалось, что бразилец действительно его зацепил.
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Всех манков с победой !
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Фанатов великого Юнайтеда с победой!
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С победой парни!
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Ответ Mekanych Red Devil
Когда я писал тут, что Хойлун будет отличным трансфером, виден был дикий потенциал и плюс совсем молодой… мне тут писали, что это очередной распил на трансфере от Тен Хага. Ну а че, удобно было писать так, когда у него не было голов в АПЛ. Но вот сейчас, когда он забивает регулярно почему-то не видно таких комментов)
Я не понял

Ты удивляешься, что атакующего игрока критикуют, когда он не забивает, и не критикуют, когда он забивает?

Что с тобой нет так? Это ведь просто нормально?
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Мактоминей в этом сезоне джокер в рукаве Тен Хага. Шотландский Чичарито)
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Успел глянуть часть, Неплохая игра от МЮ. Давно пора команде возвращаться в строй и в ЛЧ. Персонально Рад за Хейлунда, что забивает после такой критики.
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Ответ fedos_fox@icloud.com
Тут надо сначала прическу сделать правильную😂
Я бы сказал это последнее, что ему осталось выполнить, чтобы стать Феллаини))
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хейлунд забивает пятый матч подряд. Как там дела у критиков, которые его тут с Марсьялем сравнивали 🤣🤣🤣
У Матриаля под тридцать результативных действий было в первом сезоне
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Ответ Lion Lionich
Если передачи будут на него-будут голы!)..привет
Привет дружище! Да, недавно видел статистику, что большинство своих голов он забил без асистов от партнеров. Это о многом говорит
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Ответ Mekanych Red Devil
Есть гол Хейлуна! С асиста Магуайра. Неужели они начали тренировать стандарты? Уже второй матч подряд удивляют. Еще бы научились защищаться на стандартах, вообще огонь был бы.
Если передачи будут на него-будут голы!)..привет
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Ответ Under
вы явно не согласитесь, но мне в матче с Вест Хэмом зашла связка слева Шоу - Рэшфорд, именно их работа в паре как в лучшие годы
Тут соглашусь. Я видел их взаимодействия, тоже понравилось. Но! Все-таки это была одна нормальная игра Рэшфорда за долгое долгое время и плюс очень слабый Вест Хэм. Арсенал сегодня просто унизил их, я смотрел матч и был в шоке от молотков. Как-будто команда уровня второй половины шипа.
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мда, молотки внезапно совсем плохи
как-то уже не так радостно, как неделю назад
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Ответ Mekanych Red Devil
Можно было бы получше отдать, если бы прием мяча не подвёл, когда от Бруно мяч слишком сильно отскочил.
ну как, понятно, что в спокойной обстановке можно было бы лучше
а так защитники на плечах висят, места мало, действовать быстро надо было, там уже как вышло так вышло
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Хаг летом хотел продать Мака, а тот в очередной раз спасает его лысую голову. Иронично
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Хейлунд здорово прессингует и как итог очень опасный момент создали. Показалось, что Бруну уж слишком неудобную передачу отдал на датчанина, из-за чего пришлось подрабатывать мяч под удар и как итог защитник успел накрыть.
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Всех с победой! Сократили отрыв от Виллы, вышли в ноль по разнице мячей (какой же позор 🙈). Очередной гол Хойлуна, так держать. Отличная игра почти всей команды. Отдельно отмечу Онана, очень уверенная игра, не раз спасал. Далот самый стабильный игрок в команде. Майну тоже красава. Ну и Мактомини в роли Джокера это хорошо. Ужасен был Рэшфорд, но это не сюрприз. Стабильно худший игрок на поле, за редким исключением. Ну и очень жаль Шоу, надеюсь все же не на долго потеряли его. Линделеф не левый защ ни разу, Маласия все еще на травме, а играть там особо и некому.
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С трудовой и честной победой!
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хейлунд забивает пятый матч подряд. Как там дела у критиков, которые его тут с Марсьялем сравнивали 🤣🤣🤣
Критики??нее не видел)
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Ответ Under
что с Люком случилось вообще? в конце первого тайма Магуаир руками крутил, я сперва подумал, что это его и сняли в перерыве
Пока не в курсе. Но уверен, что не тактическая замена была. Явно травма или превентивная мера, если он почувствовал что что-то не так. На пресс-конфе узнаем. Очень жаль будет, если надолго, потому что с парой Лисандро-Шоу левый фланг работал как механизм. Выходы из под прессинга, начало атак, забегания были на другом уровне. Без Лисандро и Шоу будет слишком сложно.
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Датчанин просто машина, отличную форму набрал. Ну и красиво отправил мячик в домик Мартинесу.
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Ответ Гусеконь
66 опасных атак против 37, 2 сейва против 9
сейвы сами по себе так себе показатель
при одинаковом количестве ударов в створ такие цифры значили бы +7 по голам
66 опасных атак против 37 тоже откуда-то за уши притянуто
вы хотите сказать, что за 100 минут игры (49 + 51) команды умудрились 103 только опасные атаки провести?
сколько же тогда неопасных было?
сотни три-четыре?
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Ответ Горец Юнайтед
Не знаю по мне прямо сейчас скотти получше каземиро. Много ненужных фолов и карточек у каземиро, уже не успевает как раньше. Мактоминей плюс очень много забивать начал. Да и Мартинез конечно потеря. Только вроде начали налаживать оборону (
Так Скотти и Каземиро у Эрика решают разные задачи на поле. Если бразилец решает классические задачи для опорника, то Скотти много подключается в атаку
+1
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0
Ответ Mekanych Red Devil
Пока не в курсе. Но уверен, что не тактическая замена была. Явно травма или превентивная мера, если он почувствовал что что-то не так. На пресс-конфе узнаем. Очень жаль будет, если надолго, потому что с парой Лисандро-Шоу левый фланг работал как механизм. Выходы из под прессинга, начало атак, забегания были на другом уровне. Без Лисандро и Шоу будет слишком сложно.
вы явно не согласитесь, но мне в матче с Вест Хэмом зашла связка слева Шоу - Рэшфорд, именно их работа в паре
как в лучшие годы
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Комментарий удален пользователем
Когда я писал тут, что Хойлун будет отличным трансфером, виден был дикий потенциал и плюс совсем молодой… мне тут писали, что это очередной распил на трансфере от Тен Хага. Ну а че, удобно было писать так, когда у него не было голов в АПЛ. Но вот сейчас, когда он забивает регулярно почему-то не видно таких комментов)
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Бруну сейчас откровенно повезло, обязан был увидеть перед собой желтый цвет. И главное зачем это делать, так прыгать в ноги игроку, который находится в полном окружении игроков красных дьяволов? Глупейшее решение.
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