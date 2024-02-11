Гол Мактоминея на 86-й принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» – 2:1. Он вышел на 73-й

«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Астон Виллу» (2:1) в 24-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расмус Хейлунд открыл счет на 17-й минуте, забив в 5-м подряд матче за «МЮ». На 67-й Дуглас Луис забил ответный мяч. Скотт Мактоминей вновь вывел «Юнайтед» вперед на 86-й минуте, выйдя на замену на 73-й. Его гол стал победным.

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