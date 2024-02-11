Левицкий о допинге в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал на 500 долларов за отказ от таблеток. Я говорил врачу, что доиграется. Он попался через полгода после моего ухода»

Максим Левицкий рассказал, как в «Спартаке» употребляли допинг.

Левицкий выступал за «Спартак» с 2001 по 2002 год.

– Допинговый скандал в « » вы застали?

– Это было после меня, но хорошо помню, как все начиналось.

Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача , и вместо него Червиченко привел из врача, которого турнули после истории с Перхуном.

Покойного Сергея привезли в больницу в Махачкале, в которой для лечения почти ничего не было. Доктор договорился транспортировать его самолетом в больницу в Москву. А Перхун был нетранспортабелен. Прилетел этот самолет МЧС. Дорога была ужасна, трясло. В скорой Перхун начал терять сознание, что привело к летальному исходу. Это тот врач мне лично рассказывал, из первых уст, хотя проверить уже нереально.

Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснешь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прокапали.

Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь пилюли, я отказывался наотрез.

В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест, и ни разу в моих пробах не находили допинг.

Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушел из «Спартака», и он попался. А еще и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки, – рассказал в интервью «Украинской правде»*.

* – сайт издания был заблокирован в России 27 февраля 2022 года.