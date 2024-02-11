Левицкий о допинге в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал на 500 долларов за отказ от таблеток. Я говорил врачу, что доиграется. Он попался через полгода после моего ухода»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Максим Левицкий допинг Андрей Червиченко Сергей Перхун Юрий Васильков Здоровье Футбол

Максим Левицкий рассказал, как в «Спартаке» употребляли допинг.

Левицкий выступал за «Спартак» с 2001 по 2002 год.

– Допинговый скандал в «Спартаке» вы застали?

– Это было после меня, но хорошо помню, как все начиналось.

Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача Василькова, и вместо него Червиченко привел из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном. 

Покойного Сергея привезли в больницу в Махачкале, в которой для лечения почти ничего не было. Доктор договорился транспортировать его самолетом в больницу в Москву. А Перхун был нетранспортабелен. Прилетел этот самолет МЧС. Дорога была ужасна, трясло. В скорой Перхун начал терять сознание, что привело к летальному исходу. Это тот врач мне лично рассказывал, из первых уст, хотя проверить уже нереально.

Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснешь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прокапали.

Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь пилюли, я отказывался наотрез.

В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест, и ни разу в моих пробах не находили допинг.

Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушел из «Спартака», и он попался. А Червиченко еще и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки, – рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде»*.

* – сайт издания был заблокирован в России 27 февраля 2022 года.

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71 комментарий
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Ответ Сергей Ковалёв
рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде» )))
А что он тут такого сказал? Вполне могло быть
+41
-4
+37
Никто и не сомневался в червиченко
+26
-3
+23
Ответ Сергей Ковалёв
рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде» )))
Хотите сказать, что это заговор?🤔
+33
-14
+19
помню, как легенда Спартака , потом отстранённый за допинг, Егор Титов заблудился на поле при замене, не понимал куда идти.. Жёстко их там допингом пичкали
+22
-9
+13
Как только накрыли это дело так и результаты сразу стали намного хуже.
+18
-5
+13
Ну вот, а то заправляли народу, что Егор Ильич Титов бромантаном простуду лечил. Вся легендарность строилась на допинге.
+30
-20
+10
Ответ Сергей Стес
помню, как легенда Спартака , потом отстранённый за допинг, Егор Титов заблудился на поле при замене, не понимал куда идти.. Жёстко их там допингом пичкали
Это был не Титов, а Максим Деменко.
+10
0
+10
Я думаю единственное правильное решение лишить Спартак титулов и отправить в пердив. Мы за чистый спорт, пусть с норвежскими лыжниками в одной лиге играют
+26
-17
+9
Самый смак той истории был в том, что всё руководство нашего футбола, включая Колоскова, об этом знало и тщательно скрывало. И потом эти ребята что-то рассказывают нам про админресерс....
+9
0
+9
И борщ надо чаще проверять,не зря же они его нахваливают все.
+10
-1
+9
И после того как "доигрались" с таблетками одно чемпионство за 20 лет.
Скорее всего совпадение, но кармическое
+9
-1
+8
Всё-таки не зря там Антоха " закрепился".
+10
-2
+8
Так вот как ковались грязные чемпионства 90-х...

Позорище.
+11
-5
+6
Спартак надо лишать чемпионства...
+13
-7
+6
рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде» )))
+36
-30
+6
Все тайное всегда становится явным. Вопрос времени!
+6
0
+6
Ответ Сергей Ковалёв
рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде» )))
И не было никакого допинга в Спартаке, да )) И Антоха - самый авторитетный дилер российского футбола... Ой, я написал "дилер"? Я имел ввиду лидер. Конечно же, лидер, а не дилер! ;)
+9
-4
+5
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Записуют? Сам-то русский?
+8
-3
+5
Тут недавно материал был про тренировки у экс-тренера Химок, Уралана, там тоже вспоминали некие таблетки
+5
0
+5
Ответ Otto Kretschmer
Ну вот, а то заправляли народу, что Егор Ильич Титов бромантаном простуду лечил. Вся легендарность строилась на допинге.
Легендарности периода Червиченко ни одному большому клубу не пожелаешь, но, похоже, вы своей команде желаете.
+14
-10
+4
Ответ Растиньяк
Спортс-давайте с единого телемарафона тоже новостей понакидаем
https://sportrbc.ru/news/575549ab9a79471029887608

https://football24.ru/allnews/russia/rpl-premier-league/208744-jeks-igrok-spartaka-povedal-o-massovom-primenenii-dopinga-v-komande.html

https://www.sportsdaily.ru/articles/bromantan-spartak-gambiya-i-pyatirazovyj-namaz-andrej-chernyshov-dal-nam-bolshoe-intervyu-o-dopingovom-skandale

Лень дальше искать - сейчас все поисковики забиты свежим интервью Левицкого. Но интервью других игроков допингового середняка были и ранее. Так что не надо притворяться наивными людьми и ссылаться на то, что новость прилетела с украинского ресурса ;) Спартак - мошеннический допинговый клуб. Это медицинский факт.
+13
-9
+4
Верю, «спартак» без допингов не был бы с такой кучей титулов, жаль в 90-е так не прессовали по этой теме
+5
-1
+4
Ответ argentina10
Спартак надо лишать чемпионства...
Хорошо вам, лишать нечего
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
С какой стати?Если допинг нашли у одного игрока а не у всей команды.
так допинг принимала вся команда. собственно игроки сами говорили) из Титова просто сделали козла отпущения, а он и согласился)
+4
-1
+3
Ответ Spymeat
Была такая позорная страница в истории Спартака. Чего уж там скрывать... И фамилия ей - Червиченко. Странно, что для многих тут это стало новостью. Кстати, Спартак тогда спас от дисквалификации Вячеслав Иванович Колосков. А пострадал лишь Егор Титов.
Уважение за правду.
+3
0
+3
Как же стыдно за наш Спартак
+10
-7
+3
Ответ Спартаковец навсегда
Что такого? Например, обвинил врача во врачебной ошибке, повлекшей смерть пациента. Впервые слышу подобную версию относительно той трагедии.
Это понятно, просто он сказал так что если украинец в украинской газете что то говорит то это по любому ложь. С Перхуном может и ошибается, но вот с допингом я в его версию верю.
+5
-2
+3
Ответ Сергей Стес
помню, как легенда Спартака , потом отстранённый за допинг, Егор Титов заблудился на поле при замене, не понимал куда идти.. Жёстко их там допингом пичкали
Другой игрок был. Смирнов, кажется. Что не отменяет позора(
+3
0
+3
Ответ Maxim Sirotkin
Вме другие никогда?)) и При чем здесь Спартак, у нено уже несколько владельцев сменилось, Можно говорить, что в том голу было то-то и нашли допинг только у Титова, а интервью можно разные надавать
Именно по этой причине и расследования никакого не было? "Мало ли что игроки говорят"! Проверять-то незачем, да? ))

Насчет "несколько владельцев сменилось", вообще, не аргумент. То есть, преемственности, в том числе спортивной, не существует? Это уже не тот Спартак, который попался на допинге?? Что ж вы, спартаковцы, тогда "великой историей" гордитесь? ;) Но как только речь заходит про допинг в Спартаке, так сразу "это было при других владельцах" )))
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-2
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Ответ Spartakus1984
Червиченко-это не Спартак.
Спартак - это не Спартак.
+2
0
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