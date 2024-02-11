Левицкий о допинге в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал на 500 долларов за отказ от таблеток. Я говорил врачу, что доиграется. Он попался через полгода после моего ухода»
Максим Левицкий рассказал, как в «Спартаке» употребляли допинг.
Левицкий выступал за «Спартак» с 2001 по 2002 год.
– Допинговый скандал в «Спартаке» вы застали?
– Это было после меня, но хорошо помню, как все начиналось.
Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача Василькова, и вместо него Червиченко привел из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном.
Покойного Сергея привезли в больницу в Махачкале, в которой для лечения почти ничего не было. Доктор договорился транспортировать его самолетом в больницу в Москву. А Перхун был нетранспортабелен. Прилетел этот самолет МЧС. Дорога была ужасна, трясло. В скорой Перхун начал терять сознание, что привело к летальному исходу. Это тот врач мне лично рассказывал, из первых уст, хотя проверить уже нереально.
Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснешь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прокапали.
Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь пилюли, я отказывался наотрез.
В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест, и ни разу в моих пробах не находили допинг.
Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушел из «Спартака», и он попался. А Червиченко еще и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки, – рассказал Левицкий в интервью «Украинской правде»*.
* – сайт издания был заблокирован в России 27 февраля 2022 года.
Скорее всего совпадение, но кармическое
Позорище.
https://football24.ru/allnews/russia/rpl-premier-league/208744-jeks-igrok-spartaka-povedal-o-massovom-primenenii-dopinga-v-komande.html
https://www.sportsdaily.ru/articles/bromantan-spartak-gambiya-i-pyatirazovyj-namaz-andrej-chernyshov-dal-nam-bolshoe-intervyu-o-dopingovom-skandale
Лень дальше искать - сейчас все поисковики забиты свежим интервью Левицкого. Но интервью других игроков допингового середняка были и ранее. Так что не надо притворяться наивными людьми и ссылаться на то, что новость прилетела с украинского ресурса ;) Спартак - мошеннический допинговый клуб. Это медицинский факт.
Насчет "несколько владельцев сменилось", вообще, не аргумент. То есть, преемственности, в том числе спортивной, не существует? Это уже не тот Спартак, который попался на допинге?? Что ж вы, спартаковцы, тогда "великой историей" гордитесь? ;) Но как только речь заходит про допинг в Спартаке, так сразу "это было при других владельцах" )))