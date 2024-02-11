Трусова исполнила показательный номер на «Битве школ». Ее представили серебряным призером чемпионата России
Фигуристка Александра Трусова исполнила показательный номер «Любовь, похожая на сон» во время соревнований «Битва школ» в Москве.
Во время проката фигуристка чисто прыгнула тройной лутц и двойной аксель. Как сообщается в телеграм-канале «Фигурка», тренер Этери Тутберидзе наблюдала за прокатом Трусовой и затем встретила ее у бортика. Также отмечается, что Трусову представили серебряным призером чемпионата России.
В сезоне-2021/22 на чемпионате страны победила Камила Валиева, которая сдала положительную допинг-пробу на этом турнире и позже была дисквалифицирована. Второе место тогда заняла Трусова.
Трусова также является серебряным призером Олимпиады-2022.
От ИСУ было и как следствие диктор на арене представил Сашу как серебряного призера ЧЕ
Вот и весь сказ
Мне не понравилось, что зрители пришли только на Сашу, после ее выступления трибуна опустела. Все таки это невежливо, я так считаю. Раз пришли- надо было остаться и посмотреть девочек, которые соревнуются.