Трусова исполнила показательный номер на «Битве школ». Ее представили серебряным призером чемпионата России

Фигуристка Александра Трусова исполнила показательный номер «Любовь, похожая на сон» во время соревнований «Битва школ» в Москве.

Во время проката фигуристка чисто прыгнула тройной лутц и двойной аксель. Как сообщается в телеграм-канале «Фигурка», тренер Этери Тутберидзе наблюдала за прокатом Трусовой и затем встретила ее у бортика. Также отмечается, что Трусову представили серебряным призером чемпионата России.

В сезоне-2021/22 на чемпионате страны победила Камила Валиева, которая сдала положительную допинг-пробу на этом турнире и позже была дисквалифицирована. Второе место тогда заняла Трусова.

Трусова также является серебряным призером Олимпиады-2022.