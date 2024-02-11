Трусова исполнила показательный номер на «Битве школ». Ее представили серебряным призером чемпионата России

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Кубок Московского спорта Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова исполнила показательный номер «Любовь, похожая на сон» во время соревнований «Битва школ» в Москве.

Во время проката фигуристка чисто прыгнула тройной лутц и двойной аксель. Как сообщается в телеграм-канале «Фигурка», тренер Этери Тутберидзе наблюдала за прокатом Трусовой и затем встретила ее у бортика. Также отмечается, что Трусову представили серебряным призером чемпионата России.

В сезоне-2021/22 на чемпионате страны победила Камила Валиева, которая сдала положительную допинг-пробу на этом турнире и позже была дисквалифицирована. Второе место тогда заняла Трусова.

Трусова также является серебряным призером Олимпиады-2022.

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246 комментариев
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Глупо. Даже наши признали, что Саша на ЧР была первая.
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Вообще, здесь претензии в первую очередь к федре, которая до сих пор не удосужилась выпустить коммюнике о перераспределении медалей. КАС своим решением аннулировал достижения Валиевой, но подчеркнул, что изменения в результатах соревнований, которые влечет за собой дисквал, должны вносить соответствующие федерации. ИСУ среагировал на следующий день и скорректировал результаты турниров под их эгидой - ЧЕ, командник и личку ОИ. То, что наша федра до сих пор не выпустила аналогичное решение по внутренним турнирам - безответственно и бессовестно по отношению к фигуристкам, которые должны получить свои заслуженные медали и призовые.
+53
-13
+40
Странно, результаты ЧР, где была грязная проба, должны быть обязательно пересмотрены.
+48
-12
+36
Был прикольный момент в трансляции, уже после проката Трусовой, ведущая брала интервью у маленьких Алины Вафиной и Алёны Агапкиной, которые выиграли в своих разрядах. Бойкие такие девчонки) Их спросили, кто у них кумиры. Агапкина переспросила, кто такие кумиры, а когда объяснили, девочки назвали Костылеву, Валиеву, Загитову, Щербакову. Ведущая прямо спросила, "А Саша Трусова?" На, что 7-летняя Агапкина отожгла правду-матку "Трусова? Нееее"))
+62
-28
+34
Ответ Jessi
Тутберидзе хотела обнять Сашу, а та мимо прошла)
Бредите...
+27
-4
+23
Если Саша самостоятельная единица и может выступать в шоу Тутберидзе, то значит и Плющенко может пригласить в свои шоу Щербакову и Загитову, правильно?
+34
-12
+22
Саша прибавила в презентации, прекрасный номер и прыжки на месте (тройной лутц и двойной аксель)
+33
-12
+21
Ответ Ягун Ягунини
Был прикольный момент в трансляции, уже после проката Трусовой, ведущая брала интервью у маленьких Алины Вафиной и Алёны Агапкиной, которые выиграли в своих разрядах. Бойкие такие девчонки) Их спросили, кто у них кумиры. Агапкина переспросила, кто такие кумиры, а когда объяснили, девочки назвали Костылеву, Валиеву, Загитову, Щербакову. Ведущая прямо спросила, "А Саша Трусова?" На, что 7-летняя Агапкина отожгла правду-матку "Трусова? Нееее"))
жестко, но зато честно
+34
-14
+20
Ответ Ягун Ягунини
Был прикольный момент в трансляции, уже после проката Трусовой, ведущая брала интервью у маленьких Алины Вафиной и Алёны Агапкиной, которые выиграли в своих разрядах. Бойкие такие девчонки) Их спросили, кто у них кумиры. Агапкина переспросила, кто такие кумиры, а когда объяснили, девочки назвали Костылеву, Валиеву, Загитову, Щербакову. Ведущая прямо спросила, "А Саша Трусова?" На, что 7-летняя Агапкина отожгла правду-матку "Трусова? Нееее"))
Ничёсе, деловая девица.)
+27
-10
+17
Ответ Viks
Глупость, конечно, но я пока не слышал о передаче золотой медали Трусовой - ФФКР пока не исполнил решение КАС.
Результат Валиевой на ЧР-22 официально аннулирован еще русадой, ФФКР это решение давно исполнила. Решения КАС да, пока не исполнены и на месте той же Ксюши я бы этот вопрос поднимал
+20
-4
+16
Без квадов Сашу не очень интересно смотреть.
+29
-14
+15
Ответ Добрый Андрей
Трусова снова в ТШТ?
Вряд ли, скорее договорились об участии Саши в весенних шоу Тутберидзе. Там, говорят, и Сашин отец приехал...
+19
-4
+15
Потрясающая у неё эта программа, чувственная, осознанная, вкатанная. Саша ещё столько может сказать на льду. Без специального освещения и каких-то "романтических" эффектов особую атмосферу номером создала. В этот раз ещё и съёмка классная.
+27
-12
+15
Ответ Jessi
Если Саша самостоятельная единица и может выступать в шоу Тутберидзе, то значит и Плющенко может пригласить в свои шоу Щербакову и Загитову, правильно?
А это шоу Тутберидзе разве?
+17
-2
+15
несправедливо
+23
-8
+15
Давно не видел Трусову. Антропометрия взрослой девушки, прыжки 3Lz и 2A вполне добротные (не квады понятно), растяжка, вращения и дорожка хорошие, но не вау. В целом кататься стала менее атлетично, более женственно и пластично, руки стали более живыми. IMHO
+20
-6
+14
Ответ Grads
Без квадов Сашу не очень интересно смотреть.
А вы и не смотрите, силой вроде никого не заставляют.
+21
-7
+14
Ответ Orange carrot
Глупо. Даже наши признали, что Саша на ЧР была первая.
Дело не в глупости, ее должна признать официально наша федерация. Для этого надо получить все соответствующие документы из ИСУ, подтверждающее такое решение , должна быть передача золотой медали и после всех этих бюрократических процедур, будет опять же официально нашей федерацией (она проводила соревнования) провозглашена новая чемпионка страны. Поэтому что не все так просто, как вам кажется, взяли и назвали чемпионкой.
+19
-6
+13
Саша очень красиво откатала! 👌🏻 Смотрели с трибуны.
+20
-8
+12
Официального заявления от ФФККР о пересмотре результатов ещё не было

От ИСУ было и как следствие диктор на арене представил Сашу как серебряного призера ЧЕ

Вот и весь сказ
+13
-1
+12
Ответ Jessi
Тутберидзе хотела обнять Сашу, а та мимо прошла)
Тутберидзе даже руки из карманов пальто не достала, присмотритесь.
+15
-3
+12
Ответ Ольга Долгова
Значит решили вопрос о ее переходе в ТШТ
Да ну не будет она в спорт возвращаться пока международки не будет. Яблоков сегодня ясно дал понять, что думают о внутренних стартах наши фигуристы.
+12
-1
+11
Ответ Полина Михалева
Да здравствует государственная система допинга! Позор чистым спортсменам! Допингистки - наши настоящие героини!
Вы бредите или просто несете что вам велели?
+12
-1
+11
Ответ EmperorNazer
Вообще, здесь претензии в первую очередь к федре, которая до сих пор не удосужилась выпустить коммюнике о перераспределении медалей. КАС своим решением аннулировал достижения Валиевой, но подчеркнул, что изменения в результатах соревнований, которые влечет за собой дисквал, должны вносить соответствующие федерации. ИСУ среагировал на следующий день и скорректировал результаты турниров под их эгидой - ЧЕ, командник и личку ОИ. То, что наша федра до сих пор не выпустила аналогичное решение по внутренним турнирам - безответственно и бессовестно по отношению к фигуристкам, которые должны получить свои заслуженные медали и призовые.
Судя по тому, что они начинают соблюдать условия дисквалификации Валиевой, когда-то эти медали будут перераспределены. Но конечно с большим скрипом и неохотой
+16
-5
+11
Саша выступила прекрасно, очень выразительно. Взрослая, красивая, чувственная.

Мне не понравилось, что зрители пришли только на Сашу, после ее выступления трибуна опустела. Все таки это невежливо, я так считаю. Раз пришли- надо было остаться и посмотреть девочек, которые соревнуются.
+16
-6
+10
Тутберидзе уже не боится провожать Трусову в раздевалку!? А если опять пуляться начнёт? https://t.me/obsudiim_fk/4921
+19
-9
+10
Ответ Ягун Ягунини
Был прикольный момент в трансляции, уже после проката Трусовой, ведущая брала интервью у маленьких Алины Вафиной и Алёны Агапкиной, которые выиграли в своих разрядах. Бойкие такие девчонки) Их спросили, кто у них кумиры. Агапкина переспросила, кто такие кумиры, а когда объяснили, девочки назвали Костылеву, Валиеву, Загитову, Щербакову. Ведущая прямо спросила, "А Саша Трусова?" На, что 7-летняя Агапкина отожгла правду-матку "Трусова? Нееее"))
Трусова ж теперь не заснёт, что не ходит в кумирах у Агапкиной 🤪🤣
+21
-11
+10
Ответ Max Madov
Как воспринимают - так и называют.
Тогда не обессудьте, когда Валиеву называют допингисткой. Как воспринимают - так и называют.
+17
-8
+9
Ответ фуфырка
Вот нафига Этери опять это надо? Я её вообще уже не понимаю.
Так остальные старшие ее послали и с шоу похоже тоже.. да и будем честны - Сашу она всегда любила. Она вообще любит тех кто ее отшивает жестко. Они еще обычно олимпиаду проигрывают "не тем девочкам". Теперь вот шоу чемпионов на носу, а чемпионы выступать не хотят. Приходится идти на поклон к Саше и надеюсь та ценник предъявит максимальный. Онлибизнес
+21
-12
+9
Ответ Александр Шульгин
Жалко что она в нее не плюнула
Кто-то еще этот бред плюсует🤦‍♀️
+11
-3
+8
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