Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей

Теги СКА болельщики Чикаго Калгари НХЛ КХЛ рекорды United Center Михаил Зислис Сочи СКА-Арена Хоккей

Михаил Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде посещаемости.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (8:1) на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. 

«Не хочется принижать значение праздника в Санкт-Петербурге, где великолепно прошел первый официальный матч на «СКА Арене», но в цифрах я люблю точность. Сам, правда, гуманитарий. 😂

Так вот, мировой рекорд посещаемости для закрытых хоккейных арен на игре СКА – «Сочи» не состоялся. Пруф есть. Все впереди. Надо только еще немного поработать», – написал Зислис в телеграм-канале. 

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25 комментариев
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😂 умыл показушников!
+49
-6
+43
Ротенберг опять остался в клоунах 🤡
+39
-2
+37
А нельзя было заранее погуглить, каков рекорд?

И перебить его гарантированно.

Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
+37
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+36
Ответ Mephi027
А нельзя было заранее погуглить, каков рекорд? И перебить его гарантированно. Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
И тааак сойдёт.
+19
-1
+18
Говорят что уже начали новую арену строить 🧐
+18
-1
+17
И тут наврали . А как юзеры ска вчера беснились от гордости , сколько пафоса было . А по факту вранье .
+16
-3
+13
Ответ Mephi027
А нельзя было заранее погуглить, каков рекорд? И перебить его гарантированно. Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
Они всё время ориентировались только на Белл центр в Монреале, про другие арены не слышали
+13
0
+13
Тампа с Флоридой в 1993-м собирала 27 тысяч.
+12
-7
+5
Ответ Вор Егор
Ротенберг опять остался в клоунах 🤡
он по другому и выглядеть не может
чаМО и трус
+6
-1
+5
Ответ Михаил Посредников
Комментарий скрыт
Да ладно не обижайся. На следующую игру новые цифры придумают, аки ЦИК, и точно побьют
+4
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+3
Да посмотрел в Чикаго на самом деле стадион вмещает 22428 зрителей.чуть ли не на 1000 больше чем в Питере.Опять Ротенберг ляля...Прежде чем сказать надо ему думать,а не смешить всех.
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Ответ Артем Зырянов
Тампа с Флоридой в 1993-м собирала 27 тысяч.
Ну там вроде бейсбольная арена Тандердаум
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На всех албанцев место не хватило
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Ответ Mephi027
А нельзя было заранее погуглить, каков рекорд? И перебить его гарантированно. Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
А зачем? Будет свой мировой рекорд на территории России.
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https://www.championat.com/hockey/news-609515-chikago-ustanovil-rekord-poseshhaemosti-na-predsezonnom-matche.html?ysclid=lsii9zwnwl514324751

2010 год, рекорд Чикаго чуть более 20 000 зрителей.
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Рома: «Подержите ка мое пиво!»
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Ответ Mephi027
А нельзя было заранее погуглить, каков рекорд? И перебить его гарантированно. Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
Так бОльшая часть аудитории, для которой предназначены "самый лучший клуб", "самая большая арена" и не узнает про этот факап и будут радостно думать про мировой рекорд
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Ответ Артем Зырянов
Тампа с Флоридой в 1993-м собирала 27 тысяч.
СКА -ЦСКА 61 тысячу собирали , так это же не на хоккейном а на футбольном стадионе , Тампа сФлоридой , тоже не в счёт , стадион не хоккейный , а бейсбольный был
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Албанцы с сомалийцами уже выехали к Зислису
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