Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей
Михаил Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде посещаемости.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (8:1) на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик.
Журналист «Спорт-Экспресса» выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.
«Не хочется принижать значение праздника в Санкт-Петербурге, где великолепно прошел первый официальный матч на «СКА Арене», но в цифрах я люблю точность. Сам, правда, гуманитарий. 😂
Так вот, мировой рекорд посещаемости для закрытых хоккейных арен на игре СКА – «Сочи» не состоялся. Пруф есть. Все впереди. Надо только еще немного поработать», – написал Зислис в телеграм-канале.
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И перебить его гарантированно.
Почему Зислис знает, а организаторы матчей СКА - не знают?
чаМО и трус
2010 год, рекорд Чикаго чуть более 20 000 зрителей.