Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей

Михаил Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде посещаемости.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (8:1) на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата между « » и « » (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.

«Не хочется принижать значение праздника в Санкт-Петербурге, где великолепно прошел первый официальный матч на «СКА Арене», но в цифрах я люблю точность. Сам, правда, гуманитарий. 😂

Так вот, мировой рекорд посещаемости для закрытых хоккейных арен на игре СКА – « » не состоялся. Пруф есть. Все впереди. Надо только еще немного поработать», – написал в телеграм-канале.

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