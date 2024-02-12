«Канзас-Сити» стал первой командой за 19 лет, которой удалось выиграть Супербоул два раза подряд

«Канзас-Сити» – первая команда за 19 лет, выигравшая Супербоул два раза подряд.

Сегодня « » обыграл « » в овертайме со счетом 25:22.

В последний раз выиграть два подряд удавалось « » – в 2003 и 2004 годах.

Также для команды это третье чемпионство за последние пять лет – она выигрывала Супербоул в сезоне-2022/23 и 2019/20.

Всего у «Канзас-Сити» четыре победы в Супербоуле в истории – первая случилась в 1969 году.

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