«Канзас-Сити» стал первой командой за 19 лет, которой удалось выиграть Супербоул два раза подряд

Теги Нью-Ингленд Супербоул НФЛ Канзас-Сити Сан-Франциско Американский футбол

«Канзас-Сити» – первая команда за 19 лет, выигравшая Супербоул два раза подряд.

Сегодня «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» в овертайме со счетом 25:22.

В последний раз выиграть два Супербоула подряд удавалось «Нью-Ингленду» – в 2003 и 2004 годах.

Также для команды это третье чемпионство за последние пять лет – она выигрывала Супербоул в сезоне-2022/23 и 2019/20.

Всего у «Канзас-Сити» четыре победы в Супербоуле в истории – первая случилась в 1969 году.

В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс идет за третьим перстнем

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11 комментариев
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Поздравляю всех поклонников Канзаса, но, как говорится, не от всего сердца. Но, кто посмеет сказать что Канзас сегодня был слабее?
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Ответ Марсель Объелся
Как же эта троица Махоумс-Келси-Тэйлор Свифт достала за сезон. И они еще и выиграли…
ну чем тебя Махоумс и Келси достали? отличные игроки, приятно посмотреть

в остальном согласен
+5
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+5
Ждём когда в бейсболе наконец защитят - 24 года уже не могут сделать
+4
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+4
Как же эта троица Махоумс-Келси-Тэйлор Свифт достала за сезон. И они еще и выиграли…
+6
-2
+4
Самый конченный исход сезона это победа Канзаса, и так второй год.. Я писец как растроен. Нет любимых прям таки команд в ФНЛ, но есть самая мерзкая и ненавистная, одна из них Даллас, вторая номер 1 Канзас ... Назло, всё назло.
+4
-2
+2
Ответ IntoTheRainBow
ну чем тебя Махоумс и Келси достали? отличные игроки, приятно посмотреть в остальном согласен
Да даже скорее не они, а их фанаты в интернете. Хорошо на спортсе все адекватные)
+2
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Махоумс - легенда, Чифс с победой.
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Болел за 49, но матч всё равно роскошный. Махоумс был великолепен в концовке
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Заявка на три-пит
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Хотели овертайм - получили овертайм!)
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Эта победа особенная, пришлось проийти Уайл кард раунд, а потом в 3-х играх одолеть контендеров
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