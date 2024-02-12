Головин забил за «Монако» впервые с ноября – «Ницце». У него 10 очков по системе «гол+пас» в Лиге 1

Теги Ницца Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Головин забил впервые с ноября.

Полузащитник вывел «Монако» вперед в матче с «Ниццей» в 21-м туре Лиги 1. Россиянин отличился на 77-й минуте.

В последний раз до этого дня Головин забивал 20 ноября – в матче сборной России с Кубой. Последний гол за «Монако» был 5 ноября – «Бресту».

Всего у 27-летнего футболиста 6 голов и 4 результативных паса за 19 матчей в текущем чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Головин проводит отличный сезон просто !
Надо продолжать в том же духе
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Гол забил и заменили. А с заменой курьёз вышел. Его не хотел тренер менять, но на табло показали его номер и сменили.
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Ответ Cardboard_monkey
Комментарий скрыт
Ты бы еще вратарям предъявлял, DodиK
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+22
Красава Саня,так держать !
+21
0
+21
Молодец, Саня! Там ещё и Миранчук гп отдал)) Радуют сегодня наши ребята
+16
-1
+15
У Головина победный гол, поздравляем 👏
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Машина💪🏻
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Ответ ДядюшкаДрю
Ты бы еще вратарям предъявлял, DodиK
Что они мало забивают
+2
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Наш слоняра 😎
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Впереди 13 матчей еще, нужно приблизиться к 20 голевым действиям за сезон. Тогда можно уже в всерьез задуматься о смене обстановке.
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Надеюсь, что гол станет в итоге победным!
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Ответ el ruso guapo
Гол забил и заменили. А с заменой курьёз вышел. Его не хотел тренер менять, но на табло показали его номер и сменили.
забавная ситуация) но если не гол, матч у него плоховатый получился
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Ответ el ruso guapo
Гол забил и заменили. А с заменой курьёз вышел. Его не хотел тренер менять, но на табло показали его номер и сменили.
может и не курьез, он на карточке сидел, мог удалится… концовка была огненная
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У Ниццы одна из лучших, если не самая лучшая, оборон в топ 5 лиг, а Монако с Головиным им трешку отгрузил.
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Молодец
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Ответ el ruso guapo
Гол забил и заменили. А с заменой курьёз вышел. Его не хотел тренер менять, но на табло показали его номер и сменили.
Да забавно вышло с заменой, Балогун скорее Бен Йедера должен был заменить.
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Ответ Джульетта Джульетта
Головин, победный гол 3:2 https://vk.com/video/@perv_cska?z=video-33676586_456242311%2Fpl_-33676586_-2
Давно хотел посмотреть это интервью. Спасибо!
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