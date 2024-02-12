Головин забил за «Монако» впервые с ноября – «Ницце». У него 10 очков по системе «гол+пас» в Лиге 1

Александр Головин забил впервые с ноября.

Полузащитник вывел «Монако» вперед в матче с «Ниццей» в 21-м туре Лиги 1. Россиянин отличился на 77-й минуте.

В последний раз до этого дня забивал 20 ноября – в матче сборной России с Кубой. Последний гол за « » был 5 ноября – «Бресту».

Всего у 27-летнего футболиста 6 голов и 4 результативных паса за 19 матчей в текущем чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.