КХЛ. «Авангард» примет «Сибирь», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА в гостях у «Витязя»
«Авангард» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с московским «Динамо», СКА – с «Сочи», ЦСКА проведет гостевой матч с «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Пожелаю Сегодня побед сегодня конечно
Металлургу и Сибири. 🦊💫☃️❄