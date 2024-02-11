КХЛ. «Авангард» примет «Сибирь», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА в гостях у «Витязя»

«Авангард» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с московским « », СКА – с « », проведет гостевой матч с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ