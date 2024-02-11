КХЛ. «Авангард» примет «Сибирь», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА в гостях у «Витязя»

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«Авангард» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с московским «Динамо», СКА – с «Сочи», ЦСКА проведет гостевой матч с «Витязем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Сибирь
Дата проведения
11 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Динамо Москва
Дата проведения
11 февраля, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

СКА – Сочи
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Витязь – ЦСКА
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Динамо Минск
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Нефтехимик
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

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18 комментариев
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Ответ Большое сердце Неймара
За отличный хоккей в сибирском дерби! За победу омского Авангарда!
Ну, за победу ,,Сибири"!
+9
-5
+4
Сегодня и далее каждый день будем слушать Романа Борисовича , как им с двумя составами пришлось героически переезжать на новую арену , что это непростое дело , всегда тяжело переезжать и играть на новом месте , но наши ребята молодцы, все выложились на триста процентов, что эта победа сродни победе Суворова над шведами.
+6
-3
+3
ЗА СИБИРЬ. НАМ ПОБЕДА НУЖНА.
+3
-1
+2
Ответ Вольфсбург
Название интересное: " Авангард примет...., СКА сыграет...., ЦСКА в гостях..... А Металлург против Динамо, так и Динамо против Металлурга. Волк сожрёт Лису!
Лиса во всех сказках обманывает волка. За Патрикеевну!))
+2
-1
+1
Динамовцам сегодня придется тяжело в Магнитогорске. Наш очень старый и легендарный соперник по кубку европейских чемпионов. Металлургу кровь из носа нужны очки за первую строчку в регулярке, тем интереснее будет борьба. Верим в команду.
+3
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0
Сочи должен побеждать!
+4
-4
0
Доброго утра! Торпедо принимает Нефтехимик. Вроде бы рядовой матч, но… Торпедо ищет свою игру перед плей-офф, Нефтехимик борется чтобы в него попасть… За бескомпромиссную борьбу, за красивый хоккей! Нагорный ждёт этой игры! Верим в команду! Всем здоровья!
+1
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Добрый день! Сегодня будет интересноя борьба Металлург и Динамики, Авангард Сибирь. Разные цели у команд нужны очки.
Пожелаю Сегодня побед сегодня конечно
Металлургу и Сибири. 🦊💫☃️❄
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Удачи «Торпедо»!💪🦌
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Ответ Xell
Грохним Динамо. Тактика простая, не удаляться и играть жестко против Гуся. И все. Вперед Магнитка!
Давайте аккуратнее. Не поломайте нам Гусева. Он нам нужен .
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Ответ Владимир Мизонов
ЗА СИБИРЬ. НАМ ПОБЕДА НУЖНА.
Давайте соседский компромисс? Сибири - победа в овертайме, Авангарду - хет-трик Буше)
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Ответ unbelievable
Давайте соседский компромисс? Сибири - победа в овертайме, Авангарду - хет-трик Буше)
Согласен🤝🤝🤝
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