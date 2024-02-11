«Арсенал» разнес «Вест Хэм» в гостях – 6:0! Сака сделал дубль, у Райса гол и 2 ассиста

«Арсенал» разгромил в гостях «Вест Хэм» (6:0) в 24-м туре АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте счет открыл защитник гостей , на 41-й с пенальти забил хавбек . На 44-й защитник довел счет до разгромного. На 47-й первого тайма забил 4-й гол своей команды. Сака на 63-й стало автором дубля, а еще через 3 минуты забил Деклан Райс, который ранее сделал две голевые передачи. Мартин Эдегор также отметился двумя ассистами.

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