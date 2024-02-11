«Арсенал» разнес «Вест Хэм» в гостях – 6:0! Сака сделал дубль, у Райса гол и 2 ассиста
«Арсенал» разгромил в гостях «Вест Хэм» (6:0) в 24-м туре АПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте счет открыл защитник гостей Вильям Салиба, на 41-й с пенальти забил хавбек Букайо Сака. На 44-й защитник Габриэл Магальяэс довел счет до разгромного. На 47-й первого тайма Леандро Троссард забил 4-й гол своей команды. Сака на 63-й стало автором дубля, а еще через 3 минуты забил Деклан Райс, который ранее сделал две голевые передачи. Мартин Эдегор также отметился двумя ассистами.
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 32 Салиба, 0:2 – 41, пенальти Сака, 0:3 – 44 Габриэл, 0:4 – 45 Троссард, 0:5 – 63 Сака, 0:6 – 65 Райс.
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Вест Хэм –
Ареоля, Цоуфал, Зума (Мавропанос, 46), Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 76), Джонсон, Уорд-Проуз, Соучек, Альварес (Филлипс, 46), Кудус, Боуэн.
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Арсенал –
Райя, Уайт (Соареш, 77), Габриэл, Салиба, Кивер, Эдегор, Райс (Эль-Ненни, 67), Хавертц, Троссард (Нкетиа, 67), Мартинелли (Нванери, 77), Сака (Нелсон, 67).
P.S. Мужики , добрее будьте. Если человек не понял , что сразу минусовать?. К его чести он открыто это сказал.
нужна еще фамилия Райса, алаверды за "hey Declan what’s the score"
Интересно что скажет в обзоре тура😁
🗣️"Клопп уходит, поэтому все будем болеть за Ливерпуль, чтобы они выиграли АПЛ"
Арсенал: "Пофиг на всех, мы бьёмся за себя!"
С днём доминации, канониры!
Моейсу только улыбаться остаётся осознавая какое доминаторское чудовище он взрастил в Эвертоне.)