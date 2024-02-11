«Арсенал» разнес «Вест Хэм» в гостях – 6:0! Сака сделал дубль, у Райса гол и 2 ассиста

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Габриэл Магальяэс Деклан Райс Вильям Салиба Букайо Сака онлайны Футбол

«Арсенал» разгромил в гостях «Вест Хэм» (6:0) в 24-м туре АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте счет открыл защитник гостей Вильям Салиба, на 41-й с пенальти забил хавбек Букайо Сака. На 44-й защитник Габриэл Магальяэс довел счет до разгромного. На 47-й первого тайма Леандро Троссард забил 4-й гол своей команды. Сака на 63-й стало автором дубля, а еще через 3 минуты забил Деклан Райс, который ранее сделал две голевые передачи. Мартин Эдегор также отметился двумя ассистами.

Вест Хэм – Арсенал 0:6 (0:4, 0:2)
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Салиба, 0:2 – 41, пенальти Сака, 0:3 – 44 Габриэл, 0:4 – 45 Троссард, 0:5 – 63 Сака, 0:6 – 65 Райс.
Вест ХэмАреоля, Цоуфал, Зума (Мавропанос, 46), Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 76), Джонсон, Уорд-Проуз, Соучек, Альварес (Филлипс, 46), Кудус, Боуэн.
АрсеналРайя, Уайт (Соареш, 77), Габриэл, Салиба, Кивер, Эдегор, Райс (Эль-Ненни, 67), Хавертц, Троссард (Нкетиа, 67), Мартинелли (Нванери, 77), Сака (Нелсон, 67).
Предупреждения:
Альварес (9), Ареоля (38), Кудус (76), Филлипс (90).

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100 комментариев
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Ответ We are Arsenal
Ооочень тяжёлый матч будет я думаю. Вообще не вариант очки терять. Едем за победой!
оказалось не очень и тяжелый
+65
-5
+60
Ответ Гриша
а причём тут российская демократия? Я не понял шутку, объясни пожалуйста
Цитата из фильма "Двенадцать стульев" ставшая мемной, таким образом я хотел комплиментарно высказаться о Вильяме.

P.S. Мужики , добрее будьте. Если человек не понял , что сразу минусовать?. К его чести он открыто это сказал.
+55
-2
+53
Каррагер запретит после матча улыбаться ?🤔
+50
0
+50
Салиба - отец российской демократии, особо приближённое лицо к императору и просто лучший защитник АПЛ!
+45
-6
+39
Ответ IntoTheRainBow
меня не устраивает то что видно на табло нужна еще фамилия Райса, алаверды за "hey Declan what’s the score"
а, ну теперь устраивает :)
+34
0
+34
Ответ We are Arsenal
Салиба - отец российской демократии, особо приближённое лицо к императору и просто лучший защитник АПЛ!
а причём тут российская демократия? Я не понял шутку, объясни пожалуйста
+33
-8
+25
Месть за поражение на Эмирейтс осуществляется отлично. Ошибка Хэма в том, что он попытался сыграть против Арсенала в открытую игру. Ещё парочку во втором тайме для улучшения разницы забитых и пропущенных.
+20
-1
+19
меня не устраивает то что видно на табло

нужна еще фамилия Райса, алаверды за "hey Declan what’s the score"
+13
0
+13
Арсенал просто сдул Вест Хэм, как бешеный ветер. Классно пробил Троссард.
+15
-2
+13
Ооочень тяжёлый матч будет я думаю. Вообще не вариант очки терять. Едем за победой!
+19
-7
+12
Елагин дал прогноз что Арсенал проиграет.
Интересно что скажет в обзоре тура😁
+13
-1
+12
Общественность:
🗣️"Клопп уходит, поэтому все будем болеть за Ливерпуль, чтобы они выиграли АПЛ"

Арсенал: "Пофиг на всех, мы бьёмся за себя!"
+13
-1
+12
Райс пушка страшная, просто тотальное доминирование.
+12
0
+12
Сейчас британские суперкомпьютеры опять пересчитают все и Арсенал станет главным соперником Сити)
+15
-3
+12
Ответ kustarnik555@gmail.com
оказалось не очень и тяжелый
Пусть будет всегда так. Ни один человек тут я думаю и даже мечтать не мог о 0:4 в первом тайме.
+14
-2
+12
Гейм. Сет. Матч.
С днём доминации, канониры!
+12
-1
+11
Рад что Нваньери дали мячик попинать. (рекордсмен лиги, между прочим!) Пресса у него очень хорошая, но сложно очевидно практику получать, когда на твоей позиции играет Сака.

Моейсу только улыбаться остаётся осознавая какое доминаторское чудовище он взрастил в Эвертоне.)
+12
-1
+11
Сака снова и снова заставляет меня считать его лучшим игроком сборной Англии!
+12
-2
+10
Ответ We are Arsenal
Цитата из фильма "Двенадцать стульев" ставшая мемной, таким образом я хотел комплиментарно высказаться о Вильяме. P.S. Мужики , добрее будьте. Если человек не понял , что сразу минусовать?. К его чести он открыто это сказал.
Спасибо за объяснение)
+7
0
+7
Надо брать 3 очка, будет обидно просрать возвращение в гонку в таких матчах. COYG
+8
-1
+7
Ответ corazon blanco
По инфографике показали, что Сака из 5-ти последних пробитых пенальти, 4 раза бил в правый угол и один раз промахнулся, когда исполнил в левый. Неужели тренеры Вест Хэма не разбирали этот момент и не подсказали Ареоля? Хотя возможно француз и думал, что раз столько раз жила этот угол, что сейчас точно пробьет в другой.
Кто ты? Человек, миллиардер, филантроп, плэйбой, гений, компьютер, искусственный интеллект?
+8
-2
+6
арсики!надо нагнуть кувалд,только победа
+7
-1
+6
Как же прекрасны стандарты в исполнении Арсенала, просто уничтожили Вест Хэм уже в первом тайме.
+6
-1
+5
Очередная победа Арсенала , отличная игра , так держать молодцы, вот это доминация , подняли настроение 👍👍👍
+5
-1
+4
Салиба такое ощущение, словно завис в воздухе. Ну и очередной гол со стандарта от Арсенала, неплохо Артета прокачал команду в этом вопросе.
+5
-1
+4
Всех болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
+5
-1
+4
Арсеналу победы желаю !!!
+6
-2
+4
Надо побеждать, набирать пик формы к ЛЧ
+7
-3
+4
Ответ Андрей Евтерёв
лучший защитник в твоих мечтах
не, ну до вашего холодильника, ему, понятное дело, далеко
+3
0
+3
Предсказуемо. У ВХ сильный спад, это уже 7 матч подряд без побед будет. В последнем матче МЮ им 3 безответных закинули. Естественно Арсенал, играющий лучше манков, забивает ещё больше.
+4
-1
+3
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