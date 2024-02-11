Ротенберг после первого матча на «СКА-Арене»: «Вперед, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире»

Теги СКА Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Сочи Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался о «СКА-Арене» после первой игры на новом стадионе.

СКА одержал победу над «Сочи» со счетом 8:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это была первая игра на «СКА-Арене». 

«Трибуны ближе ко льду, чем в «Ледовом»? Здесь очень большая работа проведена – 10 лет подготовки. Все продумано до мельчайших деталей. Конечно, очень важно, чтобы зрители были ближе, это мировая практика. Наклон трибун правильный. Очень важно, чтобы арена была комфортной для каждого болельщика. С самого верха все прекрасно видно. Замечательная звукоизоляция, вовлечение в игру.

Огромная благодарность всем, кто готовил техническое задание, проведена огромная работа. Люди летали по всему миру, собирали детали конструктора. Огромная благодарность строителям.

Конечно, это было бы невозможно без вклада Алексея Борисовича Миллера. Это арена мирового масштаба, что важно для города. Вперед, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире. Для каждого тренера мечта играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. Больше нечего добавить», – сказал главный тренер СКА. 

Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»

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41 комментарий
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Был на стадионе. Да, красиво. Но все эти "у нас самый лучший клуб", "у нас самый большой стадион" попахивают комплексами какими-то.
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+40
Ротенберг это Гусейн Гасанов в мире хоккея. Вроде бы бабки есть у семьи, обеспечен. Но как-будто папе хочет доказать что он всего достигнет сам. А вокруг него одни лизоблюды которые его хвалят и дают играться ещё и в тренера молодежки.
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+34
Это уже клиника.
+25
-1
+24
Это по каким таким критериям Россия лучшая страна? По количеству лет президента у власти?
+23
-2
+21
СКА - это не вся страна☝️
+20
-4
+16
Ответ angry horse
СКА - это не вся страна☝️
Да и клуб лучший пока ЦСКА
+14
-4
+10
Ответ lezhik
Это по каким таким критериям Россия лучшая страна? По количеству лет президента у власти?
Падэржите мае пива!!
+10
0
+10
Я уже беспокоился, что забудет лизнуть. но к концу исправился
+10
-2
+8
Если б я был на его месте, я б еще не так глумился над вами, любители хоккея.
+9
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+8
Лучший ледовый дворец=лучшая страна??? А коммуналку питерскую с чем сравнил бы?
+7
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+7
Лучший клуб в мире , я падсталом. Две бронзовые медали за всю историю до КХЛ и два КГ с неограниченный и возможностями и неограниченным мешком денег . Ахахаха.
+5
0
+5
Ответ angry horse
СКА - это не вся страна☝️
Да и как докажем, играя с белорусами и казахами?)
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Клинический какой-то.Напоминает подростка, который впервые выпил лишнего
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0
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Имея тройное гражданство, говорить, что у нас лучшая страна...
Ну, такое...
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А как же лучший президент, лучшее сво?
+3
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Ответ Dinamik1
Это уже клиника.
Давно, видимо с детства 🤷‍♂️
+4
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+3
Пятилетку за три года!
Рубим уголь для народа!
+2
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+2
Ответ lezhik
Это по каким таким критериям Россия лучшая страна? По количеству лет президента у власти?
AERN крассава, задать вопрос и ограничить возможность себя комментировать ))) Лол )))
Но я все равно отвечу. Например все скандинавские страны. На самом деле стран куда как больше, по уровню жизни Россия, мягко говоря, ниже среднего. Хотя, конечно же, есть страны в которых еще хуже.
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🤡
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Вклад России, Миллера на выход
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Доказывать, конечно, никто ничего не стал. Каневский.
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Ответ Bayern 2000
Клинический какой-то.Напоминает подростка, который впервые выпил лишнего
Йозе на препаратах-иначе,это бред не объяснить)))
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нет слов,опять 🤡 выпустили 🤧
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Вижу цитату Ротенберга - захожу в комментарии по угарать.
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У нас все лучшее, а пенсионеры нищие, потому что Миллер вкладывает их деньги для личной забавы.
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Огромные дырки по углам - ужос! Одной достаточно было бы
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Дайте ему пистолет кто-нибудь 🔫...😅
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"Мы говорим - Ска, подразумеваем Россия"
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Когда Гагарин полетел первым в космос, верили, что лучшая страна, а когда построили железобетонную конструкцию больших размеров, только типы при кормушки и их земляки в это могут верить. Как же низко пал уровень собственного достоинства.
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Было бы невозможно без вклада Миллера (с)
Неужто мистер "потные ладошки" из личного кармана накинул на строительство, или самолично, не покладая рук, участвовал в строительстве.
И по поводу "вперёд Россия"...
Может стоило на чистоту, зарядить "вперёд Финляндия"
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