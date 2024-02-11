Ротенберг после первого матча на «СКА-Арене»: «Вперед, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире»
Роман Ротенберг высказался о «СКА-Арене» после первой игры на новом стадионе.
СКА одержал победу над «Сочи» со счетом 8:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это была первая игра на «СКА-Арене».
«Трибуны ближе ко льду, чем в «Ледовом»? Здесь очень большая работа проведена – 10 лет подготовки. Все продумано до мельчайших деталей. Конечно, очень важно, чтобы зрители были ближе, это мировая практика. Наклон трибун правильный. Очень важно, чтобы арена была комфортной для каждого болельщика. С самого верха все прекрасно видно. Замечательная звукоизоляция, вовлечение в игру.
Огромная благодарность всем, кто готовил техническое задание, проведена огромная работа. Люди летали по всему миру, собирали детали конструктора. Огромная благодарность строителям.
Конечно, это было бы невозможно без вклада Алексея Борисовича Миллера. Это арена мирового масштаба, что важно для города. Вперед, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире. Для каждого тренера мечта играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. Больше нечего добавить», – сказал главный тренер СКА.
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Ну, такое...
Рубим уголь для народа!
Но я все равно отвечу. Например все скандинавские страны. На самом деле стран куда как больше, по уровню жизни Россия, мягко говоря, ниже среднего. Хотя, конечно же, есть страны в которых еще хуже.
Неужто мистер "потные ладошки" из личного кармана накинул на строительство, или самолично, не покладая рук, участвовал в строительстве.
И по поводу "вперёд Россия"...
Может стоило на чистоту, зарядить "вперёд Финляндия"