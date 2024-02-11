Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях сыграет с «Пармой»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе А санкт-петербургский «Зенит» принимает краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Парма» встретится со столичным ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Зенит – Локомотив-Кубань 106:67 (29:20, 20:24, 20:11, 37:12)
Дата проведения
11 февраля, 13.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Парма – ЦСКА
Дата проведения
11 февраля, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 22-4, УНИКС – 21-6, Локомотив-Кубань – 19-7, Зенит – 17-9, Енисей – 16-11, Парма – 15-11.

Группа Б

Положение команд: Самара – 15-12, Уралмаш – 14-13, Руна – 11-16, Автодор – 11-16, Астана – 10-16, МБА – 8-19, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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Ответ Roxy and Foxy
Чрезвычайно домашнее судейство в Питере.
домашнее не домашнее, но если из под кольца не забиваешь и в быстрых отрывах, тут никакое судейство не поможет
+4
0
+4
Зенит с победой!В четвертой уничтожили просто.
+3
0
+3
Хороший матч и классный баскетбол демонстрируют Зенит и Локо-Кубань. Первую четверть выиграл Зенит +9, а вторую Локо +4.
+2
0
+2
В четвёртой четверти Зенит играл на кураже, все летело, многое удавалось и добился уверенной победы с крупным счётом. Молодцы !
+2
0
+2
Чрезвычайно домашнее судейство в Питере.
+4
-3
+1
Активная, подвижная защита в третьей четверти Зениту помогла добиться преимущества перед четвёртой четвертью +14.
+1
0
+1
Ответ Romas Shlepikas
домашнее не домашнее, но если из под кольца не забиваешь и в быстрых отрывах, тут никакое судейство не поможет
Я не очень понял, за что технарь Уайту, а после этого выписать второй это надо было очень хотеть посвистеть. Это не отменяет того, что Локо расклеился после -15.
+1
0
+1
В третьей четверти команды включили валидол. Столько потерь мяча, пасов в прыжке в никуда, не забивали из-под кольца.
0
0
0
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