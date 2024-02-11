Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях сыграет с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе А санкт-петербургский « » принимает краснодарский « », пермская «Парма» встретится со столичным ЦСКА.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 22-4, – 21-6, Локомотив-Кубань – 19-7, Зенит – 17-9, – 16-11, – 15-11.

Группа Б

Положение команд: Самара – 15-12, Уралмаш – 14-13, Руна – 11-16, Автодор – 11-16, Астана – 10-16, МБА – 8-19, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.