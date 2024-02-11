Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях сыграет с «Пармой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В группе А санкт-петербургский «Зенит» принимает краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Парма» встретится со столичным ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 11 февраля, 13.00, «КСК Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 15.30, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 22-4, УНИКС – 21-6, Локомотив-Кубань – 19-7, Зенит – 17-9, Енисей – 16-11, Парма – 15-11.
Группа Б
Положение команд: Самара – 15-12, Уралмаш – 14-13, Руна – 11-16, Автодор – 11-16, Астана – 10-16, МБА – 8-19, Нижний Новгород – 7-19, Минск – 0-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.