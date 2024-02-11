Матч СКА – «Сочи» на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик

На «СКА-Арене» прошел самый посещаемый матч в истории хоккейных стадионов.

Сегодня состоялась первая игра на новой петербургской арене – СКА обыграл « » со счетом 8:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта встреча стала самой посещаемой в истории хоккейных стадионов – ее посмотрел 21 481 болельщик.

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