Матч СКА – «Сочи» на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик

Теги СКА болельщики КХЛ рекорды Сочи СКА-Арена Хоккей

На «СКА-Арене» прошел самый посещаемый матч в истории хоккейных стадионов.

Сегодня состоялась первая игра на новой петербургской арене – СКА обыграл «Сочи» со счетом 8:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Эта встреча стала самой посещаемой в истории хоккейных стадионов – ее посмотрел 21 481 болельщик. 

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35 комментариев
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Поздравления Питеру с мировым рекордом !
Действительно, грандиозно !
+63
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+45
Цифра нынче даже для футбольных стадионов немалая.
+44
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+37
С трансляцией надо что-то делать, тупо перевезли старые аналоговые камеры из Ледового, качество картинки не соответствует стадиону. Еще и борта заклеили зачем-то, в НХЛ никому не мешает.
+33
-2
+31
Ответ JohnySPB
С трансляцией надо что-то делать, тупо перевезли старые аналоговые камеры из Ледового, качество картинки не соответствует стадиону. Еще и борта заклеили зачем-то, в НХЛ никому не мешает.
Смотрю по телику и ощущение что лед серый, картинка и правда блеклая
+21
-2
+19
Ответ Ковид 07.10.52
Пир во время чумы.
Выздоравливай и не болей!
+29
-13
+16
Был на хоккее в Монреале. Если тут больше, это очень солидно.
+16
-4
+12
Одни рекорды в Питере везёт же людям.
+17
-6
+11
Ответ Psicho
Выздоравливай и не болей!
Этому уже ничто не поможет
+13
-4
+9
Плюс ко всему СКА вышел на первое место в регулярке!!! Может временно, но все равно приятно!
+17
-9
+8
Очевидцы, что там видно с последнего ряда..?
+5
-1
+4
Ответ Wokulski
Очевидцы, что там видно с последнего ряда..?
Был на матче звезд КХЛ в декабре, специально на верхний ряд поднялся - шайбу видно)
+5
-1
+4
Да круто.Питер поздравляю!
Будем гордиться?
+8
-5
+3
Ответ Vitaliy Kalabin
Смотрю по телику и ощущение что лед серый, картинка и правда блеклая
По поводу льда сразу обратил внимание, недоработка
+3
0
+3
Хорошая новость. Значит многим людям нравится хоккей. Поздравляю Питер, хотя за СКА не болею. Просто вспоминаю стотысячные Лужники в девяностые в Кубке чемпионов, и вспоминаю свои чувства, и рад за вас.
+5
-3
+2
Арена великолепная! Даже не арена, а дворец, не побоюсь этого сравнения) Приезжайте гости дорогие! Зацените) Велком😄
+3
-2
+1
Ответ JohnySPB
С трансляцией надо что-то делать, тупо перевезли старые аналоговые камеры из Ледового, качество картинки не соответствует стадиону. Еще и борта заклеили зачем-то, в НХЛ никому не мешает.
Люто плюсую, картинка по цветности и блеклости как из конца 20 века. Сложно смотреть.
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Ответ Сергей Мартьянов
А 19 человек билеты купили и не пришли? Писали , что все билеты проданы.
Да вранье это, мест свободных было больше, только в моем секторе (614) было больше 20
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Ответ Wokulski
Очевидцы, что там видно с последнего ряда..?
Сидел на посленем ряду. Думал, ни чего не увижу. Оказалось вполне смотрибельно. Табло, как домашний телевизор. Можно на площадку не смотреть))
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Ответ Вячеслав Анисимов
Плюс ко всему СКА вышел на первое место в регулярке!!! Может временно, но все равно приятно!
Враньё.Металлург на первом месте
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Не знаю, какой стадион считается "хоккейным", но Юнайтед-центр в Чикаго собирал регулярно 22 000 зрителей. Потом официальная вместимость уменьшилась.
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Согнали бюджетников.
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А 19 человек билеты купили и не пришли? Писали , что все билеты проданы.
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Получается, Ротенберг не врал и не преувеличивал? о_О
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-3
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Лучшему городу мира лучшие футбольный и хоккейный стадионы.
+21
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