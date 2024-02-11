«Зенит» отдал Сутормина «Сочи» в аренду до конца сезона

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин покинул «Зенит».

30-летний полузащитник присоединился к «Сочи» на правах аренды. Срок соглашения – до конца сезона-2023/24.

В текущем чемпионате России Сутормин провел 7 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfcsochi.ru

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49 комментариев
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Только питерские обладатели розовых очков могут отрицать что Сочи это саттелит Зенита! Карманный клуб для слива неликвида, обкатки запасных легионеров и молодняка... Мерзкое зрелище, и так самый богатый клуб в СНГ, зачем так обманывать футбольный мир
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Легенда клуба по легендарной рыночной цене. Десятки игроков такого типа прошедших через Зенит и не вспомнят, а Сутормин себя в мемы записал навечно)
На моей памяти цены в игроках на других игроках мерили только в Неймаре и Сутормине)
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Болельщики Зенита гнали и смеялись над инсайдерами, что Сутормин не перейдёт в Сочи и там вообще уже есть два арендованных игрока. Как так вышло, что он перешёл? Вообще смешно как они постоянно того же Карпова оскорбляют, а потом его инсайды сбываются.
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Мальчик хочет в Ростов, но
Можно только в Сочи-Сочи-Сочи-Сочи-та.
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+10
Ответ Максим Прокофьев
Только питерские обладатели розовых очков могут отрицать что Сочи это саттелит Зенита! Карманный клуб для слива неликвида, обкатки запасных легионеров и молодняка... Мерзкое зрелище, и так самый богатый клуб в СНГ, зачем так обманывать футбольный мир
Всё верно. Два фарма - поставщика очков, Сочи и Спартак)
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+5
Ответ Makeav
Болельщики Зенита гнали и смеялись над инсайдерами, что Сутормин не перейдёт в Сочи и там вообще уже есть два арендованных игрока. Как так вышло, что он перешёл? Вообще смешно как они постоянно того же Карпова оскорбляют, а потом его инсайды сбываются.
Почему только болельщики Зенита?
Я прекрасно помню, как переобувались болельщики Спартака, когда Карп хрень какую то написал про их клуб....
Моментально из правдоруба и инсайдера алкашем стал
+9
-5
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Неожиданно, конечно. Ну почему именно в Сочи?!
+3
0
+3
Самый безвольный футболистик сегодняшних дней.
+4
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+3
Ответ Makeav
Болельщики Зенита гнали и смеялись над инсайдерами, что Сутормин не перейдёт в Сочи и там вообще уже есть два арендованных игрока. Как так вышло, что он перешёл? Вообще смешно как они постоянно того же Карпова оскорбляют, а потом его инсайды сбываются.
Так мы до сих пор смеёмся. На всеми вами.
+3
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+2
Против СКА успеет выйти сегодня?
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+2
Ответ Roman Araslanov
Не бросают фарм-клуб в беде, респект
Он в спартак не захотел.
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Леха полтинник 🤣
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-5
+1
Ответ Семен Варламов
Да уж паскудно поступили тогда. Этот Сутормин изначально им был не нужен, а вот рубину бы он мог хорошо подойти.
Зениту он был нужен, и провел в клубе прекрасную карьеру. И вершиной с очень крутым периодом, когда на Стэмфорд Бридж выходил в качестве одного из лидеров клуба, и когда в сборной капитанил (пусть даже при Валере каждый матч новый капитан, но все равно не каждому была такая честь).
В Рубине бы такого точно не было.
+2
-1
+1
Ответ Максим Прокофьев
Только питерские обладатели розовых очков могут отрицать что Сочи это саттелит Зенита! Карманный клуб для слива неликвида, обкатки запасных легионеров и молодняка... Мерзкое зрелище, и так самый богатый клуб в СНГ, зачем так обманывать футбольный мир
Только розовые обладатели розовых очков могут отрицать, что все провинциальные клубы РПЛ - это сателлиты Спартака! Карманные клубы для слива неликвида, обкатки запасных легионеров и молодняка. Мерзкое зрелище, и так клуб со вторым бюджетом СНГ, зачем отжимать топового Зиньковского у Крыльев и сажать его на лавку? Зачем так разваливать РПЛ?
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+1
Что то лицо не очень счастливое. 😊
+2
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Всё круто, конечно. А как они его заявлять то будут, если лимит на аренду игроков из Зенита исчерпан??? Это что за клоунада?
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Ответ </c/>
предлагаю допустить до еврокубков все российские клубы, зенит не допускать в мотивировкой за позорное поведение...
Обязательно толкни на эту тему огненную речь в Тарасовке между кормушками номер 1 и номер 2.
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Ответ Максим Прокофьев
Только питерские обладатели розовых очков могут отрицать что Сочи это саттелит Зенита! Карманный клуб для слива неликвида, обкатки запасных легионеров и молодняка... Мерзкое зрелище, и так самый богатый клуб в СНГ, зачем так обманывать футбольный мир
Правильно я понимаю, что больше нигде нет такой практике, что есть хорошие отношения у руководителей и клубы легко договариваються об игроках ?!
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Ответ voka25
Да,да,да, у Зенита два фарм клуба: Спартак и Сочи. Мы - "Империя зла", нам всё можно. Завидуйте молча нам ваше мнение по барабану. Был бы ваш клуб на месте Зенита , уверен думали точно так же.
Про Ростов не забываем. Сколько там выходцев из Зенита? И никто ни слова про фарм.
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А кто знает, сколько игроков можно отдать в аренду одному клубу? 2 или 3?
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Партнёры из кооператива Озеро, друг за друга горой.
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Ответ Семен Варламов
Да уж паскудно поступили тогда. Этот Сутормин изначально им был не нужен, а вот рубину бы он мог хорошо подойти.
Как-то поздно пришло осознание.
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Ответ Чебурашка от Гены
А кто знает, сколько игроков можно отдать в аренду одному клубу? 2 или 3?
Зенииу можно сколько угодно
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