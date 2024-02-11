«Зенит» отдал Сутормина «Сочи» в аренду до конца сезона
Алексей Сутормин покинул «Зенит».
30-летний полузащитник присоединился к «Сочи» на правах аренды. Срок соглашения – до конца сезона-2023/24.
В текущем чемпионате России Сутормин провел 7 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: pfcsochi.ru
На моей памяти цены в игроках на других игроках мерили только в Неймаре и Сутормине)
Можно только в Сочи-Сочи-Сочи-Сочи-та.
Я прекрасно помню, как переобувались болельщики Спартака, когда Карп хрень какую то написал про их клуб....
Моментально из правдоруба и инсайдера алкашем стал
В Рубине бы такого точно не было.