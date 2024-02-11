«Зенит» отдал Сутормина «Сочи» в аренду до конца сезона

Алексей Сутормин покинул «Зенит».

30-летний полузащитник присоединился к « » на правах аренды. Срок соглашения – до конца сезона-2023/24.

В текущем чемпионате России Сутормин провел 7 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfcsochi.ru