Загитова выступила на «СКА-Арене»: в черном топе, под A’Studio, порвала блокнот в финале номера

Теги СКА КХЛ Сочи Алина Загитова музыка СКА-Арена Хоккей

Алина Загитова выступила на «СКА-Арене».

Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Перед началом встречи на льду «СКА-Арены» выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она исполнила программу под трек A’Studio «Еще люблю».

Загитова выступила в черном топе, а в финале номера порвала блокнот.

Как устроена «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов

«СКА-Арена» даже лучше «Камп Ноу». Ротенберг радуется переезду и зовет болельщиков

Материалы по теме

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все вопросы про то, кто ее танцует окончательно отпали))
+101
-38
+63
Это вот это ее поклонники гордо именуют «формой, которой и у действующих нет»,?
+48
-28
+20
А стадион то вроде реально полный! Фанатам позитива и праздника!
+29
-14
+15
Оказывается, Алинка должна была катать совсем под другую подготовленную программу, в костюме, но организаторы сказали, что надо будет катать под эту музыку и номер оказался длиннее, вместо 3 минут, 4 минуты. Алина импровизировала.
Браво, молодец, справилась 😀👍
+27
-12
+15
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Эта ветка не о Валиевой, вы ошиблись. Или слышал звон, да не знаю, откуда он?
+21
-6
+15
Ответ Ритт
Какая халтура. Где прыжки, где нормальные вращения? Одна беготня в позе хоккеиста. Хорошо, что на детской "Битве школ" была Саша сегодня. И трибуны полные там были.
Все это , наверное , в доброграде вчера было. Посмотрите там. А у Алины все шикарно. Драйв, скорость и шикарная фигура. И это после мастера класса и перелета.
+26
-14
+12
Ответ Montenegro Serbian
Чет я бы не сказал что народ прям активно приветствовал когда она завершила выступление. Так, кисло похлопали
Так они на хоккей пришли, а не на фигурку )
+14
-2
+12
Ответ ezhik38
Правильно! Прыжки не нужны! ))
Побойтесь бога она сегодня провела утром мастер-класс на холоде , потом перелёт в Санкт-Петербург на самолёте . какие прыжки !? чтобы убиться там вам на радость ))
+31
-20
+11
Ответ Montenegro Serbian
Чет я бы не сказал что народ прям активно приветствовал когда она завершила выступление. Так, кисло похлопали
Когда хоккеистов и их фанатов волновало ФК..
+17
-7
+10
Правильно! Прыжки не нужны! ))
+27
-20
+7
Ответ Звезда Востока
Классный номер! Драйвовый, скоростной. Молодец Алина!
Вдвойне молодец, так как оказалось, что она готовила лирический номер под другую музыку и в другом костюме. А за сорок минут до выступления организаторы ей сказали, что надо выступать под музыкальное сопровождение А-студио. И вот Алине пришлось срочно перекраивать весь номер, к тому же композиция А-студио оказалась длиннее на минуту и Алине пришлось импровизировать. Конечно крута Алина , справилась, жаль только новое платье не увидели, пришлось Алине выступать в тренировочном костюме.
+13
-6
+7
Алина в отличной форме, фигура просто огонь, зажигает на льду и в тренировочном костюме, особенно если учесть, что организаторы изменили программу и музыку, и вместо готового номера в платье Алина импровизировала под вокал Топурия.
+20
-13
+7
Чет я бы не сказал что народ прям активно приветствовал когда она завершила выступление.
Так, кисло похлопали
+31
-25
+6
Ответ Ритт
Какая халтура. Где прыжки, где нормальные вращения? Одна беготня в позе хоккеиста. Хорошо, что на детской "Битве школ" была Саша сегодня. И трибуны полные там были.
А то, что ей пришлось номер с нуля готовить непосредственно перед выступлением, вас не смущает?))
+6
-1
+5
Ответ Ритт
прет на Милан?
Девочка из доброграда? Я не знаю. Вам виднее.
+6
-1
+5
Красавица!!!! Фигура огонь! Надо и дальше катать этот номер под классный трек А-студио! Кэти беременная, пела хорошо вживую. Спасибо ей и Алине за прекрасное выступление!
+21
-16
+5
Ответ Alexandr Sokolov
Все вопросы про то, кто ее танцует окончательно отпали))
Злостные домохозяйки аж 27 минусов воткнули. Сумеречная, Птичка певчая и Маргарита Михайловна вышли на охоту. :)
+13
-9
+4
Ответ ezhik38
Правильно! Прыжки не нужны! ))
Скажите спасибо организатором, из-за которых ей пришлось всю прогу с нуля переделывать и выступать в тренировочном костюме, а не в платье и с готовой программой)
+6
-2
+4
Ответ MariRed
Какая же у Алины фигура 🔥 номер ничего учитывая утренний мастер класс и перелет .
Учитывая, что это не тот номер , который она планировала, а импровизация , то это шикарное выступление
+10
-6
+4
Ответ yuri1881
Комментарий скрыт
Вам?
+9
-5
+4
Ответ Alexandr Sokolov
Все вопросы про то, кто ее танцует окончательно отпали))
Люди с богатой фантазией - писали бы книги, а не сплетни))
+14
-10
+4
Алина просто огонь! Музыка сложная. Но получилось драйвово!
+32
-28
+4
Алина настоящий огонь на льду!
+23
-19
+4
Хороша! 🔥
+29
-25
+4
Красиво катит, на скорости, драйвово и эмоционально. Сейчас, те, кто не на паузе, и то не катят так! Все какие-то нудли им ставят(
Скольжение круть у Алины, фигура огонь. Катает в тренировочном, а как красиво, когда фигура идеальная!
+32
-29
+3
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
О, том кто составляет якобы общественное мнение на данном портале
+3
0
+3
Ответ Ритт
Какая халтура. Где прыжки, где нормальные вращения? Одна беготня в позе хоккеиста. Хорошо, что на детской "Битве школ" была Саша сегодня. И трибуны полные там были.
В Доброграде кто то даже вращения не мог осилить, по кругу с махающими руками
+3
0
+3
Ответ Ритт
А, то есть беготня и рванье бумаги это импровизация? Нормальное оправдание тому, что не прыгала совсем, да и вращения попрощались с ней почти.
Какая вы противная. Из Китая гляньте видео, все при ней, прыжки, вращения в отличии от вашего плюща в зеленом костюме.
+4
-1
+3
Ответ nina1212
а где весь номер можно посмотреть? Фигура огонь. Ну почему Алина не возвращается в спорт? Ей бы компоненты по максимуму бы сыпали
У ТимЗагитова в ТГ
+4
-1
+3
Ответ Alexandr Sokolov
Все вопросы про то, кто ее танцует окончательно отпали))
Да, Лига Ставок, чьим амбассадором она яаляется.
+19
-16
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий