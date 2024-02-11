Овечкин забил в 5 матчах подряд. У форварда «Вашингтона» 36 (13+23) очков в сезоне НХЛ

Теги Вашингтон Ванкувер Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил в пятом матче подряд.

Нападающий «Вашингтона» поразил ворота «Ванкувера» в игре регулярного сезона НХЛ (2:2, второй период). 

Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.

В 48 играх текущего чемпионата на его счету 36 (13+23) очков.

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84 комментария
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Ребята, я вот не пойму хейта в адрес Александра. Ну создал он тим, поддержал, но русским он от этого не перестает быть. Он Россиянин. И идёт на рекорд НХЛ! Состариться, Распердиться, в Думу залезет , но и черт с ним. Тода захейтим))) Но нужно радоваться, что в НХЛ он старается побить рекорд.
P. S. Я татарин, который очень рад за русского богатыря Овечкина из РФ
+125
-18
+107
Самые продолжительные серии с шайбами в 38+ лет:
Бретт Халл - 7 матчей в 39 лет
Джонни Буцик - 6 матчей в 39
Джастин Уильямс - 5 матчей в 38
Павелски - 5 матчей в 38
Овечкин - 5 матчей в 38
+33
-2
+31
Вот до этого сезона был безразличен к Саньку. А сейчас прям рад за слоняру этого
+26
-6
+20
Ответ askmi13
Ребята, я вот не пойму хейта в адрес Александра. Ну создал он тим, поддержал, но русским он от этого не перестает быть. Он Россиянин. И идёт на рекорд НХЛ! Состариться, Распердиться, в Думу залезет , но и черт с ним. Тода захейтим))) Но нужно радоваться, что в НХЛ он старается побить рекорд. P. S. Я татарин, который очень рад за русского богатыря Овечкина из РФ
Да не пойдет он ни в какую Думу :)
+23
-6
+17
Идет на 44 шайбы в сезоне
+21
-5
+16
Александр Великий верим!
+23
-7
+16
Каждый день рекорды ! Величайший!
+21
-6
+15
Ответ НеБрат
Комментарий скрыт
Если забьет по шайбе в каждой из оставшихся игр.
+18
-3
+15
Ответ ABarca
Комментарий скрыт
Ага, то из-за головы ткнет )) И так 835 раз ))
Все случайные)
+16
-3
+13
Ха, и снова Дед накинул платок на рты критиков, списавших его в утиль ))
+15
-4
+11
Отдых видимо пошел на пользу.
Но как же плох Ванкувер в последних матчах
+12
-2
+10
Ответ ABarca
Комментарий удален модератором
Почему либералам не приходит в голову одна мысль, может нам нравится наш Президент, вы поддерживаете Подвального, кто-то Безнадеждина, а мы Владимира, примите это
+14
-5
+9
Ответ askmi13
Ребята, я вот не пойму хейта в адрес Александра. Ну создал он тим, поддержал, но русским он от этого не перестает быть. Он Россиянин. И идёт на рекорд НХЛ! Состариться, Распердиться, в Думу залезет , но и черт с ним. Тода захейтим))) Но нужно радоваться, что в НХЛ он старается побить рекорд. P. S. Я татарин, который очень рад за русского богатыря Овечкина из РФ
Эти неадекваты все равно не поймут! Не трать время!
+11
-3
+8
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Отдых видимо пошел на пользу. Но как же плох Ванкувер в последних матчах
Ещё бы. Лучшего игрока обменяли. Не видать им теперь плей-офф.
+5
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+5
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Могильный был. Согласен. Сейчас времена другие . Овечкин тоже имеет такое прозвище за океаном.
+9
-4
+5
Ответ den258
Ну вот не разбираетесь в понятиях, зачем ими пользоваться? Что плохого в либерализме? Так для справки: Философское и общественно-политическое течение, которое провозглашает непоколебимость прав и свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их основой общественного и экономического порядка. Важнейшими составляющими в современном либерализме признаются свобода слова (свобода публичного высказывания), свобода совести (отделение религии от государства, светское государство и общество), право на легальное участие в политической борьбе.
Не читал вашу выдержку, потому что итак все понятно , в определении либерализма нет ничего плохого, а вот в тех кого сейчас называют либералами - одни минусы, это и пропаганда однополой любви, и отсутствие морали, устоев, разнузданность и похоть, то есть свобода во всем, но они забывают что свободы одних заканчивается там где начинаются свободы других, и они отказывают нам в том что нам может нравится наш президент ) так-то и в определении демократии вроде нет ничего плохого, власть народа, равноправие, голоса равны, но вот мне не нравится что у асоциального типа, сидящего на корточках в подъезде и справляющего в подъезде нужду, голос равен голосуй профессора или музыканта из филармонии
+8
-4
+4
Овечка!! Дорогой ты мой человек!!! Молодец
+4
0
+4
Овечкин проснулся
+4
0
+4
Ответ НеБрат
Комментарий скрыт
ну походу логика такая: есть 13, начал забивать каждый матч :D
таким темпов ещё 31 оставшийся матч итого 13+31=44
+3
0
+3
Ответ ABarca
Комментарий удален модератором
Да я больше чем уверен, что он вообще не пытается хоть как-то вникнуть в то, что происходит в стране. Слишком оторван от реальности и просто поддерживает нынешнюю власть, как один из топовых спортсменов страны.
Да и менять ничего не собирается, его и так все устраивает.

Пы сы. Но рекорд пусть побьет, хочется, что б он был за русским)
+6
-3
+3
В Качканаре громко
+3
0
+3
Красавчик!!!Так держать!!!
+4
-1
+3
Ответ Nh4el
Самые продолжительные серии с шайбами в 38+ лет: Бретт Халл - 7 матчей в 39 лет Джонни Буцик - 6 матчей в 39 Джастин Уильямс - 5 матчей в 38 Павелски - 5 матчей в 38 Овечкин - 5 матчей в 38
Спасибо что пишете Буцик, а не какой-то там Бьюсик
+4
-1
+3
Стоило убрать Кузнецова, и заиграл капитан
+3
0
+3
Насколько реально забросить 30 за сезон ?
+2
0
+2
Ови зверюга! 🤟
+3
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Кузи нет! Легче стало на душе и шайбы пошли.
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Тьфу тьфу, чтобы не сглазить, надо еще постучать по голове канфана, удалось Сане перезапуститься в этом сезоне
+3
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+2
5 матчей 5 шайб, так и держать до конца сезона 🙏
+3
-1
+2
Пчихологический рубеж, как ни крути...60..59
+3
-1
+2
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