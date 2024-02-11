Овечкин забил в 5 матчах подряд. У форварда «Вашингтона» 36 (13+23) очков в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил в пятом матче подряд.

Нападающий « » поразил ворота « » в игре регулярного сезона (2:2, второй период).

Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.

В 48 играх текущего чемпионата на его счету 36 (13+23) очков.