Овечкин забил в 5 матчах подряд. У форварда «Вашингтона» 36 (13+23) очков в сезоне НХЛ
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд.
Нападающий «Вашингтона» поразил ворота «Ванкувера» в игре регулярного сезона НХЛ (2:2, второй период).
Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.
В 48 играх текущего чемпионата на его счету 36 (13+23) очков.
P. S. Я татарин, который очень рад за русского богатыря Овечкина из РФ
Бретт Халл - 7 матчей в 39 лет
Джонни Буцик - 6 матчей в 39
Джастин Уильямс - 5 матчей в 38
Павелски - 5 матчей в 38
Овечкин - 5 матчей в 38
Все случайные)
Но как же плох Ванкувер в последних матчах
таким темпов ещё 31 оставшийся матч итого 13+31=44
Да и менять ничего не собирается, его и так все устраивает.
Пы сы. Но рекорд пусть побьет, хочется, что б он был за русским)