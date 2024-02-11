НБА. «Майами» – «Бостон», «Оклахома» встретится с «Сакраменто»

Теги результаты Бостон Майами Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

«Майами» принимает на своей площадке лидера чемпионата «Бостон». В 23.00 «Оклахома» встретится дома с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Бостон 50:59 (перерыв)
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Розир (11), Адебайо (11), Калеб Мартин (8), Хакес (5), Хирро (2) – старт; Д. Робинсон (6), Лав (3), Ричардсон (2), Хайсмит (2).
Бостон
Порзингис (16 + 8 подборов), Тейтум (14), Браун (12), Холидэй (6), Уайт (4) – старт; Хорфорд (4), Притчард (3), Корнет (0), Бриссетт (0), Хаузер (0).

Оклахома-Сити – Сакраменто 15:8 (1 четверть)
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Paycom Center»
Онлайн матча
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (7), Джейлен Уильямс (3), Холмгрен (2), Дорт (2), Гидди (0).
Сакраменто
Мюррэй (4), Хертер (2), Сабонис (2), Фокс (0), Барнс (0) – старт; Митчелл (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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25 комментариев
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Жаль что не Детройт против Вашиков, но и так сойдёт
+7
-1
+6
Майами с Бостоном снова будут другу другу морду чистить! Хит вроде очухались, обсер, как в прошлый раз, отставить!
"Плэй-офф мод он" нам сюда!)
+8
-2
+6
Ответ SpankyBoy
У Батлера умер член семьи
Мда, не знал. Неудачная шутка получилась...
+5
0
+5
Донк - зверь
+4
-1
+3
Порзи получил фол за латышский зажим яйцами
+3
0
+3
Ответ Валерий Королёв
Адебайо-то редиска какая - схватил Порзи за самое дорогое. Достойный представитель "Культуры Хит"
Кто минусит - тот тоже любитель схватить мужика за эт самое)
+2
-1
+1
Ответ M D
Жаль что не Детройт против Вашиков, но и так сойдёт
Не сыпь соль на рану
+1
0
+1
Адебайо-то редиска какая - схватил Порзи за самое дорогое. Достойный представитель "Культуры Хит"
+4
-3
+1
Ответ |NPLM|
Угу, только Батлер видимо решил на финал Супербоула посмотреть :) Участие под вопросом по личным причинам.
У Батлера умер член семьи
+1
0
+1
Ответ |NPLM|
Угу, только Батлер видимо решил на финал Супербоула посмотреть :) Участие под вопросом по личным причинам.
там у него умер кто-то
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Ответ Answer1
Для Майами регулярка - это как предсезонка, перед ПО, многого ждать я бы не стал от них в этом матче.
Если у них такое отношение, тогда надписи на футболках просто коммерция.
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Ответ Валерий Королёв
В прошлом сезоне было то же самое. Еле до плей-инн доползли. Спо проявляет себя в ПО, когда готовится под конкретного соперника
Да я так то в курсе, но тут сомнений всё больше. Другие команды хорошо усилились, а Пэт всё проспал и состав не усилил. 2 пятёрки середняков.
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Ответ Pomor191
Хитяр смотреть в этом сезоне мучение, конечно, да ещё без Джимбо. Бэм отвратно играет, за пол игры 4 очка, дуб дубом. Швыряют все и иногда попадают. Ни мысли, ни фантазии, ни комбинаций у великого СПО...
В прошлом сезоне было то же самое. Еле до плей-инн доползли. Спо проявляет себя в ПО, когда готовится под конкретного соперника
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Ответ lecterkillhomyuk
Ричардсон похоже выбыл до конца сезона. У Хит с Травмами ещё печальнее, чем у Лал
Да не было ни одной до этого. Полный состав. Был. Риччи жалко, он иногда помогает хорошо
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Ответ M D
Жаль что не Детройт против Вашиков, но и так сойдёт
Детройт вообще в порядке в последнее время, играют очень неплохо.
Я вчера очень удивился, когда смотрел их матч с Клипперс, казалось бы лидер конференции и аутсайдер, домашняя игра для ЛАК, в итоге на морально-волевых в 4 четверти вытянули.
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Ответ Daishi
Майами с Бостоном снова будут другу другу морду чистить! Хит вроде очухались, обсер, как в прошлый раз, отставить! "Плэй-офф мод он" нам сюда!)
Спасибо супербоулу за это
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Хитяр смотреть в этом сезоне мучение, конечно, да ещё без Джимбо. Бэм отвратно играет, за пол игры 4 очка, дуб дубом. Швыряют все и иногда попадают. Ни мысли, ни фантазии, ни комбинаций у великого СПО...
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Комментарий удален пользователем
Красиво данк исполнил Хакес.
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Сколько себя помню, ощущение что бостон всегда в день супербоула играет
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ого, такой матч и в такое приятное время
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