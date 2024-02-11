НБА. «Майами» – «Бостон», «Оклахома» встретится с «Сакраменто»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

« » принимает на своей площадке лидера чемпионата « ». В 23.00 «Оклахома» встретится дома с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.