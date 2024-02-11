НБА. «Майами» – «Бостон», «Оклахома» встретится с «Сакраменто»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
«Майами» принимает на своей площадке лидера чемпионата «Бостон». В 23.00 «Оклахома» встретится дома с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «FTX Arena»
- Майами
- Розир (11), Адебайо (11), Калеб Мартин (8), Хакес (5), Хирро (2) – старт; Д. Робинсон (6), Лав (3), Ричардсон (2), Хайсмит (2).
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Paycom Center»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (7), Джейлен Уильямс (3), Холмгрен (2), Дорт (2), Гидди (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
"Плэй-офф мод он" нам сюда!)
Я вчера очень удивился, когда смотрел их матч с Клипперс, казалось бы лидер конференции и аутсайдер, домашняя игра для ЛАК, в итоге на морально-волевых в 4 четверти вытянули.