Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану – монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе – это была бы бомба»

Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Даниэль Карвахаль Интер Майами Футбол

Даниэль Карвахаль назвал отличия в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?

– Я ставлю их на один уровень и не предпочитаю одного из них другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать между ними. Я думаю, что они очень разные.

Месси – игрок, который способен опускаться, чтобы получать мяч и начинать атаки, и он может участвовать в игре и больше создавать. Криштиану – монстр в том, что касается забивания голов, входов в штрафную площадь и добивания. Если бы они играли вместе, это было бы настоящей бомбой. Было бы интересно на это посмотреть, – сказал защитник «Реала».

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94 комментария
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Ответ Рассол Уэстбрик
Почему у монстра в забивании голов меньше золотых бутс и меньше голов в среднем за матч? Месси даже как бомбардир и завершитель сильнее Роналду, реализация моментов у аргентинца всегда была лучше (фан Криштиану с 2006 года)
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом
Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
+59
-30
+29
Ответ Отец Абду
То самое чувство, когда у созидателя больше ЗБ, чем у бомбардира:)
То чувство, когда у бомбардира больше ассистов в престижнейшем турнире Европы (ЛЧ), чем у созидателя :))
+37
-22
+15
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Примеры в студию, или слабо? 🤣
+17
-3
+14
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
И в чём же выражается то, что Криш лучше играет в футбол?
+18
-7
+11
Ответ JENNINGS
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
Никто не занижает достижения Криша) но справеливости ради, у него на голов 30-40 больше чем у Месси, но и матчей на 150 за карьеру больше) и еще до этого у Лео на 200 ассистов больше чем у Роналду😄
В этом же что-то есть, не так ли?)
+12
-5
+7
То самое чувство, когда у созидателя больше ЗБ, чем у бомбардира:)
+33
-27
+6
Ответ Илья Мурашов
Роналду опережает Месси на 1 ассист, но Месси сыграл на 20 матчей меньше. И для справки: посмотри на ассисты Роналду в ЛЧ. Некоторые засчитываться не должны были. Например, Роналду бьет, вратарь отбивает, кто-то добивает и это засчитывается как ассист Роналду.
Ага, у Месси то таких ассистов нет, все православные🤣
+9
-5
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Круйфф тебе не пример?
Пример чего? 😁 Напиши, что он конкретно сказал, или просто слюной брызгал?
+7
-3
+4
Ответ JENNINGS
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
Эффект Реал Мадрида. В топ 5 лучших бомбардиров ЛЧ 3 игрока Мадрида. Не думаю, что это совпадение.
+10
-6
+4
Ответ Globe Soccer Awards
1) Голы (873 за карьеру) 2) 5 ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 3) Чемпион и лучший бомбардир всех 3-х топ Чемпионатов Европы (495 - рекорд в топ-3) 4) Чемпион и лучший бомбардир в истории Чемпионатов Европы по футболу (14+7 по гол+пас), также обладатель всех медалей (от бронзы до золота) 5) 100+ голов за 3 разных клуба и 100+ за сборную Мало? Ах ну да, в РФ и Украине таких игроков с подобными достижениями пруд пруди, ведь так?
0+0 в плей офф чм за 20 лет цифры не лгут сиииииииуууу и
+11
-7
+4
Ответ Globe Soccer Awards
1) Голы (873 за карьеру) 2) 5 ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 3) Чемпион и лучший бомбардир всех 3-х топ Чемпионатов Европы (495 - рекорд в топ-3) 4) Чемпион и лучший бомбардир в истории Чемпионатов Европы по футболу (14+7 по гол+пас), также обладатель всех медалей (от бронзы до золота) 5) 100+ голов за 3 разных клуба и 100+ за сборную Мало? Ах ну да, в РФ и Украине таких игроков с подобными достижениями пруд пруди, ведь так?
Нет, не мало. Для №2 как раз хорошее достижение.
+6
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+3
Ответ Гномович!
Уровень Месси как завершитель видели в Лиге фермеров, когда за зезон наколотил 6 голов (фан Месси с 1999)
Уровень видели когда за год 91 гол забил
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+3
Ответ Артём Поддубный
Интересный факт. В возрасте Месси Роналду ещё играл в топ чемпионате, показывая топ результат, в то время как второй поехал сливаться в МЛС, попутно получая левые награды, будучи лицом предстоящего Чемпионата мира.
Какой топ-результат? В 36 Роналду занял 4-е место с Юве и перешел в МЮ и занял 6-е место.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Роналду занимал 4 место на ЧМ. При этом он взял 5 лч, играл в 6 финалах, забил значительно больше голов в плей офф. А какой турнир ты ещё хочешь учитывать, если не самый конкурентный?
Играл в 6 финалах и провалил пять из них.
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Ответ Геннадий Тимченко
И сколько же он им забил за последние два года: Реалу, Атлетико, Сити, Арсеналу и Милану❓ полагаю, что столько же, сколько сборной Бразилии за все официальные матчи🤣🤣🤣
А почему именно за последние 2 года? Вы таким образом обесцениваете достижения Лео, но сколько тогда за последние годы забил топ-клубам тот же Роналду?
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Ответ Геннадий Тимченко
Нет, не тотальное невезение, а "долгое зажигание", что касается игр против Баварии и за ПСЖ - именно игры с сильными соперниками показывают настоящий уровень игрока. Ну, например, со сборной Бразилии арги часто играют официальные матчи - угадайте, сколько голов в них забил Месси❓☝️
Если именно игры с сильными соперниками определяют уровень, то сколько забил Месси тому же Реалу? А Атлетико? А ПСЖ, Сити, Арсеналу, Милану?
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Ответ Артём Поддубный
Полностью адекватное высказывание Карвахаля, показывающее, как минимум, уважение к своему извечному сопернику, уважение, которого никогда не было у Барселонцев, ни у их глоров.
О,еще один. Примеры в студию.
А про глоров ты бы вообще молчал, ты видимо глор реала, который уважает барселонцев🤣
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Авейру : Я лучший в мире.. Месси : Это решать не мне.. 😀 .. Это ещё понятней.. А-ха-ха-ха.. 🤭
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Достижения Роналду после внедрения VAR: 0 ЧМ, 0 ЛЧ, 0 Евро, 0 ЗМ, 0 ЗБ:) Достижения Месси после внедрения VAR: ЧМ, Копа Америка, 1 ЗБ, 3 ЗМ:) Факты!
Factos!!.. 👏
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Достижения Роналду после внедрения VAR: 0 ЧМ, 0 ЛЧ, 0 Евро, 0 ЗМ, 0 ЗБ:) Достижения Месси после внедрения VAR: ЧМ, Копа Америка, 1 ЗБ, 3 ЗМ:) Факты!
Интересный факт. В возрасте Месси Роналду ещё играл в топ чемпионате, показывая топ результат, в то время как второй поехал сливаться в МЛС, попутно получая левые награды, будучи лицом предстоящего Чемпионата мира.
+7
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+2
Ответ Птюч, Ёж.
с чего бы не засчитывать такие голевые передачи, если по всем правилам это голевые передачи.
Где голевой пас, когда Роналду бил по воротам, а не делал пас? В таком случае у него с Месси как минимум ничья по ассистам в ЛЧ. Месси можно засчитать как ассист удар в финале ЛЧ 2015, когда Буффон отбил, а Суарес добил, но не засчитали же.
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Ответ JENNINGS
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
Кстати, золотая бутса вот точно несет куда больше смысла общего количества. Там четкая логика и сопоставимость.
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Ответ JENNINGS
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
Зачем в кавычки ставить средние показатели?
Это куда более реальный показатель, чем голы в абсолюте, показывает сколько игрок реально забивает за игру.
И самый забивной игрок, даже с учетом перехода в СА, все еще не Роналду.
Вот по ЛЧ можно согласиться, тут куда важнее количество абсолютное. Если твоя команда вылетает, то потому что ты не забил - прямая логическая связь.
Но вот голы общим счетом по карьере ничем не лучше и не показательнее, чем средняя результативность.
Ладно в НБА считают очки валом (хотя всегда по-ходу сезона интересует больше средние показатели, а не валовые) только в своем турнире, но вот эти цифры смешанные с товарняками и чемпионатами водокачек - это какой-то арифметический онанизм, который показывает высокий уровень, но без разбора внутрянки смысла много не несет.
Это как раз до раскрутки Месси и Роналжу эти общие голы никого не волновали. Хайповая тема.
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Раньше соотношение предпочтений в этом вопросе выглядело примерно так:
Все, кто имеет какое-либо отношение к Реалу или Португалии, считали лучшим Роналду. Остальные - Месси.
После ЧМ2022 первая категория стала говорить, что они оба лучшие и на одном уровне. Вторая осталась при своём мнении.

Думаю, тут комментарии излишни, всё и так понятно
+2
0
+2
Ответ Леопардер
Раньше соотношение предпочтений в этом вопросе выглядело примерно так: Все, кто имеет какое-либо отношение к Реалу или Португалии, считали лучшим Роналду. Остальные - Месси. После ЧМ2022 первая категория стала говорить, что они оба лучшие и на одном уровне. Вторая осталась при своём мнении. Думаю, тут комментарии излишни, всё и так понятно
После 18.12.2022 никаких оба нет.
Есть Месси, рядом по величию Диего и Пеле.
Это монументальная тройка, причем официальная.
+2
-1
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Почему у монстра в забивании голов меньше золотых бутс и меньше голов в среднем за матч? Месси даже как бомбардир и завершитель сильнее Роналду, реализация моментов у аргентинца всегда была лучше (фан Криштиану с 2006 года)
ахах, открыл твой профиль и посмотрел давные комменты. Там везде Пеналду и еще другие хейт комменты, конечно фан с 2006 года)) Может фан с 1965 года?!) Думал, все такие глупые и поверят тебя на слова?)
+3
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+1
Единственный аргумент фанатов Роналду - это ЛЧ. Но они выставляют это так, как будто Месси ничего не добился в ЛЧ, как Роналду на ЧМ.
+16
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Ответ JENNINGS
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ и всего футбола в целом Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
Лучший бомбардир, потому что провел больше матчей, чем Месси. И пенальти больше забил. По-моему, 161 против 108.
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Ответ Отец Абду
То самое чувство, когда у созидателя больше ЗБ, чем у бомбардира:)
То самое чувство, когда у созидателя рекорд по количеству голов за сезон 🙃
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Ответ Groznyi2024
Почему все партнёры по команде Роналду пытаются в аналитику, а партнеры Месси в вылизывание?
Какую блин аналитику? Когда Роналду был в Реале они все кричали, что он лучший,а как перестали быть одноклубниками, то уже стали говорить то, что думают. Яркий пример- Бейл.
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