Карвахаль о Месси и Роналду: «Ставлю их на один уровень. Лионель больше создает, Криштиану – монстр в забивании голов, они очень разные. Интересно посмотреть на них вместе – это была бы бомба»
Даниэль Карвахаль назвал отличия в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Я ставлю их на один уровень и не предпочитаю одного из них другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать между ними. Я думаю, что они очень разные.
Месси – игрок, который способен опускаться, чтобы получать мяч и начинать атаки, и он может участвовать в игре и больше создавать. Криштиану – монстр в том, что касается забивания голов, входов в штрафную площадь и добивания. Если бы они играли вместе, это было бы настоящей бомбой. Было бы интересно на это посмотреть, – сказал защитник «Реала».
Эти все «средние показатели» - чисто для хейта и попытках оправдать данные достижения
В этом же что-то есть, не так ли?)
А про глоров ты бы вообще молчал, ты видимо глор реала, который уважает барселонцев🤣
Это куда более реальный показатель, чем голы в абсолюте, показывает сколько игрок реально забивает за игру.
И самый забивной игрок, даже с учетом перехода в СА, все еще не Роналду.
Вот по ЛЧ можно согласиться, тут куда важнее количество абсолютное. Если твоя команда вылетает, то потому что ты не забил - прямая логическая связь.
Но вот голы общим счетом по карьере ничем не лучше и не показательнее, чем средняя результативность.
Ладно в НБА считают очки валом (хотя всегда по-ходу сезона интересует больше средние показатели, а не валовые) только в своем турнире, но вот эти цифры смешанные с товарняками и чемпионатами водокачек - это какой-то арифметический онанизм, который показывает высокий уровень, но без разбора внутрянки смысла много не несет.
Это как раз до раскрутки Месси и Роналжу эти общие голы никого не волновали. Хайповая тема.
Все, кто имеет какое-либо отношение к Реалу или Португалии, считали лучшим Роналду. Остальные - Месси.
После ЧМ2022 первая категория стала говорить, что они оба лучшие и на одном уровне. Вторая осталась при своём мнении.
Думаю, тут комментарии излишни, всё и так понятно
Есть Месси, рядом по величию Диего и Пеле.
Это монументальная тройка, причем официальная.