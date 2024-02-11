Овечкин забил 835-й гол в НХЛ – «Ванкуверу». До рекорда Гретцки – 59 шайб
Александр Овечкин забил 835-й гол в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» поразил ворота «Ванкувера» в матче регулярного сезона НХЛ (2:2, второй период).
В активе 38-летнего хоккеиста стало 36 (13+23) очков в 48 играх в текущем сезоне.
Овечкин (835 шайб в 1395 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 835-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -578(8-й), Стэмкос-537(16-й), Малкин-487(24-й),
-633-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-467
-409-я домашняя (4-й, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -309(24-й )
-276-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –
192(23-й)
-907-я в РС и КС, Ови 835+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -649(22-й), Стэмкос-582(38-й),
- 360-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-129-я Ови после 35 лет(12-й,11-й Рэй Уитни -131, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-105-я после 36 лет(16-й, 15-й Рэй Уитни - 106, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-54-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-13-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
1. Голы — 835
2. Очки - 1521
3. Голы в равных составах-526
4. Очки в равных составах -948
5. Голы в большинстве -304 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 126 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 142 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 57 рекорд НХЛ 🔝
11. Очки в пустые - 71. Брэд Маршан - 63.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6535, рекорд НХЛ 🔝
Что можно брать до 2026?
1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 567
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 686
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 263
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 265
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 118
-84-я шайба в воскресенье(место в 6-м десятке, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,), действующие лидеры - Кэйн-88(49-й), Перри-87(51-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -78 шайб и во вторник- 148 шайб
-6522-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3968(28-й)
-7159-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4510(23-й)
-3567-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3803,1-й Кэл Клаттербак-3940)
-4196-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4289, 2-й Мартин -4276)
-1521-е очко в РС, 835+686 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1554, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1270(39-й)
-1521-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1554, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1270(16-й)
-1662-е очко в РС и КС, 906+755, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1755, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1450(31-й)
-15-я шайба и 26-е очко в 25-й игре с Ванкувером в РС , 98-й бросок в створ,
-Тэтчер Демко стал 79-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 4 и более шайб,( в его воротах побывали: 756, 781,782 и 835-я шайбы Ови) в 4 играх при 20 бросках в створ
-11-й праймери Дилана Строума на Ови,15-й результат в Вашингтоне, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832 и 835-я шайбы Ови, лидер Бекстрем-136 праймери на Ови.
- 835-я в РС (2-й, 3-й - Горди, 1-й - Гретцки)
...
Где-то пониже упоминаются также Клаттербак, Буцик, Павелски, Кросби. Кто-то из них догоняет Овечкина, а кого-то - он.
Будут места за воскресные голы и февральские. Будет праймери, и очередной обрадованный за вписание в историю вратарь.
Вкратце всё. Духу тоже нужно отдохнуть, расходимся.
33 Mike Knuble 1972 F 2010‑11 79 24 + 16 40
34 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 44 13 + 27 40
35 Paul Coffey 1961 D 1999‑00 69 11 + 29 40
36 Tim Horton 1930 D 1968‑69 74 11 + 29 40
37 Larry Murphy 1961 D 1999‑00 81 10 + 30 40
38 Robert Lang 1970 F 2008‑09 50 18 + 21 39
39 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12 + 27 39
40 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7 + 32 39
41 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 68 4 + 35 39
42 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 69 21 + 17 38
43 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 82 21 + 17 38
44 Red Berenson 1939 F 1977‑78 80 13 + 25 38
45 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 80 9 + 28 37
46 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 78 18 + 18 36
47 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14 + 22 36
48 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 47 13 + 23 36
49 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 48 13 + 23 36
50 Andrei Markov 1978 D 2016‑17 62 6 + 30 36
51 Doug Mohns 1933 D 1971‑72 78 6 + 30 36
52 Maurice Richard 1921 F 1959‑60 51 19 + 16 35
53 Mark Giordano 1983 D 2021‑22 75 8 + 27 35
54 Kimmo Timonen 1975 D 2013‑14 77 6 + 29 35