Овечкин забил 835-й гол в НХЛ – «Ванкуверу». До рекорда Гретцки – 59 шайб

Александр Овечкин забил 835-й гол в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» поразил ворота «Ванкувера» в матче регулярного сезона НХЛ (2:2, второй период).

В активе 38-летнего хоккеиста стало 36 (13+23) очков в 48 играх в текущем сезоне.

Овечкин (835 шайб в 1395 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).