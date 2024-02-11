Беллингем выбыл на 2-3 недели. У него сильное растяжение связок голеностопа

Теги Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Валенсия Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Райо Вальекано Жирона РБ Лейпциг Джуд Беллингем Футбол

У Джуда Беллингема диагностировано растяжение связок.

Вчера Беллингема заменили на 57-й минуте матча с «Жироной» (4:0) из-за повреждения, а сегодня «Реал» сообщил, что у полузащитника диагностировано растяжение связок левого голеностопа сильной степени тяжести.

По данным журналиста La Sexta Хосе Луиса Санчеса, Беллингем пропустит 2-3 недели.

Таким образом, Джуд, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», а также игры Ла Лиги с «Райо Вальекано», «Севильей» и «Валенсией».

Журналист Аранча Родригес пишет, что к ответному матчу против «Лейпцига», который состоится 6 марта, Беллингем должен быть готов.

В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Реал». Его статистика доступна здесь.

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54 комментария
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Просто проклятие. Здоровья Джуду и скорейшего возвращения на поле!
+50
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Будет тяжело без него, но думаю Браим достойно его заменит в ЛЧ
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Ни один здоровый и адекватный человек не будет желать травмы сопернику
В таких моментах каждый и показывает своё нутро
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+24
Эх, снова травма. Остаётся только пожелать скорейшего выздоровления.
+23
-2
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Ответ corazon blanco
Просто проклятие. Здоровья Джуду и скорейшего возвращения на поле!
Это было неизбежно. Парень идёт в каждое единоборство
+20
-3
+17
Браим, ваш выход
+12
-1
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Ответ Homelander_666
Это было неизбежно. Парень идёт в каждое единоборство
Это да, бойцовский характер. Мне всегда страшно, когда Джуд, Камавинга и Вальверде идут в единоборства, никогда не уберут ногу, идут до самого конца.
+17
-6
+11
Ответ Гномович!
Почему? почитай комменты, вот барселонец, пару минут назад оставил. hedgehog111 Бомбалейло, бомбалейло! Корасон! Срелингем аут!
А что ему ещё остаётся делать, кроме как изливать желчь в комментариях, когда в его жизни всё идёт на перекрасок?!
Не надо обращать внимание на таких людей, закон бумеранга в жизни работают на 200%
+6
-2
+4
Пабло Торре воспитанник бчк вошёл в игру 2м тайме и специально грубо сыграл против Джуд. это у них ДНК.
Здоровье Джуд
+12
-8
+4
Какой то слишком «жесткий» квест для Реала в этом сезоне,категорически много травм…
+7
-3
+4
Чуть отдохнёт пацан. Надрыва нет и это великолепно.
+5
-1
+4
Ответ JENNINGS
Ни один здоровый и адекватный человек не будет желать травмы сопернику В таких моментах каждый и показывает своё нутро
Почему? почитай комменты, вот барселонец, пару минут назад оставил.

hedgehog111
Бомбалейло, бомбалейло! Корасон! Срелингем аут!
+12
-10
+2
Беллингем тащит в этом сезоне
+5
-3
+2
Ответ Begench Berdimuradov
Пабло Торре воспитанник бчк вошёл в игру 2м тайме и специально грубо сыграл против Джуд. это у них ДНК. Здоровье Джуд
да да, Пабло Торре был в Барселоне всего один сезон
+2
0
+2
Сильной степени тяжести? Это что-то из медицинского неизданного.
+1
0
+1
Ответ войд
Ужасная новость Здоровья лучшему игроку в мире
У Мбаппе вроде всё хорошо
+1
0
+1
Ответ ZizuFrance433
Будет тяжело без него, но думаю Браим достойно его заменит в ЛЧ
6 ошибок в фамилии Модрич)
+1
0
+1
Ответ ZizuFrance433
Будет тяжело без него, но думаю Браим достойно его заменит в ЛЧ
Тоже да. Как лучшего игрока сезона может заменить пусть и крутой игрок, но запасной Браим?)
+1
0
+1
Ответ кирилл
первый матч в лч заруинен
Что ты несёшь?
+2
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Новый ребус для папы Карло
+1
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У Реала сейчас до того сильный состав,что потеря Беллингема для него не критична.
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Только форму набрал и сразу травма. Печально. Здоровья.
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Значит он не андроид. В манере его игры нормальный человек не выдержит в принципе.
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Причем кажется он дважды растянул голеностоп. Он второй гол уже с травмой забивал. Здоровья Джуду
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Ответ ZizuFrance433
Будет тяжело без него, но думаю Браим достойно его заменит в ЛЧ
В ЛЧ могут запросто влететь РБ без половины состава
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Могло быть все гораздо хуже. Хорошо, что так.
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Здоровья. Надо ему отдохнуть и подлечиться. Постоянно по ногам получает. А пока Браим пусть покажет класс на этой позиции. Лейпциг должны выносить и без него
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😭😭😭
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Вот это точно потеря для мадридских. Без всяких сомнений это игрок определяющий игру в этом сезоне.
+1
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Ответ Гномович!
Почему? почитай комменты, вот барселонец, пару минут назад оставил. hedgehog111 Бомбалейло, бомбалейло! Корасон! Срелингем аут!
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