Беллингем выбыл на 2-3 недели. У него сильное растяжение связок голеностопа
У Джуда Беллингема диагностировано растяжение связок.
Вчера Беллингема заменили на 57-й минуте матча с «Жироной» (4:0) из-за повреждения, а сегодня «Реал» сообщил, что у полузащитника диагностировано растяжение связок левого голеностопа сильной степени тяжести.
По данным журналиста La Sexta Хосе Луиса Санчеса, Беллингем пропустит 2-3 недели.
Таким образом, Джуд, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», а также игры Ла Лиги с «Райо Вальекано», «Севильей» и «Валенсией».
Журналист Аранча Родригес пишет, что к ответному матчу против «Лейпцига», который состоится 6 марта, Беллингем должен быть готов.
В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Реал». Его статистика доступна здесь.
В таких моментах каждый и показывает своё нутро
Не надо обращать внимание на таких людей, закон бумеранга в жизни работают на 200%
Здоровье Джуд
hedgehog111
Бомбалейло, бомбалейло! Корасон! Срелингем аут!