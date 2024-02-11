Беллингем выбыл на 2-3 недели. У него сильное растяжение связок голеностопа

У Джуда Беллингема диагностировано растяжение связок.

Вчера Беллингема заменили на 57-й минуте матча с «Жироной» (4:0) из-за повреждения, а сегодня «Реал» сообщил, что у полузащитника диагностировано растяжение связок левого голеностопа сильной степени тяжести.

По данным журналиста La Sexta Хосе Луиса Санчеса, Беллингем пропустит 2-3 недели.

Таким образом, , вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против « », а также игры с « », «Севильей» и «Валенсией».

Журналист Аранча Родригес пишет, что к ответному матчу против «Лейпцига», который состоится 6 марта, Беллингем должен быть готов.

В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за « ». Его статистика доступна здесь.