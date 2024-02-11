Зайцева о допинг-деле Сочи-2014: «Никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Видно, что это дело сшито белыми нитками»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 допинг Олимпийская сборная России Матч ТВ Биатлон

Ольга Зайцева назвала сфальсифицированным допинг-дело Сочи-2014.

На Олимпийских играх 2014 года Зайцева взяла серебро в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Главное – я сама в себе уверена, что то, в чем меня обвинили – этого нет. Реально видно, что это дело сшито белыми нитками, что это придуманное, сфальсифицированное все. Просто такой период случился – я осталась крайней.

Медаль у нас никто не отобрал, у девчонок тоже на месте – никто не отбирал. Я все равно в душе знаю, что я серебряный призер Олимпийских игр. Я никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Для меня эта медаль есть, она всегда со мной. Я знаю, что я ее честно заработала, что моя команда ее честно заработала», – сказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками

Вы уже знаете, что Зайцеву лишили медали Сочи из-за соли. В суде Ольга рассказала, что ела икру, красную рыбу и даже соль ложками

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39 комментариев
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Сшито белыми нитками и посыпано белой солью, в случае Зайцевой. Другим достался коктейль Дюшес.
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Белыми солевыми нитками
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Зайцева знает о чем говорит, она на этом не один пуд соли съела
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Медаль у нас никто не отобрал, у девчонок тоже на месте" ---- Потому что у МОК и у ИБУ нет инструментов напрямую воздействовать на допингистов. А российская власть допингистов любит и не обижает: даже не забирает призовые, выплаченные из народного кармана.
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А Зайцева думала, что медаль СДЭКом попросят отправить?) кем там она себя считает, это её дело. По факту она признана виновной в нарушении АДП и лишена звания. В своем дворе при этом она может считать себя кем угодно и что угодно делать со своей медалью
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Допинг принимала, а дисквалификацию, видите ли, она не принимает...
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"Я никогда не приму, что меня дисквалифицировали". За стадией отрицания обычно следуют гнев, торг, депрессия, а потом и принятие.
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На 100 процентов уверен, что пройдет время, и в деле Зайцевой вскроются новые факты. Возможно, сами же сборницы, которые из-за неё лишились медали, всё и расскажут - нужно только время. Сейчас то понятно, молчать будут
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"это придуманное, сфальсифицированное все." --- Обамка в пробирку Зайцевой нассал? Там было два ДНК, если кто забыл.
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Ответ Valentin Efimenko
Она что соль нюхала ? П с я не знаю тонкостей , без шуток
Судя по её признанию, она жрала его ложками, но эта версия кажется булщитом, учитывая что употреблять, например, 10 грамм соли в день не самая лучшая идея
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+12
Соль 2014.
+13
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+11
Но иск заиньки к Грише в американских судах предсказуемо закончился ничем. А вообще то как всероссийская зайка регулярно с т у ч и т ботинком по трибуне в сторону США и Европы, как бы намекает, что не таким уже белыми как соль нитками.
+13
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В этом то вся соль!
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Точно белыми нитками, а не белыми дорожками?
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Клятый запад во всём виноват
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Сшито неопытным поваром, который не умеет солить?
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Главное, что вас всех оправдал Басманный суд.
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Ответ Alex Lamm
Перепись икспердов в ветке. В отличие от многих других, получивших своё заслуженно, как например Валиева. Зайцеву официально дисквалифицировали только за то, что поверили ей меньше, чем Родченкову, которого CAS посчитала более "непредвзятым".
Дисквалифицировали не за "поверили", а за избыточную соль в моче.
+7
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"Вы поймите, в этом же вся суть, вся соль так сказать. - Да при чем тут соль?" (с) "Карнавальная ночь".
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С другой стороны бессмысленно отрицать, что сильнее "эффективных менеджеров" от спорта, назначенных царём за Сочи-2014 отвечать, никто в этой истории не виноват. А МОК с ВАДА тут просто те карты разыграли, которые мы же сами им и раздали.
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+4
Ответ Valentin Efimenko
Она что соль нюхала ? П с я не знаю тонкостей , без шуток
У обвинения была примерно такая гипотеза: чистых анализов-заготовок было мало, и требовалось их разводить. Но не водой (иначе плотность мочи изменилась бы, что тоже подозрительно), а солевым раствором – тогда плотность сохранится.
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Ответ Alex Lamm
Матчи теннисистов глянь в последние пару лет, на том же АО диетолог, потом будешь рассуждать, сколько соли может профспортсмен в день съедать. Про ложки это какая-то ослица со спорца брякнула в свое время, сама она сказала, что могла и в чистом виде соль съесть, а не то, что столовой ложкой из пачки лопала.
Про соль ложками Зайцева сама сказала
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А кто у нас из допингистов признается? Все буром прут ,мол я не виноват(а).
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Ответ circassian*
Белыми солевыми нитками
Она что соль нюхала ?
П с я не знаю тонкостей , без шуток
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Ответ Dmitry Pevunov
Какая днк в моче?
В пробе Зайцевой было обнаружено ДНК двух человек.
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Надо заметить, что в деле Зайцевой было 2 правдоподобных объяснения в отличии от дела Валиевой: Избыток соли в моче объяснялся избыточным потреблением солёного, а второй ДНК - сексом, без последующих гигиенических процедур.
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Зайцева солевая
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Никогда не приму, что в 1996 году победил Ельцин на выборах , а не Зюганов
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Солевая
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Такое впечатление, что все они жрут допинг. А победит, тот кто придумает самую правдоподобную легенду, как он попал в организм.
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