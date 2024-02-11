Зайцева о допинг-деле Сочи-2014: «Никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Видно, что это дело сшито белыми нитками»

Ольга Зайцева назвала сфальсифицированным допинг-дело Сочи-2014.

На Олимпийских играх 2014 года Зайцева взяла серебро в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Главное – я сама в себе уверена, что то, в чем меня обвинили – этого нет. Реально видно, что это дело сшито белыми нитками, что это придуманное, сфальсифицированное все. Просто такой период случился – я осталась крайней.

Медаль у нас никто не отобрал, у девчонок тоже на месте – никто не отбирал. Я все равно в душе знаю, что я серебряный призер Олимпийских игр. Я никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Для меня эта медаль есть, она всегда со мной. Я знаю, что я ее честно заработала, что моя команда ее честно заработала», – сказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».

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