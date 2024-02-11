Супербоул-2024. «Канзас-Сити» сыграет с «Сан-Франциско»
12 февраля в финале НФЛ (Супербоул-2024) сыграют «Казнас-Сити» и «Сан-Франциско».
12 февраля
Парадайз, США
Канзас-Сити – Сан-Франциско – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс идет за третьим перстнем
Говорили, что ему просто повезло с командой, но в последних 2 матчах плей-офф он вместе с командой совершил камбеки, отыграв очень приличное преимущество (в полуфинале 17 очков после первой половины), и играл в самые важные моменты блестяще.
Теперь у него последнее испытание - против лучшего квотербека НФЛ сейчас (к слову, в его первом официальном матче в прошлом году он обыграл Тома Брэди). Если он его пройдет, это будет одна из самых поразительных историй в спорте, по которой гарантированно снимут фильм :) в общем, пожелаю удачи Броку Парди - андердоги тоже должны иногда выигрывать.
Сезон я как раз не пропустил, кроме большей части плей-офф, так как время начала игр было уже поздним. Но вот Супербоул под вопросом.
В понедельник есть важная встреча по работе, поэтому не факт, что получится полностью посмотреть игру. Но я постараюсь. На встречу подключусь онлайн. Всё-таки супербоул раз в году.
Жаль, симпатий ни к одному из финалистов не испытываю. Поэтому смотреть буду хохоча, болея то против одних, то против других. Проиграют Чифс — потравим Махомчика заочно. Проиграют 49 — потравим местного Эдварда.
Главное, чтобы игра была результативной. С интригой до последних секунд. И чтобы трансляция не заедала. ;)
2:30 начало. Игра Идет приблизительно 3 часа, ну вот полтора часа плюсуем и получается с 3:40-3:50 можно подключаться… и шоу посмотришь и 2 половину всю застанешь… 4 утра встать это не с 02:30 ночи до утра не спать…
Зы: про Эдварда улыбнуло )) а кто у нас на ветке ярый Вождь?
В Парди особой веры нет но защита может попробовать затащить.
Обычно супербоул в 4 часа укладывается.