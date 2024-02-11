Супербоул-2024. «Канзас-Сити» сыграет с «Сан-Франциско»

Теги Супербоул результаты НФЛ Канзас-Сити Сан-Франциско Американский футбол

12 февраля в финале НФЛ (Супербоул-2024) сыграют «Казнас-Сити» и «Сан-Франциско».

Национальная футбольная лига

Супербоул LVIII

12 февраля

Парадайз, США

Канзас-СитиСан-Франциско – 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс идет за третьим перстнем

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32 комментария
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Ответ Евгений - 79
Я совсем новичок. Но после прочтения статьи про Махоумса пожелаю ему удачи и победы в финале.
Это ты просто еще не читал статью о квотербеке Сан-Франциско, его сопернике по финалу (надеюсь, Станислав выкатит). Парень был задрафтован самым последним (262-ым) на драфте 2 года назад и казалось не имел никаких шансов на стартовый состав. С ним подписпли контракт, но он был 3-им квотербеком без особых шансов выйти на поле. Но к концу сезона оба квотера получили травмы и Броку Парди дали шанс. Он выиграл 7 игр подряд, дошел до полуфинала и там в первой же четверти получил травму руки, и Сан-Франциско без своего квотербека естественно проиграл. Он лечился полгода и не мог тренироваться. Но к августу смог поправиться, выиграл конкуренцию за место в старте и выдал один из лучших сезонов (рекорд по количеству ярдов за всю историю Сан-Франциско) и помог команде занять первое место в конференции.
Говорили, что ему просто повезло с командой, но в последних 2 матчах плей-офф он вместе с командой совершил камбеки, отыграв очень приличное преимущество (в полуфинале 17 очков после первой половины), и играл в самые важные моменты блестяще.
Теперь у него последнее испытание - против лучшего квотербека НФЛ сейчас (к слову, в его первом официальном матче в прошлом году он обыграл Тома Брэди). Если он его пройдет, это будет одна из самых поразительных историй в спорте, по которой гарантированно снимут фильм :) в общем, пожелаю удачи Броку Парди - андердоги тоже должны иногда выигрывать.
+34
-1
+33
Вот уже год, как я подсел на американский футбол! За год успел пересмотреть кучу классных матчей из прошлого - какой же это охренительный вид спорта! До встречи завтра и всем приятного просмотра 😊
+17
-3
+14
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан.

Сезон я как раз не пропустил, кроме большей части плей-офф, так как время начала игр было уже поздним. Но вот Супербоул под вопросом.

В понедельник есть важная встреча по работе, поэтому не факт, что получится полностью посмотреть игру. Но я постараюсь. На встречу подключусь онлайн. Всё-таки супербоул раз в году.

Жаль, симпатий ни к одному из финалистов не испытываю. Поэтому смотреть буду хохоча, болея то против одних, то против других. Проиграют Чифс — потравим Махомчика заочно. Проиграют 49 — потравим местного Эдварда.

Главное, чтобы игра была результативной. С интригой до последних секунд. И чтобы трансляция не заедала. ;)
+12
-2
+10
Брок Парди, спаси нас🙏 как же надоели эти Чифс
+12
-4
+8
За сан-фран! 💪🏾
+6
-1
+5
Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Это ты просто еще не читал статью о квотербеке Сан-Франциско, его сопернике по финалу (надеюсь, Станислав выкатит). Парень был задрафтован самым последним (262-ым) на драфте 2 года назад и казалось не имел никаких шансов на стартовый состав. С ним подписпли контракт, но он был 3-им квотербеком без особых шансов выйти на поле. Но к концу сезона оба квотера получили травмы и Броку Парди дали шанс. Он выиграл 7 игр подряд, дошел до полуфинала и там в первой же четверти получил травму руки, и Сан-Франциско без своего квотербека естественно проиграл. Он лечился полгода и не мог тренироваться. Но к августу смог поправиться, выиграл конкуренцию за место в старте и выдал один из лучших сезонов (рекорд по количеству ярдов за всю историю Сан-Франциско) и помог команде занять первое место в конференции. Говорили, что ему просто повезло с командой, но в последних 2 матчах плей-офф он вместе с командой совершил камбеки, отыграв очень приличное преимущество (в полуфинале 17 очков после первой половины), и играл в самые важные моменты блестяще. Теперь у него последнее испытание - против лучшего квотербека НФЛ сейчас (к слову, в его первом официальном матче в прошлом году он обыграл Тома Брэди). Если он его пройдет, это будет одна из самых поразительных историй в спорте, по которой гарантированно снимут фильм :) в общем, пожелаю удачи Броку Парди - андердоги тоже должны иногда выигрывать.
Так то у букмекеров андердогом идëт именно Патрик Махоумс
+5
-1
+4
За овертайм!
+6
-2
+4
Ответ Drob003
Так то у букмекеров андердогом идëт именно Патрик Махоумс
Махоумс - это не Чифс в целом, а Чифс - это не только Махоумс. Сейчас, пожалуй, нет более сильного квотера именно на супербоул.
+3
0
+3
Ответ Starki92
За овертайм!
И послематчевые филд-голы
+3
0
+3
Я совсем новичок. Но после прочтения статьи про Махоумса пожелаю ему удачи и победы в финале.
+5
-2
+3
Канзас выигрывал в прошлом году, а Сан-Франциско ещё в 1994. Поэтому за 49
+2
0
+2
Ответ mxsergeev
Вот уже год, как я подсел на американский футбол! За год успел пересмотреть кучу классных матчей из прошлого - какой же это охренительный вид спорта! До встречи завтра и всем приятного просмотра 😊
Рады приветствовать новичков. Для еще большего погружения, рекомендую со следующего сезона играть в фентези. Прокачаешь знания по скилл-позициям всех команд невероятно быстро
+4
-2
+2
Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Это ты просто еще не читал статью о квотербеке Сан-Франциско, его сопернике по финалу (надеюсь, Станислав выкатит). Парень был задрафтован самым последним (262-ым) на драфте 2 года назад и казалось не имел никаких шансов на стартовый состав. С ним подписпли контракт, но он был 3-им квотербеком без особых шансов выйти на поле. Но к концу сезона оба квотера получили травмы и Броку Парди дали шанс. Он выиграл 7 игр подряд, дошел до полуфинала и там в первой же четверти получил травму руки, и Сан-Франциско без своего квотербека естественно проиграл. Он лечился полгода и не мог тренироваться. Но к августу смог поправиться, выиграл конкуренцию за место в старте и выдал один из лучших сезонов (рекорд по количеству ярдов за всю историю Сан-Франциско) и помог команде занять первое место в конференции. Говорили, что ему просто повезло с командой, но в последних 2 матчах плей-офф он вместе с командой совершил камбеки, отыграв очень приличное преимущество (в полуфинале 17 очков после первой половины), и играл в самые важные моменты блестяще. Теперь у него последнее испытание - против лучшего квотербека НФЛ сейчас (к слову, в его первом официальном матче в прошлом году он обыграл Тома Брэди). Если он его пройдет, это будет одна из самых поразительных историй в спорте, по которой гарантированно снимут фильм :) в общем, пожелаю удачи Броку Парди - андердоги тоже должны иногда выигрывать.
Хороший превью игры. ;)
+2
0
+2
Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Это ты просто еще не читал статью о квотербеке Сан-Франциско, его сопернике по финалу (надеюсь, Станислав выкатит). Парень был задрафтован самым последним (262-ым) на драфте 2 года назад и казалось не имел никаких шансов на стартовый состав. С ним подписпли контракт, но он был 3-им квотербеком без особых шансов выйти на поле. Но к концу сезона оба квотера получили травмы и Броку Парди дали шанс. Он выиграл 7 игр подряд, дошел до полуфинала и там в первой же четверти получил травму руки, и Сан-Франциско без своего квотербека естественно проиграл. Он лечился полгода и не мог тренироваться. Но к августу смог поправиться, выиграл конкуренцию за место в старте и выдал один из лучших сезонов (рекорд по количеству ярдов за всю историю Сан-Франциско) и помог команде занять первое место в конференции. Говорили, что ему просто повезло с командой, но в последних 2 матчах плей-офф он вместе с командой совершил камбеки, отыграв очень приличное преимущество (в полуфинале 17 очков после первой половины), и играл в самые важные моменты блестяще. Теперь у него последнее испытание - против лучшего квотербека НФЛ сейчас (к слову, в его первом официальном матче в прошлом году он обыграл Тома Брэди). Если он его пройдет, это будет одна из самых поразительных историй в спорте, по которой гарантированно снимут фильм :) в общем, пожелаю удачи Броку Парди - андердоги тоже должны иногда выигрывать.
Спасибо за интересную информацию. С удовольствием бы прочитал если будет такая статья.
+2
0
+2
За Чифс! За Патрика, за Энди, за всю великолепную бригаду.
+7
-6
+1
Ответ Nike of FW
Буду за 49х -надоели чифс.
Свободное дело)
+1
0
+1
Ответ pot-man
Плюс 10 минут от начала, 30 минут на хав-тайм шов, ну и 20 минут на церемонию награждения. Вот и 4ч …
У меня немножко рассосалось с расписанием в понедельник. Постараюсь целиком посмотреть. ;)
+1
0
+1
Ответ vzi
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан. Сезон я как раз не пропустил, кроме большей части плей-офф, так как время начала игр было уже поздним. Но вот Супербоул под вопросом. В понедельник есть важная встреча по работе, поэтому не факт, что получится полностью посмотреть игру. Но я постараюсь. На встречу подключусь онлайн. Всё-таки супербоул раз в году. Жаль, симпатий ни к одному из финалистов не испытываю. Поэтому смотреть буду хохоча, болея то против одних, то против других. Проиграют Чифс — потравим Махомчика заочно. Проиграют 49 — потравим местного Эдварда. Главное, чтобы игра была результативной. С интригой до последних секунд. И чтобы трансляция не заедала. ;)
Можно смотреть с халф-тайм шов… я уже пару лет как для себя такой тайминг выбрал.

2:30 начало. Игра Идет приблизительно 3 часа, ну вот полтора часа плюсуем и получается с 3:40-3:50 можно подключаться… и шоу посмотришь и 2 половину всю застанешь… 4 утра встать это не с 02:30 ночи до утра не спать…

Зы: про Эдварда улыбнуло )) а кто у нас на ветке ярый Вождь?
+1
0
+1
Душой я за СанФран, но мозгами, логикой и просто разумом за Канзас
+5
-4
+1
Пока не появился Эдичка вперед СФ штоле!

В Парди особой веры нет но защита может попробовать затащить.
+2
-1
+1
Ответ Валентин и ыч
Махоумс - это не Чифс в целом, а Чифс - это не только Махоумс. Сейчас, пожалуй, нет более сильного квотера именно на супербоул.
В их прошлой катке он знатно перевернул игру в 3-й четверти. Летели вроде 2ТД.
0
0
0
Ответ pot-man
Можно смотреть с халф-тайм шов… я уже пару лет как для себя такой тайминг выбрал. 2:30 начало. Игра Идет приблизительно 3 часа, ну вот полтора часа плюсуем и получается с 3:40-3:50 можно подключаться… и шоу посмотришь и 2 половину всю застанешь… 4 утра встать это не с 02:30 ночи до утра не спать… Зы: про Эдварда улыбнуло )) а кто у нас на ветке ярый Вождь?
Супербоул со всеми церемониями 4 часа идет.
0
0
0
Ответ vzi
Супербоул со всеми церемониями 4 часа идет.
Плюс 10 минут от начала, 30 минут на хав-тайм шов, ну и 20 минут на церемонию награждения. Вот и 4ч …
0
0
0
Ответ vzi
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан. Сезон я как раз не пропустил, кроме большей части плей-офф, так как время начала игр было уже поздним. Но вот Супербоул под вопросом. В понедельник есть важная встреча по работе, поэтому не факт, что получится полностью посмотреть игру. Но я постараюсь. На встречу подключусь онлайн. Всё-таки супербоул раз в году. Жаль, симпатий ни к одному из финалистов не испытываю. Поэтому смотреть буду хохоча, болея то против одних, то против других. Проиграют Чифс — потравим Махомчика заочно. Проиграют 49 — потравим местного Эдварда. Главное, чтобы игра была результативной. С интригой до последних секунд. И чтобы трансляция не заедала. ;)
Буду за 49х -надоели чифс.
+1
-1
0
Буду стареть вместе с Махоумсом в погоне за Брэди! За третий Ломбарди и третий Superbowl MVP.
+3
-3
0
Ответ pot-man
Можно смотреть с халф-тайм шов… я уже пару лет как для себя такой тайминг выбрал. 2:30 начало. Игра Идет приблизительно 3 часа, ну вот полтора часа плюсуем и получается с 3:40-3:50 можно подключаться… и шоу посмотришь и 2 половину всю застанешь… 4 утра встать это не с 02:30 ночи до утра не спать… Зы: про Эдварда улыбнуло )) а кто у нас на ветке ярый Вождь?
За Чифс болеет Liu Hai, ниже есть его коммент.
0
0
0
Ответ vzi
За Чифс болеет Liu Hai, ниже есть его коммент.
Так же оголтело как Эдвард?
0
0
0
Ответ pot-man
Так же оголтело как Эдвард?
Вроде нет )
+1
-1
0
Ответ vzi
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан. Сезон я как раз не пропустил, кроме большей части плей-офф, так как время начала игр было уже поздним. Но вот Супербоул под вопросом. В понедельник есть важная встреча по работе, поэтому не факт, что получится полностью посмотреть игру. Но я постараюсь. На встречу подключусь онлайн. Всё-таки супербоул раз в году. Жаль, симпатий ни к одному из финалистов не испытываю. Поэтому смотреть буду хохоча, болея то против одних, то против других. Проиграют Чифс — потравим Махомчика заочно. Проиграют 49 — потравим местного Эдварда. Главное, чтобы игра была результативной. С интригой до последних секунд. И чтобы трансляция не заедала. ;)
да там церемония открытия будет идти часа полтора плюс уйма коммерческих пауз, думаю часам к семи утра матч закончится, не раньше
0
0
0
Ответ juki_puki
да там церемония открытия будет идти часа полтора плюс уйма коммерческих пауз, думаю часам к семи утра матч закончится, не раньше
Открытие обычно минут 20-30.
Обычно супербоул в 4 часа укладывается.
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