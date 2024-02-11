❄️ Лыжи. Кубок мира. Гульберг выиграл классический масс-старт на 20 км, Клэбо – 2-й, Стенсхаген – 3-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Австрии масс-старт (жен) Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Харальд Амундсен Эрик Валнес Фридрих Мох Вильям Поромаа Уго Лапалю Мика Фермойлен Лыжи

Пол Гульберг победил в масс-старте классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

20 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 22:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

5. Фридрих Мох (Германия)

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Эрик Валнес (Норвегия)

13. Вильям Поромаа (Швеция)

14. Калле Халварссон (Швеция)

15. Йенс Бурман (Швеция)

19. Федерико Пеллегрино (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе

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112 комментариев
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Ответ Йенс Мустерманн
Местный любимчик Крюгер шестой из норвежцев. Крюгер должен был бежать классический марафон в Планице (с) 🤣
Не позорься
На 50 он бы свалил в закат поэтому его и не поставили
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+7
Гооолберг старина!!! А так конечно позор норговским стайерам, никто не дёрнулся даже. Амундсен напялил майку и превратился в типичного рюкзака. Внук бесячий ваще.
+7
0
+7
Ответ Грюденфельдер
Были любители в прошлом году в том числе Мустерман поговорить о том что Тонсет и Ниенге топовые классисты и Крюгер не заслуживал бега на 50км. Ниенге кроме Руки пока особо ничего не выдал , Тенсет вообще как то средне проводит сезон. Думаю сегодня у них есть шанс показать себя какие они классисты и хоть попытаться оторваться от Амундсена а тем болле Клебо с Вальнесом и Гульбергом. Крюгер показал на 15 км свой класс, теперь их очередь. Впереди ещё Лахти но там трасса простая. Конечно увенчает все Холменколлен , где сойдутся все.
Крюгер в прекрасной форме, может покажет сегодня средний палец тем, кто не поставил его на 50 км)
+7
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+6
Голберг, хорош!!
+6
0
+6
женские лыжи в этом сезоне намного круче имхо.
и конкуренция между разными командами более острая.
и сами женщины с большей страстью бегут,
и исход непредсказуемый,

а тут как-то буднично всё.
нет бойцов
+6
-1
+5
Пол Голберг спаситель лыж x2
+6
-1
+5
Голберг второй раз Клэбо наказывает
+5
0
+5
Были любители в прошлом году в том числе Мустерман поговорить о том что Тонсет и Ниенге топовые классисты и Крюгер не заслуживал бега на 50км. Ниенге кроме Руки пока особо ничего не выдал , Тенсет вообще как то средне проводит сезон. Думаю сегодня у них есть шанс показать себя какие они классисты и хоть попытаться оторваться от Амундсена а тем болле Клебо с Вальнесом и Гульбергом. Крюгер показал на 15 км свой класс, теперь их очередь. Впереди ещё Лахти но там трасса простая. Конечно увенчает все Холменколлен , где сойдутся все.
+6
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+4
Не, ну Голбергу уважание, конечно!
+4
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Крюгеру бы ещë десяточку... Мож и убëг бы.
+3
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🤣🤣🤣
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Знатно Внука наказали, Голберг красава 👍👊🤟
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Немножко укатали-таки звездуна, не смог дожать) Рад за лысого. Ну и Амундсен молодец, набрал свой мешок очков, отрыв в тотале в порядке более-менее.
+3
0
+3
Привет от Голберга вечно второму.
+6
-3
+3
Лол, дед опять короля нахлобучил) Где-то я уже это видел.
+4
-1
+3
Однако,лысый выдал финиш! Ого-го!
+3
0
+3
Лысый крут. Мощно зарешал.
+3
0
+3
Ответ heivani
Куча претендентов на пьедестал.Кто будет - хрен угадаешь.
Ну одного по такой гонке на 99% можно назвать
+3
0
+3
Гулберг - красавелло.
Нокаутом выиграл.
Красиво
+4
-1
+3
С детства за Крюгера.
+3
0
+3
Нисканена нет, а без него трудно найти ещё кого-то, кто может стать классическим Крюгером.
+3
0
+3
Спасибо,Пол 2😂🔥
+4
-1
+3
Ошиблись вы,господа комментаторы.Списав Голберга незадолго до финиша .
+2
0
+2
ну что, есть кто с яйцами, рывок будет?
+2
0
+2
Внука на финишной прямой обставили, вот дела.)
+3
-1
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Хваленые классисты Нунгет и ко слили Крюгеру
+2
0
+2
Клебо финиш продул, да ладно!?
+2
0
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Так и дойдут походу
+2
0
+2
15км, Пеллегрино в пятерке классикой. Ну что за дно(
+5
-3
+2
Мустерман выходи !😄
+2
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