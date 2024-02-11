❄️ Лыжи. Кубок мира. Гульберг выиграл классический масс-старт на 20 км, Клэбо – 2-й, Стенсхаген – 3-й

Пол Гульберг победил в масс-старте классикой на Кубке мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

20 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 22:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

5. Фридрих Мох (Германия)

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Эрик Валнес (Норвегия)

13. Вильям Поромаа (Швеция)

14. Калле Халварссон (Швеция)

15. Йенс Бурман (Швеция)

19. Федерико Пеллегрино (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе