Игроки академии «Крыльев Советов» ногами разбили стекло автомобиля участника СВО и записали это на видео. Они извинились, клуб ищет владельца машины, чтобы возместить ущерб

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия детский футбол соцсети Футбол

Футболисты академии «Крыльев Советов» повредили автомобиль.

Сегодня в сети распространилось видео с участием воспитанников академии «Крыльев Советов» 2009 года рождения. На нем подростки, одетые в форму самарского клуба, ногами выбивают стекло легковой машины, припаркованной возле стадиона «Металлург» в Самаре.

Как сообщает «КП Самара», видео, записанное подругой футболистов, было выложено в интернет намеренно. Нарушители дали показания в отделе полиции вместе с родителями. Руководство академии «Крыльев Советов» готово возместить нанесенный ущерб и в настоящее время ищет владельца автомобиля.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, машина принадлежит участнику СВО и много месяцев стояла на месте. На фото она практически целиком занесена снегом.

Впоследствии нарушители записали видео с извинениями.

«Мы приносим свои извинения за инцидент, произошедший 10 февраля. Наше поведение считаем недопустимым и несоответствующим. Хотим попросить прощения у руководства академии «Крыльев Советов», родителей и хозяина автомобиля за наш недопустимый поступок. Считаем, что наше поведение было глупым и необдуманным. Такого больше не повторится», – говорится в ролике, опубликованном в телеграм-канале академии.

60 комментариев
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А какой контекст? Просто разбили рандомную тачку? Тогда они просто дебилы. Если иной-к дебилизму можно будет приплюсовать еще диагнозов
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Отчислить! И пусть менты разбираются. Не место в спорте таким дебилам.
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Попали в девятку
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Ответ Alexandr Bychkov
А какой контекст? Просто разбили рандомную тачку? Тогда они просто дебилы. Если иной-к дебилизму можно будет приплюсовать еще диагнозов
Скорее всего была рандомная тачка.
Какой контекст? отсутствие мозгов.
Плюс дети сами по себе злые.
+29
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+28
Не клуб должен возместить ущерб, а они и их родители. Чтобы думали головой и не ждали, что за них потом решат все проблемы.
+25
0
+25
Чушпаны малолетние
+24
-6
+18
Ответ Alexandr Bychkov
А какой контекст? Просто разбили рандомную тачку? Тогда они просто дебилы. Если иной-к дебилизму можно будет приплюсовать еще диагнозов
Да, там стояла машина, снегом заваленная. И просто стали ее дубасить
+15
-1
+14
Ногами били - тренировались
+12
0
+12
Маленькие с.чата, в жизни грамм пользы не принесли, но добро ломать научились.. На исправительные работы ...юшат.
+11
-2
+9
Где-то играют Холланд, Мбаппе, Беллингем, Гюлер, Роке, Слживич, Эчеверри, Тель, Мусиала и т.д., а кто-то херачит машины на улицы.
+9
-2
+7
Крутые пацаны
Набутыливание
Извинения
+12
-6
+6
Ответ Jovana Jovičić
Где-то играют Холланд, Мбаппе, Беллингем, Гюлер, Роке, Слживич, Эчеверри, Тель, Мусиала и т.д., а кто-то херачит машины на улицы.
Там за Арсенал в АПЛ сегодня на 20 мин вышел (и хорошо) отыграть 16летний Нванери, а в прошлом году стал самым молодым игроком АПЛ за всю историю.
А этим пацанам светит максимум медиалига к 25-26
+7
-1
+6
Ответ Spartakus1984
Это называется молодсть и дурь в глове)).ЧТо то подобное наврено в юности было со многими.Так что не будем их судить строго,думаю и атк получат наказание.Владельцу атво терпения и пусть по больше просит компенсации заслуженной)).
Если такое было со многими в юности, то сочувствую. Никогда не было желания запрыгнуть на чью-то тачку и прыгать, да и вообще разбивать, громить или еще каким вандализмом заниматься. Вот мелкие пакости скорее всего были у многих, но то что сделали эти дэбилы - вряд ли было у многих
+6
0
+6
Похоже, что продвинутый Минкультом дебильный сериал про пацанов, набирает обороты. А власть надеялась на обратный результат.Все , как обычно.
+14
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+6
Ответ AlKRD
Отправьте их на СВО
Кровожадный упырь.
А вообще забавно и симптоматично звучит: в качестве наказания отправлять "родину защищать"
+6
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+5
Ответ JUGASHVILI
если это не дичь, то что тогда дичь? это уже Кафка.
Эм, ну как бы это совсем не дичь по сравнению с многим другим, происходящим вокруг нас)
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Таким дорога только в медийное овно.
А до этого отчислить и строго по закону
+5
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+4
Ответ Spartakus1984
Это называется молодсть и дурь в глове)).ЧТо то подобное наврено в юности было со многими.Так что не будем их судить строго,думаю и атк получат наказание.Владельцу атво терпения и пусть по больше просит компенсации заслуженной)).
Контекста конечно мало, но если они просто разбивают чужую машину, то это диагноз и у кого в юности такое было, желаю тоже к специалисту обратиться, если уже не поздно)
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Ответ cab
Отчислить! И пусть менты разбираются. Не место в спорте таким дебилам.
Вот именно , отчислить! И деньги с родителей , а не с академии
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Ответ Alexandr Bychkov
А какой контекст? Просто разбили рандомную тачку? Тогда они просто дебилы. Если иной-к дебилизму можно будет приплюсовать еще диагнозов
какая разница какой контекст? ты реально думаешь что извинились искренне? за них всё заплатят, их никто не выгнал. уголовная статья была? была. понятно что не посадят за это, но безнаказанность им в головах поражена. а то что их родители получили это когда то кому то что-то в голове менялось? нет. это пример современных подростков. вот заберите их телефоны и ими расплатиться (продав и на эти деньги возместить ущерб). тогда они будут понимать что они должны платить. а так ничего.
+8
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+4
Зачем олигофренов выращивать в академии. (Не берем во внимание СВО, видимо тут просто случай).На мороз дегенератов, пусть родители занимаются
+4
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А вот интересно, окажись машина НЕ участника СВО, этих олигофренов кто-нибудь заставил бы делать такие скорбные лица для камеры?
+5
-2
+3
Какие лишенные интеллекта лица
+3
0
+3
Ответ cab
Отчислить! И пусть менты разбираются. Не место в спорте таким дебилам.
Да как так же? Ребятульки хорошие, речь вон какую состряпали. "Наше поведение недопустимо, но мы его допустили"(с)
+3
0
+3
если это не дичь, то что тогда дичь?
это уже Кафка.
+3
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Ответ AlKRD
Отправьте их на СВО
2009 года рождения, ну да школоты там ток не хватает 🤣
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тут должен быть кадр из фильма Джентельмены))
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Откуда вообще такие мысли в башенках вырисовываются…?
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Сашка и Пашка их кумиры.
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Ответ Spartakus1984
Это называется молодсть и дурь в глове)).ЧТо то подобное наврено в юности было со многими.Так что не будем их судить строго,думаю и атк получат наказание.Владельцу атво терпения и пусть по больше просит компенсации заслуженной)).
Как пишут самарские интернет -ресурсы, владелец сейчас на СВО, поэтому тачка была завалена снегом. В том числе и из-за этого резонанс такой, другое дело, что машина была не на стоянке или в гараже, но там может быть ряд причин почему она припаркована возле тротуара.
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