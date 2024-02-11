Игроки академии «Крыльев Советов» ногами разбили стекло автомобиля участника СВО и записали это на видео. Они извинились, клуб ищет владельца машины, чтобы возместить ущерб
Футболисты академии «Крыльев Советов» повредили автомобиль.
Сегодня в сети распространилось видео с участием воспитанников академии «Крыльев Советов» 2009 года рождения. На нем подростки, одетые в форму самарского клуба, ногами выбивают стекло легковой машины, припаркованной возле стадиона «Металлург» в Самаре.
Как сообщает «КП Самара», видео, записанное подругой футболистов, было выложено в интернет намеренно. Нарушители дали показания в отделе полиции вместе с родителями. Руководство академии «Крыльев Советов» готово возместить нанесенный ущерб и в настоящее время ищет владельца автомобиля.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, машина принадлежит участнику СВО и много месяцев стояла на месте. На фото она практически целиком занесена снегом.
Впоследствии нарушители записали видео с извинениями.
«Мы приносим свои извинения за инцидент, произошедший 10 февраля. Наше поведение считаем недопустимым и несоответствующим. Хотим попросить прощения у руководства академии «Крыльев Советов», родителей и хозяина автомобиля за наш недопустимый поступок. Считаем, что наше поведение было глупым и необдуманным. Такого больше не повторится», – говорится в ролике, опубликованном в телеграм-канале академии.
Какой контекст? отсутствие мозгов.
Плюс дети сами по себе злые.
Набутыливание
Извинения
А этим пацанам светит максимум медиалига к 25-26
А вообще забавно и симптоматично звучит: в качестве наказания отправлять "родину защищать"
А до этого отчислить и строго по закону
это уже Кафка.