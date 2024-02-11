«Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Црвены Звезды» принесли десятки флагов России на матч и спели песню на мотив «Калинки»

Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс, связанный с Россией.

В начале второго тайма матча 20-го тура чемпионата Сербии против « » (2:1) болельщики « » подняли десятки флагов России, спели песню на мотив «Калинки», а также скандировали «Русские и сербы – братья навек!»

Фото: t.me/Doksezemlja_okosuncakrece

Сборные России и Сербии сыграют в марте в Москве.