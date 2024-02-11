«Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Црвены Звезды» принесли десятки флагов России на матч и спели песню на мотив «Калинки»
Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс, связанный с Россией.
В начале второго тайма матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Вождоваца» (2:1) болельщики «Црвены Звезды» подняли десятки флагов России, спели песню на мотив «Калинки», а также скандировали «Русские и сербы – братья навек!»
Фото: t.me/Doksezemlja_okosuncakrece
Сборные России и Сербии сыграют в марте в Москве.
Того самого НАТО, которое в 1999 бомбило Белград 🤔
Дружба народов не равно дружбе президентов и государств (Привет Тито и Сталину)
Вместо того, что бы признать свершившийся факт развала Югославии(в результате внутренних причин), зачем-то устраивал кровопролитные войны, и показал себя абсолютно не договороспособным.
Тогда ещё внешняя политика была более-менее вменяемая, "вставание с колен" пошло несколько поздней.