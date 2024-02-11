«Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Црвены Звезды» принесли десятки флагов России на матч и спели песню на мотив «Калинки»

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Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс, связанный с Россией.

В начале второго тайма матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Вождоваца» (2:1) болельщики «Црвены Звезды» подняли десятки флагов России, спели песню на мотив «Калинки», а также скандировали «Русские и сербы – братья навек!»

Фото: t.me/Doksezemlja_okosuncakrece

Сборные России и Сербии сыграют в марте в Москве.

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126 комментариев
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Вижу, как вы страдаете в Эстонии. Сосед вероломно заставляет на русское СМИ работать.
+98
-14
+84
Красиво !
+87
-13
+74
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Прнкрасно граничим ( Беларусь ). Нацизмом не увлекаемся
+80
-17
+63
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вижу, как вы страдаете в Эстонии. Сосед вероломно заставляет на русское СМИ работать.
Удивительный этот новиков. Как же ему тяжело работать и зарабатывать на русских. Мучается,может освободить уже его?
+52
-6
+46
Сербы братушки ❤
+60
-23
+37
Не торопились с новостью
+40
-8
+32
Наконец-то спортс услышал комментарий))
+35
-8
+27
Ответ Назар Игорь
Последний оплот России в Европе. И это несмотря на то что в 1999 году алкоголик Элькин не поддержал Сербию когда еë утюжили натовские ВВС.
Разворот Примакова над Атлантикой, признание преступлений НАТО в Госдуме, бросок на Приштину. Были силы, которые поддержали , как могли. Можно ли было от страны, у которой внутри нестабильность, которая пережила геополитическую катастрофу ожидать большего🤷‍♂️ Но те маленькие моменты и стали фундаментом будущего. Ответы становятся жестче.
+38
-13
+25
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Удивительный этот новиков. Как же ему тяжело работать и зарабатывать на русских. Мучается,может освободить уже его?
Удивительный в своем лицемерии персонаж
+29
-5
+24
Братушки, пока Евросоюз бабло не покажет 🤣
+37
-18
+19
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Адекватные украинцы и остаются таковыми, а не те, у как из бандера герой)
+24
-7
+17
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Удивительный этот новиков. Как же ему тяжело работать и зарабатывать на русских. Мучается,может освободить уже его?
А кто клубнику будет в Польше собирать? Пусть сидит на грядке.
+19
-5
+14
Ответ Никита Алексеев
Не торопились с новостью
ждали опровержения до последнего)))
+21
-8
+13
Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
а на кого напали вначале 21ого века, что бы Сербам нужно было вступаться?
+16
-3
+13
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Что было бы по-другому?) В отличии от других, эти народы, Россия и Сербия,умеют дружить и хранить дружбу несмотря ни на что)
+21
-8
+13
Наконец-то пост прошел проверку и Дудь через не могу дал добро опубликовать.
+32
-21
+11
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вижу, как вы страдаете в Эстонии. Сосед вероломно заставляет на русское СМИ работать.
Игорек запретил многим оставлять ему комменты.))Нежная натура он. Но передайте ему,что все было бы по другому, если бы кое кто к границам России не захотел притащить их теневого врага в лице США. Пожинают теперь ’’плоды’’ своего предательства и выпрашивают помощи у всего мира.
+13
-5
+8
Ответ Гномович!
Наконец-то пост прошел проверку и Дудь через не могу дал добро опубликовать.
Там и без Дудя сидит "либеральная" мишпуха
+8
-1
+7
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Удивительный этот новиков. Как же ему тяжело работать и зарабатывать на русских. Мучается,может освободить уже его?
Да давно пора. Или же по примеру его родины по демократичному заставить публично извинится за действия и политику своей страны. Все как там принято.
+10
-3
+7
Ответ Гномович!
Наконец-то пост прошел проверку и Дудь через не могу дал добро опубликовать.
Он уже давно не главред
+9
-3
+6
Тут не упомянуто, но они выложили из цветов эмблему Спартака (очень красиво).
+10
-5
+5
Ответ Алекс 777
Комментарий скрыт
хотя бы за то, что ты славяне через "О" написал
+5
0
+5
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Удивительный этот новиков. Как же ему тяжело работать и зарабатывать на русских. Мучается,может освободить уже его?
Вымирающая и никому ненужная Прибалтика рано или поздно войдет в состав России. Это неизбежно и вполне себе перспектива ближайшего времени. 😁
+11
-7
+4
Ответ Назар Игорь
Последний оплот России в Европе. И это несмотря на то что в 1999 году алкоголик Элькин не поддержал Сербию когда еë утюжили натовские ВВС.
"утюжили"... а где модно посмотреть в ноль заутюжиный Белград , ну такие фотографии как Мариуполь , Бахмут , Грозный?
+13
-9
+4
вижу "Игорь Новиков"-ставлю "минус"
+6
-2
+4
Ответ Benjamin
Братушки, пока Евросоюз бабло не покажет 🤣
Пару дней назад Путин в интервью Карлсону рассказывал, что в 2000 году спрашивал Клинтона о вступлении в НАТО. Легко гуглится.
Того самого НАТО, которое в 1999 бомбило Белград 🤔

Дружба народов не равно дружбе президентов и государств (Привет Тито и Сталину)
+4
0
+4
Фото ни о чём, посмотрите видео, весь стадион поёт, очень впечатляюще!
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0
+3
Ответ Vladislav Zhalobkevich
А с чего России надо было вписываться за полного неадеквата по фамилии Милошевич? Вот с какого перепуга? Вместо того, что бы признать свершившийся факт развала Югославии(в результате внутренних причин), зачем-то устраивал кровопролитные войны, и показал себя абсолютно не договороспособным. Тогда ещё внешняя политика была более-менее вменяемая, "вставание с колен" пошло несколько поздней.
а когда хорваты напали на Боснию то другое же да? не могли хорваты просто так напасть на Боснию. И интересно почему такой плохой Милошевич напал на Хорватию и Боснию? то что в Боснии и Хорватии оставались целые области населённые сербами которых начали геноцидить мы помолчим.
+4
-1
+3
Ответ Spartakus1984
Ума палата, это не про Игоря)).
Заметила уже)) Методичка у них там одна на всех по всей видимости 😊
+6
-3
+3
Ответ Назар Игорь
Последний оплот России в Европе. И это несмотря на то что в 1999 году алкоголик Элькин не поддержал Сербию когда еë утюжили натовские ВВС.
А с чего России надо было вписываться за полного неадеквата по фамилии Милошевич? Вот с какого перепуга?
Вместо того, что бы признать свершившийся факт развала Югославии(в результате внутренних причин), зачем-то устраивал кровопролитные войны, и показал себя абсолютно не договороспособным.
Тогда ещё внешняя политика была более-менее вменяемая, "вставание с колен" пошло несколько поздней.
+5
-3
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