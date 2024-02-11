«Барселона» – «Гранада». 2:1 – Ямаль забил. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Ла Лига Гранада онлайны Футбол

«Барселона» принимает «Гранаду» в 24-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Барселона – Гранада 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 14 Ямаль.
Барселонатер Стеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, де Йонг, Педри, Ямаль, Левандовски.
ГранадаБаталья, Рикард Санчес, Микель, Рубио, Мауасса, Пельистри, Мелендо, Гумбау, Руис, Онгла, Узуни.

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38 комментариев
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Ждём от Барселоны победы , но можно ожидать любого результата . Вперёд- болельщики с вами !
+9
-2
+7
Удачи Барселоне! Нельзя отпускать далеко Реал и нужно сокращать отрыв от Жироны!
+13
-7
+6
Надо выигрывать Гранаду, Барсе - только победа!
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+6
Тер Штеген в рамке - отличная новость !
Надеюсь, сегодня проведет сухой матч и привнесет спокойствие обороне )
+6
0
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Удачи Барселоне и без травм самое главное. Радует присутствие Тер Штегена и Рафиньи в составе. Надеюсь с возвращением Марка закончим пропускать в таких количествах. Всё же когда капитан в строю,то и оборона играет намного увереннее. Сегодня надо побеждать и сокращать отставание от Жироны. От Левандовски жду голов,а от Штегена сухаря.
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Ответ Angelok2012
Комментарий удален пользователем
Удалишь опять?)
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Ответ Iamliam
Если судьи не будут тупить как в 80% матчей Барсы в этом сезоне, то с этой Гранадой не должно быть проблем.
Тем более, Бавария купила у них Сарагосу, который в первом круге забивал Барсе)
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Ответ Zemanuha
Комментарий скрыт
Не, но часто бывает такое, что судья принимает спорные решения не в пользу Барселоны.
+6
-3
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Канселу конфетка.))
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+3
Гранада для Барсы прямо камень преткновения: уже 4 матча не могут выиграть. Да и сегодняшний матч не обещает быть.
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Ответ Angelok2012
Голлллллл все отлично🥴
Хорошо,что потёр вчерашние комменты,а то смешно было б почитать)
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2-1?
1-0 же
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Гооооол! Шикарно разыграли! Отличная передача на Ламина и юнец всё сделал чётко!
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Очень рад за Ямала, красава!
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Опять на Окко проблемы с трансляцией.Звук и комментатор отстают от картинки.
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Классная атака, классный гол 😎
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Донкед
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Ламиииииииин !

Но как открылся и подал на дальнюю Канселу )
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Красиво Левандовски сыграл, жаль, гол не получился!
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Отличная комбинация, шикарный гол!
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Топ. Не буду переобуваться насчет Ямала 😁 а то сглажу еще )))
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Комментарий удален пользователем
Ну в принципе судя по началу матча раскладной соперник, можно хоть сегодня расслабиться и не переживать за результат. Валидол все равно рядом, так, на всякий случай.
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Ответ & Co1366
Надо выигрывать Гранаду, Барсе - только победа!
А смысл уже от этого, 2-4 место как-то без разницы для такого клуба как Барселона
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Интересно посмотреть на связку Иньиго-Кубарси. Тем более Араухо в последних матчах был не в лучшей форме.
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Барселоне только победа!
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Ответ Angelok2012
Комментарий удален пользователем
Здрасьте) Не по канонам как-то) Ты же должен копировать сообщения)
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Ну, как бээ... должны Гранаду сделать, если им честь клуба дорога.
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Ответ falkao2013
Опять на Окко проблемы с трансляцией.Звук и комментатор отстают от картинки.
Просто в европе футбол слишком быстрый)
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Комментарий удален пользователем
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