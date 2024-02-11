«Барселона» – «Гранада». 2:1 – Ямаль забил. Онлайн-трансляция
«Барселона» принимает «Гранаду» в 24-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Гол:
- 1:0 – 14 Ямаль.
-
Барселона –
тер Стеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, де Йонг, Педри, Ямаль, Левандовски.
Надеюсь, сегодня проведет сухой матч и привнесет спокойствие обороне )
1-0 же
Но как открылся и подал на дальнюю Канселу )