«Месси – легенда, один из лучших вместе с Роналду и Неймаром. Но в 2023-м Холанд проявил себя ярче и взял больше трофеев». Бителло о The Best
Бителло высказался о вручении премии The Best.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в январе получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
– Недавно многие спорили о том, заслужил ли Месси награду от ФИФА The Best за 2023 год. Твое мнение?
– Что касается Месси – это легенда. Вообще лучший игрок. Ну, один из лучших вместе с Криштиану Роналду и Неймаром, тут спора нет.
Но если брать именно прошлый год, то я с теми, кто считает, что справедливее было бы отдать награду Холанду. Все-таки он проявил себя ярче и взял куда больше трофеев, – сказал полузащитник «Динамо».
Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»
🤣🤣🤣
По поводу голосования - диалог Шнякина и Аршавина красноречиво объяснил это.
Что Месси сделал такого на The Best в 2023 г - загадка Жана Фреско
Только ленивый из фанатской среды не знал что ЧМ не учитывается.
Но футболисты - капитаны команд, тренеры люди звнятые, им некогда читать правила.
Они знают что Месси Чемпион Мира, а что там дальше не интересно.
Я только так могу объяснить голоса Модрича, Вальверде, Ван Дейка, Салаха, Кейна, Мбаппе, Сона, Облака и тд.
Поэтому журналисткое голосование более объективное.
Главреды спортивных изданий в курсе правил, событий, статистики ибо они об этом пишут в своих изданиях.
ЧМ - постановка, Коло Муани, Коман, Тчуамени не футболисты а актеры.
Ближайший Оскар должны поделить Коло Муани и Мартинес.
Так сыграть сейв века это уровень повыше чем у Де Ниро и Ди Каприо.
ЗМ дают за 5 пенальти на ЧМ
The Best дают за 1 гола в МЛС.
Если нет таких достижений, тогда не жалуйтесь.
Там вечные комплексы и как он пережил ЧМ 2022, для меня загадка.
Учитывая что его после 18.12.2022 долго не было на сайте, видимо откачивали.
Сейчас более менее очухался)
Но чтоб начать после этого ползать по веткам и писать, что это была постановка, что всё поддельное, все пенальти были липовые... Я не могу себе представить, чтоб я до такого опустился. А им норм. Ничего внутри не давит. Совесть, честь, достоинство - ничего не останавливает, потому что ничего и нет, похоже. А некоторые и рассудок буквально потеряли.
Жаль всё-таки что тут на сайте никакого отбора нет по такому признаку. Хорошо бы, конечно, было почистить тут всё от таких человекоподобных. Нормальным полноценным людям значительно свежее и приятнее дышалось тут.
Но с другой стороны я понимаю, что если от мусора вот таким образом сайт почистить, то это с минимумом тремя четвертями всех болельщиков Роналду и Реала попрощаться придётся. А это ударит по выручке сайта. Вот так и живём 🤷🏻♂️
Посмотрите на кринжа после поражения от Аль Хиляля и постарайтесь там найти ум)