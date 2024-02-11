«Месси – легенда, один из лучших вместе с Роналду и Неймаром. Но в 2023-м Холанд проявил себя ярче и взял больше трофеев». Бителло о The Best

Бителло высказался о вручении премии The Best.

Нападающий « » и сборной Аргентины Лионель Месси в январе получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и (« », сборная Норвегии).

– Недавно многие спорили о том, заслужил ли Месси награду от ФИФА The Best за 2023 год. Твое мнение?

– Что касается Месси – это легенда. Вообще лучший игрок. Ну, один из лучших вместе с Криштиану Роналду и Неймаром, тут спора нет.

Но если брать именно прошлый год, то я с теми, кто считает, что справедливее было бы отдать награду Холанду. Все-таки он проявил себя ярче и взял куда больше трофеев, – сказал полузащитник « ».

Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»