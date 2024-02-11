«Месси – легенда, один из лучших вместе с Роналду и Неймаром. Но в 2023-м Холанд проявил себя ярче и взял больше трофеев». Бителло о The Best

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Бителло высказался о вручении премии The Best.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в январе получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга ХоландаМанчестер Сити», сборная Норвегии).

– Недавно многие спорили о том, заслужил ли Месси награду от ФИФА The Best за 2023 год. Твое мнение?

– Что касается Месси – это легенда. Вообще лучший игрок. Ну, один из лучших вместе с Криштиану Роналду и Неймаром, тут спора нет.

Но если брать именно прошлый год, то я с теми, кто считает, что справедливее было бы отдать награду Холанду. Все-таки он проявил себя ярче и взял куда больше трофеев, – сказал полузащитник «Динамо».

Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»

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99 комментариев
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Не, ну тут даже поклонники/хейтеры Рона и Месси должны объединиться под лозунгом "Какой на### Неймар!?!"
🤣🤣🤣
+70
-3
+67
The Best для Месси - это прежде всего фэйл организаторов. Нужно было объяснить для голосовавших, что ЧМ-22 уже не учитывается. Сами же превратили свою премию в цирк.
+52
-3
+49
Любой здравомыслящий человек понимает, что Месси не то, что бы не должен был получать этот приз, его даже в топе кандидатов не должно было быть, это издёвка - плевок в лицо всем футболистам «Сити», что они ещё должны были сделать (в частности, Холланд), чтобы выиграть хотя бы 1 из этих наград?!
По поводу голосования - диалог Шнякина и Аршавина красноречиво объяснил это.
Что Месси сделал такого на The Best в 2023 г - загадка Жана Фреско
+44
-22
+22
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не, ну тут даже поклонники/хейтеры Рона и Месси должны объединиться под лозунгом "Какой на### Неймар!?!" 🤣🤣🤣
Честно говоря, тот же Бензема добился гораздо большего в карьере, чем распиаренный бразилец
+20
-3
+17
Неймар - легенда лазаретов, прос равший карьеру на карнавалах и днях рождения сестры
+18
-3
+15
Ответ JENNINGS
Любой здравомыслящий человек понимает, что Месси не то, что бы не должен был получать этот приз, его даже в топе кандидатов не должно было быть, это издёвка - плевок в лицо всем футболистам «Сити», что они ещё должны были сделать (в частности, Холланд), чтобы выиграть хотя бы 1 из этих наград?! По поводу голосования - диалог Шнякина и Аршавина красноречиво объяснил это. Что Месси сделал такого на The Best в 2023 г - загадка Жана Фреско
Да он и прошлые два зм получать не должен был. Но, судя по минусам - здравомыслящих тут мало =)
+27
-17
+10
Ответ Гена Булкин
The Best для Месси - это прежде всего фэйл организаторов. Нужно было объяснить для голосовавших, что ЧМ-22 уже не учитывается. Сами же превратили свою премию в цирк.
Они же вроде уже голосовали за Месси после ЧМ2022. Ума самим догадаться, что дважды один и тот же турнир в голосовании учитываться не может, им не хватило?
+11
-1
+10
Ответ Гена Булкин
The Best для Месси - это прежде всего фэйл организаторов. Нужно было объяснить для голосовавших, что ЧМ-22 уже не учитывается. Сами же превратили свою премию в цирк.
Организаторы четко прописали период, за который нужно голосовать.
Только ленивый из фанатской среды не знал что ЧМ не учитывается.
Но футболисты - капитаны команд, тренеры люди звнятые, им некогда читать правила.
Они знают что Месси Чемпион Мира, а что там дальше не интересно.
Я только так могу объяснить голоса Модрича, Вальверде, Ван Дейка, Салаха, Кейна, Мбаппе, Сона, Облака и тд.
Поэтому журналисткое голосование более объективное.
Главреды спортивных изданий в курсе правил, событий, статистики ибо они об этом пишут в своих изданиях.
+11
-3
+8
Ответ Гномович!
Давайте раз и навсегда закроем тему про ЗМ и The Best. ЗМ дают за 5 пенальти на ЧМ The Best дают за 1 гола в МЛС. Если нет таких достижений, тогда не жалуйтесь.
Второй год пошёл а ты до сих пор ноешь
+8
-3
+5
Ответ Dmitry Shaolin
Да он и прошлые два зм получать не должен был. Но, судя по минусам - здравомыслящих тут мало =)
Ну тут как посмотреть. The Best не должен был получать, тут согласен на 100%. А вот последний ЗМ... Вроде всегда ЗМ давался за оверперфоманс на самом важном и крупном турнире в сезоне, в тот сезон это был ЧМ. В 2010 и 2014 были исключения в виде Иньесты/Нойера, но уровень Месси и Роналду тогда были запредельными
+5
0
+5
Ответ Язарег Ался
Меси уже как 10 лет ни на что не способен без короля Неймара. Он не ровня бразильцу, мы это отчётливо видели ещё по барсе когда он сливал всё что можно чуть только Нею давали какой-то отдых, и то же самое в ПСЖ. Когда Неймару дали отдых после камбека с ПСЖ, пешеход с жиробасом умудрились слить титул Ла Лиге в матче с депортивой. После требла 2015 Неймар пропустил Суперкубок против Атлетико Бильбао, меси проиграл 4:0. Примеров ещё масса. В конце концов он не забил ни одного гола его сборной, играя 20 лет на одном континенте и в каждой очной встрече Неймар возил их как детей.
На первую часть коммента не стоит даже обращать внимание, так как это полный бред, а что касается голов против Бразилии, то Месси и без них спокойно выиграл все трофеи со сборной, а у Неймарчика нет ни Копы, ни ЧМ))
+8
-4
+4
Ответ Dmitry Shaolin
Слушай, когда кто-то говорит, что Месси выиграл чм - я просто смеюсь в лицо. Настолько тупыми быть, что бы не видеть галимую постановку...
А, ясно, сорян. Сразу не сообразил, что отвечаю мамкиному конспирологу
+5
-2
+3
Ответ Dmitry Shaolin
Ну проще морду в песок засунуть, чем признать, что тебе на эту морду уже нас**ли, не я, это вам сделали с экранов в конце 22го.
Вы хейтеры настолько смешные, что словами не передать просто. Всегда с вас в голос. То есть ТЕБЕ, легче признать, что для всего мира устроили постанову в самом крупном виде спорта на огромную аудиторию, где участвовали куча команд, которые были не в курсе этой постановы (или в курсе?) просто молчали), чем просто признать неудобную для тебя реальность. При чем в этой реальности просто-напросто выиграл незнакомый тебе человек, который на твою жизнь никак не влияет по сути, но тебя это гложит и ты выдумываешь теории заговора))))
+5
-2
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Получается Модрич и Вальверде не здравомыслящие! Ты уж определись! А приводить в пример диалог Шнякина это конечно вообще даже для мадридиста
Получается, так. Или же им не обьяснили критерии.
+6
-3
+3
Ответ МТБ
Не понимаю, зачем эти нелепые оговорки. Месси давно не ТОП игрок. Он давно пешеход и ничем не выделяется. ДАвно есть игроки круче. В 2023 году, очевидно, МЕсси вообще не должно было быть в любой номинации на любую премию. Его время давно прошло. Как и время Роналду. Сейчас в мире другие актуальные ТОП игроки.
Что значит давно не топ игрок?)) Буквально в 2022 году он выиграл 4 трофея и сделал 35+30 за год, побил свой рекорд по голам за сборную за год.
+6
-3
+3
Ответ Globe Soccer Awards
Честно говоря, тот же Бензема добился гораздо большего в карьере, чем распиаренный бразилец
Как по мне - единственное в чём Неймар может с Месси и Роналду поравняться- это лишь в зп. Кака, Роббен, Рибери, Лэмпард, Джеррард и еще туча игроков - хоть и не лучшие в мире, но и до них бразильскому понторезу, как до луны. Да даже Жуниньо Пернамбукано, как по мне, след в футболе больший оставил, чем он)
+4
-1
+3
Ответ Dmitry Shaolin
Да он и прошлые два зм получать не должен был. Но, судя по минусам - здравомыслящих тут мало =)
VERBLYUD и его одноклассники жёстко минусуют)
+13
-10
+3
Ответ neoline099
А, ясно, сорян. Сразу не сообразил, что отвечаю мамкиному конспирологу
Ты нашел кому отвечать)
ЧМ - постановка, Коло Муани, Коман, Тчуамени не футболисты а актеры.
Ближайший Оскар должны поделить Коло Муани и Мартинес.
Так сыграть сейв века это уровень повыше чем у Де Ниро и Ди Каприо.
+5
-2
+3
Ответ estoico
Смотреть за игрой Неймара увлекательнее, чем за игрой Роналду
Ага, в Аравии за его пузиком сейчас смотреть вообще сплошное удовольствие)
+3
-1
+2
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
0
+2
Давайте раз и навсегда закроем тему про ЗМ и The Best.

ЗМ дают за 5 пенальти на ЧМ
The Best дают за 1 гола в МЛС.

Если нет таких достижений, тогда не жалуйтесь.
+20
-18
+2
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
ЧМ шел в зачет премии 2022 года
+6
-5
+1
Я бы дал Родри, ключевой игрок Сити в прошлом сезоне
+5
-4
+1
Ответ МТБ
Вы так и не поняли, что смысл этого голосования не в определении лучшего? Это замкнутая петля - за Месси голосуют, потому, что все говорят, что он лучший, а все говорят, что он лучший, потому, что за него проголосовали. Давно было понятно, что в этой премии отдают голоса не самые умные люди, за не самых лучших, а самых хайповых игроков. Когда говорят, что Месси лучший, невероятный и вообще, никто в реальности никогда не задумывается, так это или нет. Это особенности человеческого мышления. При этом, даже если бы ЧМ 2022 учитывался, Месси и там примерно ничего не показал и не входил даже в десятку лучших игроков турнира. Но людям так долго капали намозги с тем, что Месси лучший, что им проще игнорировать объективную реальность и не сталкиваться с когнитивным диссонансом, чем о чём-то таком думать
Обратись к соответствующим специалистам, тебе обязательно помогут. Главное, не терять надежду. Болезнь - это ещё не приговор. Ты тоже сможешь стать нормальным когда-нибудь. Крепись ✊🏻
+3
-2
+1
Ответ Din Rizaev
Второй год пошёл а ты до сих пор ноешь
А когда гномович не ныл?
Там вечные комплексы и как он пережил ЧМ 2022, для меня загадка.
Учитывая что его после 18.12.2022 долго не было на сайте, видимо откачивали.
Сейчас более менее очухался)
+3
-2
+1
Ответ Dmitry Shaolin
Да он и прошлые два зм получать не должен был. Но, судя по минусам - здравомыслящих тут мало =)
Получается, Роналдо не должен был получить ни один из своих двух ЗМ?)) В 2023 Лео получил ЗМ за ЧМ, а в 2021 за Копу и стату в Ла Лигу, в 2002 Зубастик получил ЗМ за ЧМ, а в 1997 за Копу и статистику в Ла Лигу)))
+8
-7
+1
Ответ Oleg
Ну есть же категория тех, кому триумф Лео абсолютно заслуженный, не принес ничего кроме боли и обиды) Вот отсюда все эти шизофренические комментарии, что миллиардный турнир, где 280 федераций лоббируют каждая свои интересы, можно купить, организовать ради одного человека) Пожалеть их только, это слабые люди, реальность им доставляет дискомфорт.
Я этого не понимаю от слова совсем. Если представить, что Роналду бы выиграл с Португалией ЧМ с 7 голами и голевыми действиями в каждом матче плей-офф, в т.ч. двумя в финале - ну мне, может быть, тоже не очень приятно это было, обидно немного за то, что у Месси это так и не получилось. Но я бы точно пришёл бы в комментарии и написал, какой Рон красавец, что в таком возрасте такой уровень показал и пробил потолок карьерных достижений, взяв главный трофей в футболе.
Но чтоб начать после этого ползать по веткам и писать, что это была постановка, что всё поддельное, все пенальти были липовые... Я не могу себе представить, чтоб я до такого опустился. А им норм. Ничего внутри не давит. Совесть, честь, достоинство - ничего не останавливает, потому что ничего и нет, похоже. А некоторые и рассудок буквально потеряли.
Жаль всё-таки что тут на сайте никакого отбора нет по такому признаку. Хорошо бы, конечно, было почистить тут всё от таких человекоподобных. Нормальным полноценным людям значительно свежее и приятнее дышалось тут.
Но с другой стороны я понимаю, что если от мусора вот таким образом сайт почистить, то это с минимумом тремя четвертями всех болельщиков Роналду и Реала попрощаться придётся. А это ударит по выручке сайта. Вот так и живём 🤷🏻‍♂️
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Ответ Oleg
Куда ему крепиться?) Там последние нейроны потерпели крах 18.12.2022. Это ж фанат кринжа, чего ты хочешь от этих людей?)
Фанатом кого угодно можно быть. Но на сухом глазу утверждать, что футбольные матчи на самом высоком уровне на глазах у миллиардов зрителей - это постановка... Тут медицинская помощь нужна, причём срочная. Я не говорю про какие-то личностные качества, вопрос просто во вменяемости. Человек, который такое несёт, может быть опасен для общества, для своих близких в первую очередь. Ему нужно срочно заняться этим, пока ничего плохого не случилось.
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Соц.опрос надо организовать на улицах. Скорее всего, даже если исключить Аргентину и Испанию в подобном мероприятии, за Месси проголосует большинство. Причём с большим отрывом.
+3
-2
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Ответ Леопардер
Они же вроде уже голосовали за Месси после ЧМ2022. Ума самим догадаться, что дважды один и тот же турнир в голосовании учитываться не может, им не хватило?
Фктболисты и ум это зачастую полярные понятия.
Посмотрите на кринжа после поражения от Аль Хиляля и постарайтесь там найти ум)
+3
-2
+1
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