Спартакиада. Гонка преследования. Латыпов убежит первым, Бажин – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м, Цветков – 5-м, Логинов – 13-м, Смольский – 16-м

Теги сборная России результаты Спартакиада сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Кирилл Стрельцов Гонка легенд биатлона Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Александр Корнев Биатлон

11 февраля на Спартакиаде пройдет мужская биатлонная гонка преследования.

Спартакиада-2024

Златоуст

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Страт-лист 

1. Эдуард Латыпов 

2. Кирилл Бажин – 0,15

3. Даниил Серохвостов – 0,22

4. Карим Халили – 0,26

5. Максим Цветков – 0,32

6. Роман Еремин – 0,44

7. Кирилл Стрельцов – 1,11

8. Виктор Плицев – 1,19

9. Савелий Коновалов – 1,35

10. Павел Белько (Беларусь) – 1,39

11. Василий Томшин – 1,42

12. Иван Колотов – 1,43

13. Александр Логинов – 1.48,2 (3)...

16. Антон Смольский (Беларусь) – 2,15...

18. Петр Пащенко – 2,16...

24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2,29...

25. Александр Корнев – 2,33...

26. Евгений Гараничев – 2,34

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Karina_chka
Скорострельность : Стурла Лагрейд - 47.7 (0). Это обе стрельбы в спринте. Даже по этому показателю полный швах у наших. На что они надеятся при возможном возвращении на КМ?
Ну так на то Стурла и чемпион мира) и норвежцам в этом компоненте не только наша сборная уступает. И как вы сравниваете? В Европе бегают в тепле, у нас в мороз под 20 градусов, по натуральному медленному снегу. Это всё и на ход, и на стрельбу влияет.
+10
-2
+8
Ответ Karina_chka
Скорострельность : Стурла Лагрейд - 47.7 (0). Это обе стрельбы в спринте. Даже по этому показателю полный швах у наших. На что они надеятся при возможном возвращении на КМ?
А ты как бэ с кем сравниваешь?
скорострельность спринт Спартакиада-2024:
ЕЛИСЕЕВ Матвей - 52,5 сек
ЛОГИНОВ Александр - 47,5 сек
ТОМШИН Василий - 57 сек
БЕКТУГАНОВ Александр - 56,6 сек
ЛАТЫПОВ Эдуард - 56 сек
ГАРАНИЧЕВ Евгений - 55,1 сек
я щас найду какого нить норвежского юниорчега, стреляющего за две минуты и сделаю "гениальный" вывод(по твоей тупой логике), что ВСЕ норвежцы стреляют как тормозааааааааааааааааа
+8
-2
+6
Спартакиада есть, а зенитиады нет. Шах и мат
+3
0
+3
Бажин, Халили и Цветков легко могут 4 нуля сделать. Серохвостову надо сразу от Карима уносить ноги, не тащить за собой. Латыпову просто свою гонку отработать качественно.
+4
-2
+2
За Жеку!
+1
0
+1
Латыпов проиграет Бажину если сделает на три!! промаха больше, чем тот.
СерыйХвост вряд ли "перестреляет" Эдика, да и скоростью не осилит.
Халили - тоже что и Бажин.
Цветков - на четыре промаха. Слабоват он для длинной гонки.
Остальным вообще ничего не светит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий