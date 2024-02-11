Спартакиада. Гонка преследования. Латыпов убежит первым, Бажин – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м, Цветков – 5-м, Логинов – 13-м, Смольский – 16-м
11 февраля на Спартакиаде пройдет мужская биатлонная гонка преследования.
Спартакиада-2024
Златоуст
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Страт-лист
2. Кирилл Бажин – 0,15
3. Даниил Серохвостов – 0,22
4. Карим Халили – 0,26
5. Максим Цветков – 0,32
6. Роман Еремин – 0,44
7. Кирилл Стрельцов – 1,11
8. Виктор Плицев – 1,19
9. Савелий Коновалов – 1,35
10. Павел Белько (Беларусь) – 1,39
11. Василий Томшин – 1,42
12. Иван Колотов – 1,43
13. Александр Логинов – 1.48,2 (3)...
16. Антон Смольский (Беларусь) – 2,15...
18. Петр Пащенко – 2,16...
24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2,29...
25. Александр Корнев – 2,33...
26. Евгений Гараничев – 2,34
скорострельность спринт Спартакиада-2024:
ЕЛИСЕЕВ Матвей - 52,5 сек
ЛОГИНОВ Александр - 47,5 сек
ТОМШИН Василий - 57 сек
БЕКТУГАНОВ Александр - 56,6 сек
ЛАТЫПОВ Эдуард - 56 сек
ГАРАНИЧЕВ Евгений - 55,1 сек
я щас найду какого нить норвежского юниорчега, стреляющего за две минуты и сделаю "гениальный" вывод(по твоей тупой логике), что ВСЕ норвежцы стреляют как тормозааааааааааааааааа
СерыйХвост вряд ли "перестреляет" Эдика, да и скоростью не осилит.
Халили - тоже что и Бажин.
Цветков - на четыре промаха. Слабоват он для длинной гонки.
Остальным вообще ничего не светит.