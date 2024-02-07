СКА пропустил 9 шайб в Омске, фанат ткнул Окампоса между ягодиц, 10-й гол Овечкина в сезоне, Лапорта хочет позвать Клоппа, 30 матчей «Байера» без поражений, Иордания в финале Кубка Азии и другие новости

1. СКА потерпел сокрушительное поражение в Омске, пропустив 9 шайб от «Авангарда». Такое с армейцами случилось впервые в истории КХЛ. Никита Серебряков пропустил из средней зоны после того, как был заменен и вернулся на лед из-за травмы Павла Мойсевича. А Рид Буше стал 3-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 40+ шайб за одну регулярку.

В других матчах ЦСКА уступил «Салавату», «Динамо» обыграло «Автомобилист».

2. Фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц вингера «Севильи» Лукаса Окампоса во время вбрасывания аута. Футболист обратился к Ла Лиге: «Надеюсь, к этому отнесутся так же серьезно, как к расизму и подобным вещам». Болельщик уже опознан, дело передадут прокуратуре. Ла Лига также сообщит о расизме в адрес Эн-Несири.

3. Агент Федора Чалова просит 4 млн евро у ЦСКА за продление контракта и отступные для Европы 6 млн. Клуб предлагает продление без бонусов и 50% от суммы выкупа за 8 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов. По данным источника, «Зенит» готов платить Чалову около 3,5 млн евро в год и обсуждает с агентом форварда переход бесплатно следующей зимой. Также появилась информация, что ЦСКА предложил Чалову продлить контракт до 2027 года.

4. Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров в Саранске, Двоеглазова – 2-я, Дзепка – 3-я. У юношей короткую программу выиграл Арсений Федотов, Угожаев – 2-й, Лукин – 3-й, Лазарев – 5-й

5. Иордания впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, обыграв Южную Корею. Корейцы не побеждают на турнире с 1960-го.

6. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» (2:5), впервые в сезоне выдав серию из 5 поражений. При этом Овечкин забросил 10-ю шайбу в сезоне (832-ю в общем зачете). «Калгари» справился с «Бостоном» (4:1), Кузьменко забил в первом же матче за новую команду. Все результаты дня – здесь.

7. У Жоана Лапорты и Деку возникли разногласия насчет будущего тренера «Барселоны». Президент клуба выступает за Флика из-за опыта и статуса, директор – за Консейсау из-за готовности продвинуться в карьере. Также пишут, что Лапорта мечтает назначить Юргена Клоппа и планирует встретиться с немецким тренером в ближайшие недели.

8. «Байер» вышел в 1/2 финала Кубка Германии, дважды уступая в счете «Штутгарту» и забив победный мяч на 90-й минуте. Команда Хаби Алонсо не проигрывает с начала сезона – 30 матчей, 26 побед, 4 ничьих.

9. РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой во время дисквалификации.

10. Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. «Реал» недоволен, но запрещать не будет. Пишут, что футболист ремонтирует дом в Париже, чтобы там мог поселиться другой игрок «ПСЖ». А сам форвард уже определился с районом проживания в Мадриде.

11. Шарль Леклер «шокирован и разочарован» приходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари», пишет Corriere dello Sport.

А компания «Ред Булл» посоветовала Кристиану Хорнеру покинуть пост руководителя команды на фоне обвинений в неподобающем поведении.

12. Боссы «Челси» доверяют Маурисио Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд. Игроки поддерживают тренера, но плохие результаты сказались на атмосфере в команде.

13. Суд отклонил апелляцию Квинси Промеса по делу о нападении с ножом на двоюродного брата. Хавбек «Спартака» выплатит пострадавшему компенсацию.

14. НБА. «Индиана» победила «Хьюстон» и другие результаты.

15. АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу.

16. Хавбека «Бетиса» Вильяма Карвалью подозревают в сексуальном насилии: жертва заявила, что хавбек «Бетиса» изнасиловал ее в отеле, накачав наркотиками. Суд, однако, не предъявил Карвалью обвинений в изнасиловании, футболист сообщил, что секс был по обоюдному согласию.

17. Прошел второй день судебного процесса над бывшим игроком «Барселоны» Дани Алвеса. Полицейский заявил, что кадры с камер наблюдения подтверждают версию об изнасиловании. Друг Алвеса сказал, что не видел следов насилия на лице истицы, однако прокурор указал на несоответствие нынешних показаний Бруно изначальным. Жена Алвеса сообщила, что Дани был пьян в ночь изнасилования.

18. Прекращено уголовное преследование троих подсудимых по делу об избиении Алексея Шведа в центре Москвы.

19. Футболисток женского клуба «Альсасуа» фотографировали в душе через окно на мобильные телефоны. Полиция Наварры расследует инцидент.

Цитаты дня.

Дмитрий Чернышенко: «Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы»

Зарема о Джикии: «Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. Это трагедия, что в клубе так распоряжаются людьми, посвятившими ему всю жизнь»

Гути о Хави: «Он не был готов к работе в «Барсе». Ему легче сказать, что судьи благоволят «Реалу», чем предположить, что его команда плохо играет»

Вячеслав Фетисов: «У нас самая крутая страна в мире, нам есть чем гордиться. Если мы это поймем, нас никто не победит»

Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»