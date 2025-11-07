Романо о слухах, что ван Дейк собирался перейти в «Реал» летом: «Вирджил очень хотел остаться в «Ливерпуле», он доверял проекту. Изучение ситуации – часть работы агентов»
Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что Вирджил ван Дейк планировал перейти в «Реал» летом.
Ранее журналист Marca и AS Хосе Феликс Диас заявил, что капитан «красных» был настроен перейти в «Мадрид» на правах свободного агента, а не подписывать новый контракт с «Ливерпулем» в 2025 году.
«В Испании ходят слухи о том, что Вирджил ван Дейк хотел перейти в «Реал Мадрид» на правах свободного агента прошлым летом. Ребята, я знаю, что ван Дейк очень хотел остаться в «Ливерпуле», он действительно хотел стать важной частью проекта.
Так что ван Дейк продлил свой контракт с «Ливерпулем», потому что он действительно доверял проекту. Он всегда был очень заинтересован в том, чтобы остаться в клубе и подписать новый контракт.
Насколько я понимаю, иногда истории могут быть рассказаны по-разному в Испании и Англии, это нормально. Но также нормально, что иногда агенты, работая с таким первоклассным клиентом, как ван Дейк, связываются с клубами и изучают ситуацию, это часть их работы.
Но желанием ван Дейка всегда было остаться в «Ливерпуле» и продолжить работу в клубе. Это должно быть понятно, потому что он всегда был сосредоточен на этом клубе», – сказал Романо в выпуске на YouTube-канале.