  • Романо о слухах, что ван Дейк собирался перейти в «Реал» летом: «Вирджил очень хотел остаться в «Ливерпуле», он доверял проекту. Изучение ситуации – часть работы агентов»
2

Вирджил ван Дейк не планировал переходить в «Реал Мадрид».

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что Вирджил ван Дейк планировал перейти в «Реал» летом.

Ранее журналист Marca и AS Хосе Феликс Диас заявил, что капитан «красных» был настроен перейти в «Мадрид» на правах свободного агента, а не подписывать новый контракт с «Ливерпулем» в 2025 году.

«В Испании ходят слухи о том, что Вирджил ван Дейк хотел перейти в «Реал Мадрид» на правах свободного агента прошлым летом. Ребята, я знаю, что ван Дейк очень хотел остаться в «Ливерпуле», он действительно хотел стать важной частью проекта.

Так что ван Дейк продлил свой контракт с «Ливерпулем», потому что он действительно доверял проекту. Он всегда был очень заинтересован в том, чтобы остаться в клубе и подписать новый контракт.

Насколько я понимаю, иногда истории могут быть рассказаны по-разному в Испании и Англии, это нормально. Но также нормально, что иногда агенты, работая с таким первоклассным клиентом, как ван Дейк, связываются с клубами и изучают ситуацию, это часть их работы.

Но желанием ван Дейка всегда было остаться в «Ливерпуле» и продолжить работу в клубе. Это должно быть понятно, потому что он всегда был сосредоточен на этом клубе», – сказал Романо в выпуске на YouTube-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Team Talk
возможные трансферы
logoВирджил ван Дейк
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
агенты
Фабрицио Романо
