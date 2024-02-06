Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»

Роман Ротенберг раскритиковал «Авангард» за грубую игру против Сергея Толчинского.

Омская команда обыграла петербуржскую со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин провел силовой прием на Сергее Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком.

«На фоне усталости мы провели хорошую игру, где-то соперник был посвежее.

Момент, когда соперник пошел убивать Толчинского, думаю, что это указание , который у нас в СКА делал такие вещи. Это неправильно. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей.

Наши ребята молодцы, проявили характер», – сказал главный тренер СКА в микст-зоне после игры.

Буше подрался с Зинченко в матче «Авангарда» и СКА, Гальченюк – с Холодилиным