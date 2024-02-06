Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Роман Ротенберг Сергей Толчинский Никита Холодилин Хоккей

Роман Ротенберг раскритиковал «Авангард» за грубую игру против Сергея Толчинского.

Омская команда обыграла петербуржскую со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин провел силовой прием на Сергее Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком. 

«На фоне усталости мы провели хорошую игру, где-то соперник был посвежее.

Момент, когда соперник пошел убивать Толчинского, думаю, что это указание Михаила Кравеца, который у нас в СКА делал такие вещи. Это неправильно. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей.

Наши ребята молодцы, проявили характер», – сказал главный тренер СКА в микст-зоне после игры.

Буше подрался с Зинченко в матче «Авангарда» и СКА, Гальченюк – с Холодилиным

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76 комментариев
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В мире Ротенберга настоящий мужской хоккей это когда игроки СКА хитуют и забрасывают шайбы, а их соперники просто занимаются фигурным катанием и отъезжают от соперников, как в Ночной лиге играют против Главного солнцеликого хоккеиста. Стоит только начать толкать игроков СКА, как звучат фразы про убийства, уход спонсоров, народ все видит, такой хоккей нам не нужен и т.д. Стыдно читать такое
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-2
+88
Зинченко применил абсолютно такой же приём, против Спунера. Рома проснись, ты обосрался
+77
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+76
Народ все видит кто играл в хоккей а кто в шахматы😁счет на табло физрук
+30
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В НХЛ после такого тренера бы дисквалифицировали и оштрафовали. Но у нас свой путь. Уже не первый раз наговаривает на других тренеров.
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+28
Ответ Tungus85
Зинченко применил абсолютно такой же приём, против Спунера. Рома проснись, ты обосрался
там Зинченко еще и раскатился перед силовым, так что убийство с отягчающим по логике йозе
+25
-1
+24
Ответ Tungus85
Зинченко применил абсолютно такой же приём, против Спунера. Рома проснись, ты обосрался
Абсолютно разные, холод чисто но жёстко. А вот Зинченко грязно и опасно
+20
-1
+19
Никишину игроков в каждом матче раскалывать можно безнаказанно и заниматься грязью на льду, а против ска нельзя. Это мы уже слышали. Сегодня кстати Никишин не был так активен, видимо из-за присутствия в составе Авангарда Вербы, Телегина.
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Рома, всё как ты любишь, пацанская игра с пацанскими приёмами по пацанским правилам, сопли подбери...
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Господи, какой же отвратительный человек этот Рома. Язык, что помело. Проигрывать вообще не умеет.
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Как же Ромкино нытьё уже надоело
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А зачем у вас в СКА Кравец делал такие вещи? А что ты ему тогда не сказал, что это не есть хорошо?
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Рома, не стони. Получил 9 шайб, имей мужество признать, что соперник играл лучше. Что ты как баба, постоянно ноешь после каждого проигрыша?
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Роман, а четыре судьи не увидели никакого нарушения , да и все болельщики кроме Питерских возможно и да же две минуты удаления не дали Холодилину , посчитали не за что ,а значит попытки на "убийство " с его стороны не было , а был обычный игровой момент - это хоккей !
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А меж тем силовой был даже чище, чем тот, которым Спунера уронили, когда Буше за него вступаться полез. Даже с кахаэловским судейством по последствиям ничего не нарыли.
+11
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+11
Ну вот дождался,Рома заныл. Блин,даже комментаторы,лояльные Ромке,сказали:"Толчи сам подставился и был не готов", вот зачем это сейчас....
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+10
Ответ Мадина Уйгурова
В мире Ротенберга настоящий мужской хоккей это когда игроки СКА хитуют и забрасывают шайбы, а их соперники просто занимаются фигурным катанием и отъезжают от соперников, как в Ночной лиге играют против Главного солнцеликого хоккеиста. Стоит только начать толкать игроков СКА, как звучат фразы про убийства, уход спонсоров, народ все видит, такой хоккей нам не нужен и т.д. Стыдно читать такое
Когда можно соперников по спине клюшкой бить
+10
0
+10
Ветераны, готовьте ручки и бумагу!!!!
+10
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+10
Письмо Бастрыкину, срочно!
+10
0
+10
Его комментарии это отдельный вид искусства 😂
+9
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+9
Ждём письма от ветеранов СКА президенту
+9
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Щас начнется, Назаров, Карандин, Крикунов, Артюхин, Плющев, Кожа и пр. будут петь какой Авангард плохой, и какой ска хороший.
+8
-1
+7
Ну вот и грязь пошла от Ротенберга на своих питерских и если уж он себя тренером считает , то и на коллег. Этого ему никто не простит. Позорище .
+7
0
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Какой же он позорник. И как такую гниль будут уважать "коллеги"?
+7
0
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Что за чушь он несёт
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т.е. когда Кравец работал в ска и говорил игрокам мочить соперников- это было норм по мнению Рота, а сейчас это делать нельзя. У Рота шиза плюсом ко всем его психологическим проблемам
+6
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Ротен это счастье для КХЛ и СКА, если б его не было, было бы скучно, пусть ещё лет 10 тренерует их)))
+7
-1
+6
Чтобы пропустить 9 шайб характер, безусловно, нужен.
+5
0
+5
А когда в Шарипзянова игрок СКА коленом прыгает это ничего страшного видимо, как интересно
+5
0
+5
Олень
+6
-1
+5
Цырк уехал а Ротенберг остался.
Бредни Ротенберга шизофрения прогрессирует. 😃
+4
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