КХЛ. «Авангард» против СКА, ЦСКА в гостях у «Салавата», «Динамо» примет «Автомобилист»
«Авангард» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» – с «Автомобилистом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 6 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 6 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 6 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 6 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 6 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 6 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
удачи салавату и авто.