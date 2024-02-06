КХЛ. «Авангард» против СКА, ЦСКА в гостях у «Салавата», «Динамо» примет «Автомобилист»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Северсталь СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Хоккей

«Авангард» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» – с «Автомобилистом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Амур
Дата проведения
6 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – СКА
Дата проведения
6 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Адмирал
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – ЦСКА
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Сочи
Дата проведения
6 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Северсталь
Дата проведения
6 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Автомобилист
Дата проведения
6 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Трактор
Дата проведения
6 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

13 комментариев
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За Уфу и Магнитку .....Удачи парни, и без травм.
+3
0
+3
За Авангард и соседей из Уфы.
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Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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Салават Ю собраться и показать свою игру, победы!
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за коллективный, братский плач и сопли пузырями.
удачи салавату и авто.
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Барыс опять сдаст
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Доброго утра! Торпедо дома против Трактора… Просто поиграйте в ХОККЕЙ и все получится! Верим в команду! Всем здоровья!
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и тут набежали болельщики СКА и всем наминусовали🤣🤣🤣потому что все против их)))
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