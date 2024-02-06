Иордания впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, обыграв Южную Корею. Корейцы не побеждают на турнире с 1960-го

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Кубок Азии Сборная Иордании по футболу Футбол

Иордания сенсационно вышла в финал Кубка Азии.

В полуфинале турнира команда Хусейна Аммуты обыграла сборную Южной Кореи (2:0).

Иордания вышла в финал Кубка Азии впервые в своей истории. Ранее сборная не проходила дальше четвертьфинала.

Сборная Кореи снова не смогла выиграть турнир. В последний раз ей это удалось в 1960 году, когда соревнование проходило в Корее.

В финале Иордания сыграет с победителем полуфинала Иран – Катар. Матч состоится 7 февраля.

Из-за Иордании корейцы опять не выиграли Кубок Азии. Проклятью больше 60 лет!

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75 комментариев
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Вот это поворот! Конечно красавцы, иорданцы.
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братцы-корейцы, мы с 60 года евро не берем!
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Клизман не тренер.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У него походу просто была мегаинновационная схема,к который нынешний футбол еще не готов,а именно: играем все на Сона, пусть затащит.
У него была другая схема - заработать бабла для жизни в Калифорнии на этой шабашке, ему класть на эту сборную
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ничёсси) Мои поздравления) Кто-нибудь хоть одного игрока из Иордании знает?)
Сегодня я узнал Тамари,он Анкару Месси включил
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+25
Тренерское поражение, 2 матча плей-офф до этого пробирались на фарте, но удача закончилась, победила команда, которая билась на поле, отрабатывала до конца, Кореи как будто не было на поле, всегда славились физикой, а тут большинство отборов проиграли. Клинсманн не настроил команду, думал на изи раскатают, а не тут то было!
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Ответ Антон Фалафель
Клизман не тренер.
У него походу просто была мегаинновационная схема,к который нынешний футбол еще не готов,а именно: играем все на Сона, пусть затащит.
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Ответ riverman1980
Свобода, демократия, сменяемость власти, технологическое развитие против отсталой коррумпированной монархии - итог был предсказуем, правда либералы? ))
рановато у тебя весна началась.
+17
-2
+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ничёсси) Мои поздравления) Кто-нибудь хоть одного игрока из Иордании знает?)
Тамари из Монпелье ) и всё
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Ответ slow focus
братцы-корейцы, мы с 60 года евро не берем!
Наши братцы-корейцы севернее.
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Ничёсси) Мои поздравления) Кто-нибудь хоть одного игрока из Иордании знает?)
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Не хватает им Байрона Морено
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Это что получается, южнокорейцы - азиатские англичане?
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Юрген, обложался. С такой сборной не выиграть Кубок Азии, надо умудриться. Сборная играла паршиво весь турнир
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Вообще удивительно: Южная Корея вроде как всегда считалась одной из сильнейших сборных Азии, а на КА уже столько лет не побеждали...
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Клинсманн отстойный тренер, Корея бы не победила с ним, еле еле прошли по полуфинала и то чудо
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Ответ slow focus
братцы-корейцы, мы с 60 года евро не берем!
Ну только уровень турниров чуууточку разный
+5
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На вскидку по памяти,не припомню, чтобы Иордания даже в финальный этап квалификации к ЧМ проходила.Удивили так удивили.Пожелаю удачи им в финале.
+8
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Ответ Мартинелли
в Корее только один игрок хорошего европейского уровня, остальные ноунеймы, в Японии все ноунеймы
Дружище, ты как с футболом? У Кореи как минимум три игрока в топ клубах играют) И целый ряд в топ 5 Европы. Тоже самое у японцев. Но скорее всего ты только Сона знаешь)
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Эталонное лузерство Южной Кореи на Кубке Азии продолжается.
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А ведь могли быть и таджики на их месте вполне.
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Ответ Astella Guccio
потому что все через это 💵💰💰💰🤑🤑🤑💸
Кто узбекам-то мешал не понтоваться в серии пенальти? Деньги?
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Ответ Гроссмейстер Д
Последняя победа Южной Кореи на кубке Азии была всего через 7 лет после жуткой Корейской войны. Вот насколько это давно.
Интересно, что и вторая Корея спустя малое количество времени после войны была в 1/4 чемпионата мира.
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Ответ Denis_VD
Интересно, что и вторая Корея спустя малое количество времени после войны была в 1/4 чемпионата мира.
И более того там вела 3-0 у португальцев с Эйсебио. Но класс взял верх.
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Ответ PIT-BUL
Да уж в лайве фора 0 и проход Иордании. Ощутимо пополнили баланс ))
Ниче, скоро кто-то другой у тебя его ощутимо понизит
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-1
+2
Ответ LechK1nG
Вот это поворот! Конечно красавцы, иорданцы.
Да, спасибо им за 6,56 😊
+8
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+2
Вот те раз!
+2
0
+2
Азиатская сборная Англии. Или Бенфика
+2
0
+2
Тем обиднее за Таджикистан. Дедушка Эйнштейн мог реально добраться до финала.
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0
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Верните Хиддинка!
+2
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