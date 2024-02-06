Иордания впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, обыграв Южную Корею. Корейцы не побеждают на турнире с 1960-го
Иордания сенсационно вышла в финал Кубка Азии.
В полуфинале турнира команда Хусейна Аммуты обыграла сборную Южной Кореи (2:0).
Иордания вышла в финал Кубка Азии впервые в своей истории. Ранее сборная не проходила дальше четвертьфинала.
Сборная Кореи снова не смогла выиграть турнир. В последний раз ей это удалось в 1960 году, когда соревнование проходило в Корее.
В финале Иордания сыграет с победителем полуфинала Иран – Катар. Матч состоится 7 февраля.
Из-за Иордании корейцы опять не выиграли Кубок Азии. Проклятью больше 60 лет!