Гути о Хави: «Он не был готов к работе в «Барсе». Ему легче сказать, что судьи благоволят «Реалу», чем предположить, что его команда плохо играет»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Гути Ла Лига судьи Футбол

Гути считает, что Хави не был готов тренировать «Барселону».

«Имея отличный состав, он мало извлек из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.

Хави не был готов к работе в «Барселоне». Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работаешь на матчах, куда приходит по 300 человек – не то же самое, что быть на скамейке «Барселоны».

Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави – хороший тренер для «Барселоны» и для любой команды.

Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его «Барселона» играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: «Дело в том, что судьи благоволят «Реалу».

Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении «Реала», «Барселоны» или какой-либо другой команды.

Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: «Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка», – сказал бывший игрок «Реала» Гути в эфире El Chiringuito.

Напомним, Хави закончил игровую карьеру в клубе «Аль-Садд», там же он начал тренерскую карьеру (2019-2021) и выиграл ряд трофеев, включая чемпионат Катара.

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47 комментариев
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Не в бровь, а в глаз!
Хави и в бытность игроком предпочитал свалить все на судей, чем признать поражение. Но таково каталонское днк. Если победили - мы лучшая команда. Вдруг проиграли - судья виноват, газон плохой, солнце яркое и вообще вы видели судейство в матче Реал - Альмерия ?!
+55
-18
+37
Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
Ты про ту игру, когда Барса играла 70% матчей в автобус и навесы, кое как вымучивая по одному голу?
+34
-9
+25
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
+27
-19
+8
По фактам
+9
-4
+5
Ответ Алмаз K
Спортс а можно как то уменьшить публикацию подобных статей или поставить фильтра. Надоел этот срач. Хочется больше аналитики, юмора, фактических трансферов с разбором пригодности. Уберите пожалуйста новости про Реал ТВ, Высказывания Хави и Тен Хага, слухи про переход Мбаппе!
Тогда новостей не останется 😉
+6
-1
+5
Ответ SaH4r.
По-твоему, имея в составе Люков де Йонгов и Мингес он должен был поставить мощную тики-таку? (К Люку де Гоату претензий не имею, много очков принёс своими голами)
По-моему имея в составе одного из лучших форвардов поколения и превратить его в бесполезное дерево тоже надо иметь определенный «талант»
+10
-5
+5
не был готов , что в первом сезоне выиграл ЛаЛигу и Суперкубок . ...))
+15
-10
+5
Ответ SaH4r.
Носок Хави >>> вся карьера Гути
Кто то смотрел футбол начиная с 2010.
+7
-4
+3
Ответ бек саидов
Комментарий скрыт
Реал ТВ - это клоуны и шоумены, их никто серьезно не воспринимает, зато от Анчелотти и Переса высказываний в стиле Хави и Лапорты нет
+3
-1
+2
Ответ Ложный Латераль
Кто то смотрел футбол начиная с 2010.
Гути крутой. Даже гений. Но не добился и половины того, что Хави. Поспоришь?
+2
0
+2
Спортс а можно как то уменьшить публикацию подобных статей или поставить фильтра. Надоел этот срач. Хочется больше аналитики, юмора, фактических трансферов с разбором пригодности. Уберите пожалуйста новости про Реал ТВ, Высказывания Хави и Тен Хага, слухи про переход Мбаппе!
+3
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+2
если бы не Хави, мы бы видели сейчас мертвую барсу
+7
-5
+2
Ответ SaH4r.
Не то что мадридское днк - не жаловаться на судей и не звать в Реал два раза.
Интервью, где кто-нибудь из Реала размышляет в стиле Хави о "ДНК Реала" в студию.
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+1
Не был готов, но выиграл чемпионат. Тогда Анчелотти не был готов, раз проиграл новичку?)
+4
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+1
Ответ mqh9pzrxgf
Из всех языков Гути выбрал язык фактов
Не готовый тренировать Барсу Хави выиграл Ла Лигу у готового тренировать Великий Реал Анчелотти. Факты че....
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Ответ mqh9pzrxgf
А потом че стало?
травмы, невезение, куча индивидуальных ошибок отдельно взятых игроков + реал, жирона и атлетико реально прибавили в сравнении с прошлым сезоном
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Ответ SaH4r.
Кто? Люк де Йонг один из лучших форвардов поколения? С тобой всё ясно, диалог продолжать не вижу смысла.
😂 какой же ты stupid🤦‍♂️
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Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
Ты про ту игру, когда Барса играла 70% матчей в автобус и навесы, кое как вымучивая по одному голу😡
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Ответ cektor
не был готов , что в первом сезоне выиграл ЛаЛигу и Суперкубок . ...))
Не был готов к тому, что даже после успешного сезона в случае небольшого кризиса во многом связанного с травами, его начнут поливать собственные болельщики. Такого Хави будучи легендой Барселоны конечно не ожидал о чем сам и заявил
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Ответ djigaa
Ну да,наверно из-за этого в прошлом году разносил реал и взял Лигу.Гути уже давно несет бред.
в прошлом году Реал разнес 4-0 на спотифае, с чего это он Реал разносил?)))
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Ответ Алмаз K
Спортс а можно как то уменьшить публикацию подобных статей или поставить фильтра. Надоел этот срач. Хочется больше аналитики, юмора, фактических трансферов с разбором пригодности. Уберите пожалуйста новости про Реал ТВ, Высказывания Хави и Тен Хага, слухи про переход Мбаппе!
Ещё скажи новости про месси и роналду убрать, ага.
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Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
Игра как была ужасная, так и осталась. Помог спад других команд + феноменальная игра таких игроков как тер штенген.
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Ответ kaka10
Хави так то рекордсмен по победам 1:0, это факт
И?
В атаке они как создавали так и создают больше Мадрида
Потеря Бускетса сказывается на обороне
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Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
Игра была на самом деле не такая уж и хорошая.

Было видно по матчам в еврокубках, как у Барселоны все тяжело идет против мотивированных клубов, даже не топовых.

Все-таки Чемпионат Испании это послание годы далеко не топ турнир, после коронавируса команды очень сильно просели в уровне. А нынешний сезон подтвердил опасения, особенно, когда на травме кипер, который тащил очень много "мёртвых" мячей.
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Ответ zzzeeerrrooo
https://www.sofascore.com/tournament/football/spain/laliga/8#id:42409,tab:top_teams Слит 70 процентов автобус
Хави так то рекордсмен по победам 1:0, это факт
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Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
С какой ещё первой попытки? В первом сезоне он отстал от Реала на 13 очков
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Ответ Moscwow
Ты про ту игру, когда Барса играла 70% матчей в автобус и навесы, кое как вымучивая по одному голу?
А во что играет Карло?в отскок в каждой второй игре?
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0
Ответ V12twinturbo
Он вроде игру серьезно наладил, когда пришел и чемп выиграл с первой попытки, нет?)
А потом че стало?
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Ну да,наверно из-за этого в прошлом году разносил реал и взял Лигу.Гути уже давно несет бред.
+2
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Гути дает очередной пинок под зад этому недотренеру
+2
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