Гути о Хави: «Он не был готов к работе в «Барсе». Ему легче сказать, что судьи благоволят «Реалу», чем предположить, что его команда плохо играет»

Гути считает, что Хави не был готов тренировать «Барселону».

«Имея отличный состав, он мало извлек из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.

не был готов к работе в «Барселоне». Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работаешь на матчах, куда приходит по 300 человек – не то же самое, что быть на скамейке «Барселоны».

Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави – хороший тренер для «Барселоны» и для любой команды.

Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его « » играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: «Дело в том, что судьи благоволят « ».

Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении «Реала», «Барселоны» или какой-либо другой команды.

Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: «Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.

Напомним, Хави закончил игровую карьеру в клубе «Аль-Садд», там же он начал тренерскую карьеру (2019-2021) и выиграл ряд трофеев, включая чемпионат Катара.