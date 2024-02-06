Гути о Хави: «Он не был готов к работе в «Барсе». Ему легче сказать, что судьи благоволят «Реалу», чем предположить, что его команда плохо играет»
Гути считает, что Хави не был готов тренировать «Барселону».
«Имея отличный состав, он мало извлек из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.
Хави не был готов к работе в «Барселоне». Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работаешь на матчах, куда приходит по 300 человек – не то же самое, что быть на скамейке «Барселоны».
Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави – хороший тренер для «Барселоны» и для любой команды.
Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его «Барселона» играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: «Дело в том, что судьи благоволят «Реалу».
Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении «Реала», «Барселоны» или какой-либо другой команды.
Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: «Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка», – сказал бывший игрок «Реала» Гути в эфире El Chiringuito.
Напомним, Хави закончил игровую карьеру в клубе «Аль-Садд», там же он начал тренерскую карьеру (2019-2021) и выиграл ряд трофеев, включая чемпионат Катара.
Хави и в бытность игроком предпочитал свалить все на судей, чем признать поражение. Но таково каталонское днк. Если победили - мы лучшая команда. Вдруг проиграли - судья виноват, газон плохой, солнце яркое и вообще вы видели судейство в матче Реал - Альмерия ?!
В атаке они как создавали так и создают больше Мадрида
Потеря Бускетса сказывается на обороне
Было видно по матчам в еврокубках, как у Барселоны все тяжело идет против мотивированных клубов, даже не топовых.
Все-таки Чемпионат Испании это послание годы далеко не топ турнир, после коронавируса команды очень сильно просели в уровне. А нынешний сезон подтвердил опасения, особенно, когда на травме кипер, который тащил очень много "мёртвых" мячей.