Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он врезался в шкаф и рухнул на кровать». Это может стать смягчающим обстоятельством

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия алкоголь и спорт Футбол

Жена Алвеса рассказала, что Дани был сильно пьян в ночь возможного изнасилования.

Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии. С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

Джоана Санс, супруга футболиста, дала показания в суде.

«[В ночь возможного изнасилования] он пришел сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать.

Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу после прихода, решила оставить это на следующий день», – сказал модель в суде.

Санс также отметила, что никогда официально не просила о разводе с Алвесом.

Marca отмечает, что показания Джоаны косвенно поддерживают стратегию защиты Алвеса. Юристы Дани хотят показать, что тот был сильно пьян в ту ночь. Согласно уголовному кодексу Испании, в данном случае это является смягчающим обстоятельством.

Адвокат Алвеса заявил, что Дани был пьян в ночь изнасилования – это упомянули впервые за год рассмотрения дела. Это может стать смягчающим обстоятельством

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52 комментария
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а у нас это отягчающее, что кажется более логичным
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Вот этого я вообще никак не пойму, как это - был пьян и это смягчающее обстоятельство? Бухнул и все можно?))))
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Обычно это отягчающее вину обстоятельство вроде
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Ответ TaR
Вот этого я вообще никак не пойму, как это - был пьян и это смягчающее обстоятельство? Бухнул и все можно?))))
ну типа не ведал что творит. это ж можно на любое дело пьяным ходить и если поймают отделаться условным сроком)
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Ответ Антимосковский
а у нас это отягчающее, что кажется более логичным
В Испании очень либеральный УК. Именно поэтому там так много уличных воришек, их просто штрафуют.
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Смягчающее обстоятельство, что он рухнул на кровать, а не на пол, кровать все таки смягчила падение.
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Ответ Птюч, Ёж.
ну типа не ведал что творит. это ж можно на любое дело пьяным ходить и если поймают отделаться условным сроком)
Ну) Можно сделать вывод что в Испании лучше бухать, чем не бухать)))

Сейчас выяснят что он вообще под каким-нибудь кокосом был и оправдают полностью))))
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Ответ окечуква
Обычно это отягчающее вину обстоятельство вроде
Это у нас, в России, а у них там тепло!)
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смягчающим обстоятельством только если кровать надувная
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Ответ e_kot
В Испании очень либеральный УК. Именно поэтому там так много уличных воришек, их просто штрафуют.
Рубиалес покинул чат.
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Как раз по пьяни совершаются больше преступлений. Был бы трезв, то, возможно, не полез бы куда не стоило. А у них это смягчающее обстоятельство.
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Ответ igls54
Теперь осталось еще шкафу подать заявление об изнасиловании
А позже выяснится, что шкаф идентифицирует себя как эльф, что уже будет отягчающим в этой ситуации :D
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"Он врезался в шкаф и рухнул на кровать"(c)
Для шкафа и кровати однозначно "смягчающие" обстоятельства.
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Ответ Bayern2004
"Он врезался в шкаф и рухнул на кровать"(c) Для шкафа и кровати однозначно "смягчающие" обстоятельства.
надо было со шкафа снять побои
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Пойду напьюсь и пристрелю соседа.
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С пьяного двойной спрос , так то 😉
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Из речи адвоката Алвеса:
- Пьяный Алвес врезался случайно в жертву,вследствие чего жертва получила повреждения, у Алвеса даже брызнула некая жидкость от сильного удара. Находясь в состоянии шока и сильного испуга, Алвес поехал домой,после чего также врезался в шкаф и упал на кровать. Прошу переквалифицировать данное дело в дорожно-транспортное происшествие.
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Ответ Водяра
Рубиалес покинул чат.
Сейчас бьётся головой о стену с мыслями: "чёрт, чёрт, ну ведь знал, знал что сперва надо было накатить!!!"
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Ответ Водяра
Рубиалес покинул чат.
Дзюба вошёл в чат
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Ответ окечуква
Обычно это отягчающее вину обстоятельство вроде
В ряде стран смягчающее из-за того, что состав преступления - обязательно осознанные действия, когда у человека было намерение совершить преступление.

Тут надо косить что футболист не понимал, что ему отказывают, считая жертву согласной потрахаться, дадут не 9-12 лет, а поменьше.
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Ответ окечуква
Обычно это отягчающее вину обстоятельство вроде
Конец новости:
>Согласно уголовному кодексу Испании, в данном случае это является смягчающим обстоятельством.
Но имхо, это бред
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Ответ TaR
Вот этого я вообще никак не пойму, как это - был пьян и это смягчающее обстоятельство? Бухнул и все можно?))))
В России если есть справка что проблемы с головой то тоже можно, и что? 😃
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Ответ DanielCarvalho
Все понимают, что был секс по обоюдному согласию, но в наше время, где нужно идти на поводу, и не обидеть чувств фемок, негров, верующих, нужно идти на поводу у толпы и посадить мужика. Если изнасилование, где следы побоев? Где следы от царапин на теле Алвеса, где синяки? Почему не было криков? На это можно сказать, да она просто испугалась и молча делала все что он скажет))
Синяки и ссадины сняли с тела потерпевшей. И да, жертва может быть слишком испугана, чтобы кричать. Да и если бы и были крики, сквозь оглушительный бум-бум на дискотеке кто их услышит?
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Ответ hannibal ante portas
Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он трахнул шкаф и рухнул на кровать».
Лучше бы она сказала, что она с ним всегда трахалась по-жесткому и в туалете, вот парень и привык, что так и надо.
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Ответ Люблю выпить
Шкаф будет выступать свидетелем защиты?)
Шкаф просто закроют и все.
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Ответ Sekor
То есть по их закону, если ты на машине устроил кармагеддон, но был пьян, то это смягчающее обстоятельство?!!
Автомобиль средство повышенной опасности и ответственности, принимая его человек осознает общественную опасность для вождения.
А отличии от "опасности" члена при употреблении алкоголя в клубах.
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Ответ Roman Roman
надо было со шкафа снять побои
Коллега,если вы в правоохранительной системе,то вам карты в руки.
А вообще за комментарий-пятёрка в зачётку!
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Ответ Водяра
Пойду напьюсь и пристрелю соседа.
для начала релоцируйся в Испанию
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Ответ igls54
Теперь осталось еще шкафу подать заявление об изнасиловании
шкаф будет свидетелем
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Ответ CHELSEA_2008
Меня такие не интересуют. Если ты защитник женской чести, которой у этой девушки и так нет, задайся лучше вопросом, почему это произошло именно с ней? А не, например, местной молодой учительницей из Барселоны 😉 Может быть потому что молодая учительница в этот момент спала дома в кровати в безопасности?
Так следуя твоей же логике Алвес мог напиться и залезть в дом молодой учительницы, которая в этот момент спала. Просто в тот день он решил, что приключение с ним произойдёт в клубе и только☝️в твоём мирке девушки не имеют права посещать клубы - ты полагаешь, что там должны тусоваться только мужики типа Алвеса и драть друг друга❓🤔
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