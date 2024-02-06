Фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса во время вбрасывания аута. Вингер «Севильи» обратился к Ла Лиге: «Надеюсь, к этому отнесутся так же серьезно, как к расизму и подобным вещам»

Лукаса Окампоса возмутил жест болельщика «Райо Вальекано» во время матча.

Инцидент произошел в 1-м тайме матча 23-го тура между « » и «Севильей» (1:2) на «Кампо де Вальекас».

Когда готовился вбросить мяч из аута, сидящий на трибуне болельщик ткнул пальцем между ягодиц полузащитника.

«Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.

Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.

Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал аргентинский вингер «Севильи» в послематчевом интервью DAZN.

Изображение: кадр из трансляции из эфира El Chiringuito TV