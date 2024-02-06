Фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса во время вбрасывания аута. Вингер «Севильи» обратился к Ла Лиге: «Надеюсь, к этому отнесутся так же серьезно, как к расизму и подобным вещам»

Теги Севилья Ла Лига происшествия болельщики Райо Вальекано Кампо де Вальекас Лукас Окампос Футбол

Лукаса Окампоса возмутил жест болельщика «Райо Вальекано» во время матча.

Инцидент произошел в 1-м тайме матча 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2) на «Кампо де Вальекас».

Когда Окампос готовился вбросить мяч из аута, сидящий на трибуне болельщик ткнул пальцем между ягодиц полузащитника.

«Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.

Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.

Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал аргентинский вингер «Севильи» в послематчевом интервью DAZN.

Изображение: кадр из трансляции из эфира El Chiringuito TV

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122 комментария
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Единственный у «Райо», кто действительно пытался вырвать хотя бы очко у «Севильи»
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как всегда, лучшие новости от спортс ру
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Вот что у мужика должно быть в голове, чтобы такое сделать? Неужели самому не противно?
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Может это проктолог ?
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Ответ Spartakus1984
ТАк же серьезно отнесутся как и к поцелую Рубиалеса.
Окампос белый мужик, так ему и надо за столетия унижения женщин и угнетения черных. Надо бы его осудить за недовольство жестом любви))
+49
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+43
ТАк же серьезно отнесутся как и к поцелую Рубиалеса.
+37
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+30
Ответ seppblatter@mail.ru
Окампос белый мужик, так ему и надо за столетия унижения женщин и угнетения черных. Надо бы его осудить за недовольство жестом любви))
Он просто чертов гомофоб! Это был сигнал равенства и равноправия!))))
+29
0
+29
Надеюсь к этому отнесутся так же,как к поцелую Рубиалеса,и тыкателя пальцем уволят со всех работа,заведут дело и отправят под суд,ну чтобы справедливо было,а не только в одну сторону стрелочка поворачивалась
+15
-1
+14
Тычек пальцем в попу - это не так серьезно, как поцелуй, отнесутся с пониманием
+16
-2
+14
Ответ Иван Тянтов
Единственный у «Райо», кто действительно пытался вырвать хотя бы очко у «Севильи»
ору)))
+16
-3
+13
Ответ Эдмонд
Вот что у мужика должно быть в голове, чтобы такое сделать? Неужели самому не противно?
Может он потом этот палец месяц мыть не будет 😂😂😂 кто его знает
+12
0
+12
Ответ Эдмонд
Вот что у мужика должно быть в голове, чтобы такое сделать? Неужели самому не противно?
Машинально,как Шура Балаганов.
+8
0
+8
Спортс как всегда, по своей теме, прям в дырочку!
+7
0
+7
> Буду надеяться на ответные меры

В смысле, ткнуть пальцем этому дураку туда же? А что, рабочий вариант
+7
0
+7
ждем на всех стадионах надпись на рекламных щитах NO ANAL
+6
0
+6
Кстати, надо сказать что Окампос-то явно подставился😁
+6
0
+6
Ответ Иван Тянтов
Единственный у «Райо», кто действительно пытался вырвать хотя бы очко у «Севильи»
)))
+7
-1
+6
Нашел щелочку! Щелочку нашел! (с)
+5
0
+5
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Может это проктолог ?
По фото видно, молодой ещё, практикуется)
+4
0
+4
Ответ samatzakirzyanov
как всегда, лучшие новости от спортс ру
Актуальные по самое немогу)
+4
-1
+3
Сейчас я поймаю этого крокодила и засуну ему в #ny палец. Ух, как же он разозлится.
О, да! Он очень разозлился! (с)
+4
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+3
Ох зря он такую тему поднял, единственное чего тут можно добиться, так это дисквал за гомофобию. Это другое, понимать же надо.
+3
0
+3
Предлагаю судить как за попытку изнасилования😂 Но сначала посмотреть видеоповтор
+5
-2
+3
гифка будет ? а то не очень понятно.
+3
0
+3
Ответ Лужин
Одно дело когда глава федерации это делает, пользуясь полномочиями, другое дело когда случайный человек с трибун, это не одно и то же. Его работодатель никак перед испанским футболом отчитываться не обязан, хотя лишить возможности посещать футбол можно.
Да-да, это другое! Мы же все прекрасно это знаем!
+4
-1
+3
Это Европа сынок.. это нормально )))
+3
0
+3
«Ягодицы белых важны»
+2
0
+2
Видос https://t.me/truexassport/13473
+2
0
+2
Как мягко написали, ткнул между ягодиц...про изнасилование алвесом, так слов не подбирали
+2
0
+2
Ответ Ochocinco
Не в бровь, а в глаз!
Точно в глаз?)))
+2
0
+2
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