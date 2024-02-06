«Зенит» готов платить Чалову около 3,5 млн евро в год и обсуждает с агентом форварда ЦСКА переход бесплатно следующей зимой (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Федор Чалов деньги Кристиан Эмиле Футбол

«Зенит» заинтересован в переходе форварда ЦСКА Федора Чалова.

Действующее соглашение 25-летнего нападающего с армейцами рассчитано до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что агент Чалова просит 4 млн евро у ЦСКА за продление контракта и отступные для Европы 6 млн, а клуб предлагает продление соглашения без бонусов и выплату игроку 50% от суммы выкупа за 8 млн евро.

По данным Ивана Карпова, одновременно с ЦСКА агент Кристиан Эмиле общается и с «Зенитом», но клуб из Санкт-Петербурга и представитель Чалова обсуждают лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента.

«Зенит» готов платить Федору около 3,5 млн евро в год, а сторона игрока на текущий момент не желает ни трансфера в петербургский клуб, ни продления контракта с ЦСКА.

В текущем сезоне на счету форварда 18 матчей в Мир РПЛ и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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154 комментария
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В следующем году Чалов с Марио наперегонки будут бегать празднуя гол Зенита ЦСКА))
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+76
Ответ svaz
Комментарий скрыт
С зп 3,5 ляма в год?😅
Понимаю, не свои - не жалко
+56
-7
+49
Ответ Islam Gasanov
В следующем году Чалов с Марио наперегонки будут бегать празднуя гол Зенита ЦСКА))
А там ещё Ахметов с Караваевым будут рядом бежать.
+35
-1
+34
Паспорт это конечно круто. Но, по-моему это фантазии Карпова разыгрались
+39
-8
+31
Ответ oukf
А есть рейтинг инсайдеров? Сколько вкинул Карпов и не сбылось?)) Есть ли ему вера вообще?
Ну тут скорее через него вкидывают
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0
+25
Ответ Fonbaron
Зенит начинает раздражать раздуванием цен на паспортистов. Набрали бразил и перепадачивают россиянам за лавку
аа, так это зенит цены и зарплаты паспортистов раздул) понятно))
+45
-23
+22
А есть рейтинг инсайдеров? Сколько вкинул Карпов и не сбылось?)) Есть ли ему вера вообще?
+31
-10
+21
Очередной тупой вброс. Нужно ведь прогреть ответку за Кругового. Где Чалов и где 3,5 млн? Ещё в новости забавно указано, что мол сторона игрока не хочет переговоров с Зенитом и не хочет продления с ЦСКА, но почему-то ведет с ними переговоры)
+19
-3
+16
Ответ OneLad
Паспорт это конечно круто. Но, по-моему это фантазии Карпова разыгрались
Обожаю под новостями от Карпова читать комментарии фанов Зенита. Понимаю, не нравится, что он сливает всю грязь, но очень уж забавно вы выглядите. Тут сразу вместо обсуждения новости переход на личность инсайдера, оскорбления и тд. А если вдруг новость окажется правдой, то извинений не последует. Помню ваши комменты, когда Карпов первым рассказал про паспорта Малкома и Клаудиньо. Так его тут поливали, что даже стыдно было. А когда бразильцы действительно получили паспорта, то от вас слышно было только "ну да, а что такого ? Это не запрещено"🤣🤣🤣
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+11
Ответ ne4sp
Комментарий скрыт
С голами с пенальти? )) И Соболев или Сергеев ничуть не хуже
+11
-2
+9
Если нужен непременно форвард-паспортист, Тюкавин выглядит перспективнее...
+10
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+8
Я как-то не очень доверяю всем этим инсайдам от Карпа .Тем более разговор про очень отдалённое время.Тут не знаешь что завтра то будет .
+10
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Ответ Алексей Плотников
Комментарий удален модератором
снова? Есть хоть один пример "перехвата"? Трепло...
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противная история, при любых раскладах
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Ответ TheSportNik
Футбольная войнушка между Зенитом и ЦСКА что ли началась? Зенит берет Фернандеса, в ответ ЦСКА берет Кругового, теперь Зенит делает ответный ход по Чалову? Чем ответит ЦСКА? Гинер забирай тогда Мостового, но не царя, который тренером решил стать, а игрока.
Зенит взял формально не из цска, сам трансфер считал и считаю не нужным
+6
-2
+4
Ответ svaz
Комментарий скрыт
это не ответка,а деньги на ветер!!! Мальчик охренел просто,не стоит он таких денег,и это сам прекрасно понимает,и поэтому и выставляет нереальные условия,чтобы свалить в условный Базель например.
+5
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+3
Ответ [ADO]
Комментарий удален модератором
Это называется "правда глаза колет".
+7
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Ответ MSPR
Пора вводить потолок зарплат. В еврокубках наши команды всё равно долго играть не будут (если вообще будут), а так денежные мешки с остальными подравняются. хотя и потолок можно задрать по желанию, да и остальные методы продолжают работать. Но попробовать было бы интересно
Тогда будет две з/п. Первая чистая на б. счёт, вторая наличными.
+2
0
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Ответ paskal-instrument.ru
Если нужен непременно форвард-паспортист, Тюкавин выглядит перспективнее...
Тюкавин контракт продлил
+2
0
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Проплаченному Карпу верить-себя не уважать...
+6
-4
+2
Зенит начинает раздражать раздуванием цен на паспортистов. Набрали бразил и перепадачивают россиянам за лавку
+28
-26
+2
Ответ Tim1ks
3.5 млн, учитывая, что нет еврокубков, Набуя??!
Вы действительно не знаете такого понятия, как проплаченный кем-то наброс??
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Ответ Николай Бойко
Если получится, то ответ очка за Кругового знатная выйдет
Ответ очка - это эпичная фраза...
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Ответ old folk
С зп 3,5 ляма в год?😅 Понимаю, не свои - не жалко
Сейчас прийдут рассказывать, что это все не так, мы там вон Халка продали
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Ответ Вячеслав Александров
Дочитывайте хотя бы предложение до конца...
Читайте внимательнее)
Т.к. в новости написано: сторона Чалова - не желает трансфера в СПб) а переговоры - нужен же запасной вариант, если в Европе не получится пристроить игрока)
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Не ослабляем конкурентов: 0 дней. ))) Марио, кстати, хороший трансфер для Зенита, кмк, а вот Феде лучше в Европу. В Базеле получалось какое-то время, а сейчас это клуб не слабее ЦСКА и Зенита.
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Ответ old folk
С зп 3,5 ляма в год?😅 Понимаю, не свои - не жалко
Народные не жалко.Да и когда им было жалко?
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Сторона игрока ни хочет ни в зенит переходить, ни в ЦСКА оставаться. Нафиг тогда общаться вообще и время людей тратить, работайте уже по иностранным командам.
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Ответ MSPR
Вот в этом и проблема. Поэтому и дальше всё уныло будет
Всё так. И есть другая сторона. В каком клубе из топ-5 чемпионатов Западной Европы, Фёдору предложат подобные финансовые условия? Подписной бонус + 3,5 млн. евро в год чистыми в России, это минимум семь - восемь миллионов евро у них там (а то и 9-10 млн., если АПЛ).
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Ответ Алексей Плотников
Надеюсь Федя не дурак, если перейдет в Зенит, то там боюсь и закончит, сладкие денежки народного достояния будут подогревать его до конца контракта, как минимум. Дорога в Европу будет закрыта..
Зато на пенсию заработает. В Европе столько не получится.
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