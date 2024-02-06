«Зенит» готов платить Чалову около 3,5 млн евро в год и обсуждает с агентом форварда ЦСКА переход бесплатно следующей зимой (Иван Карпов)

«Зенит» заинтересован в переходе форварда ЦСКА Федора Чалова.

Действующее соглашение 25-летнего нападающего с армейцами рассчитано до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что агент Чалова просит 4 млн евро у ЦСКА за продление контракта и отступные для Европы 6 млн, а клуб предлагает продление соглашения без бонусов и выплату игроку 50% от суммы выкупа за 8 млн евро.

По данным Ивана Карпова, одновременно с агент общается и с « », но клуб из Санкт-Петербурга и представитель Чалова обсуждают лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента.

«Зенит» готов платить около 3,5 млн евро в год, а сторона игрока на текущий момент не желает ни трансфера в петербургский клуб, ни продления контракта с ЦСКА.

В текущем сезоне на счету форварда 18 матчей в Мир и 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.